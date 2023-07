Športni direktor Jumbo-Visme razložil, zakaj Rogliča ni bilo na Touru

Ekipa Jumbo-Visme je na letošnjem Touru delovala kot naoljen stroj. Videti je bilo, da so imeli vse pod nadzorom in čakali na pravi trenutek za napad. Kapetan Jonas Vingegaard je dodatno moč pokazal na kronometru in kraljevski etapi, ki je sledila, ter našega šampiona Tadeja Pogačarja za seboj pustil za skoraj osem minut.

"Na koncu se moraš odločiti. Konec koncev je to naša naloga. Na srečo smo osvojili obe tritedenski dirki."

Za nizozemsko moštvo je to že druga skupna zmaga na tritedenskih dirkah, potem ko je Primož Roglič že osvojil Giro d'Italia. Na vprašanje v intervjuju za WielerFlits, kako težko je bilo sestaviti ekipo za Tour brez Rogliča, je športni direktor Merijn Zeeman odgovoril: "Težko je bilo, ampak ni bilo v slogu: 'Ti ne greš.' Šlo je za načrt, nekaj, kar športniki želijo, kar mi kot ekipa želimo. Ekipa s Primožem je vedno boljša ekipa kot brez njega, kar je bilo jasno tudi tokrat. A v letu je več dirk. Če pripelješ dva kapetana, to pomeni, da lahko le zmaga eden. Na koncu imaš vedno le enega vodjo. Če bi šla oba na Tour, bi izgubili Giro d'Italia. Ob upoštevanju vsega naštetega in po pogovoru s Primožem sem se odločil za to potezo. S Primožem smo vedno boljši, vendar je Giro fantastična dirka in Jumbo-Visma ga do letos še ni osvojila. Če pogledamo zadnja leta, si je Primož želel osvojiti Giro. Na koncu se moraš odločiti. Konec koncev je to naša naloga. Na srečo smo osvojili obe tritedenski dirki."

"Če pogledamo zadnja leta, si je Primož želel osvojiti Giro." Foto: Ana Kovač

Številni se čudijo temu, da je Pogačar letos na dirki Pariz-Nica premagal Vingegaarda, a Danec mu je vrgel rokavico na Dirki po Franciji. O tem se je razgovoril tudi Zeeman: "Jonas je imel veliko osebnih težav, zaradi katerih takrat ni bil v najboljši formi. Ni bil najboljši mogoči Jonas. Poleg tega je Pariz-Nica popolnoma drugačna dirka. Ne morete je primerjati z Dirko po Franciji. Če pogledate zgolj njegove vožnje navkreber na dirki Pariz-Nica, razen zadnjega dne z vzponom na Col d'Eze, so bile številke zelo dobre. A niso bile tako posebne. Niti pri Jonasu niti pri Tadeju Pogačarju. Nikdar ne paničarimo. Tudi takrat nismo, ker smo vedeli, da Jonas še ni na najboljši ravni. Ta dvoboj za nas ni bil merodajen."

Športni direktor Merijn Zeeman poudarja, da so trenutno korak pred konkurenco. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Tour traja tri tedne. Zavedamo se, da so mogoče posledice v drugem ali tretjem tednu, če kaj narediš že v prvem tednu."

Prelomna trenutka na letošnjem Touru, kar zadeva boj za skupno zmago, sta bila kronometer in kraljevska etapa, ki je sledila v zadnjem tednu. "Kronometer je bil prelomna točka. Tam smo pridobili veliko časa, a nismo računali, da bo tako. Glavna stvar je, da Tour traja tri tedne. Velikokrat dobimo vprašanja, zakaj v določenih etapah ne naredimo česa konkretnega. Lahko bi naredili kaj že v prvem tednu, ampak to bi imelo lahko posledice v drugem ali tretjem tednu. Konkreten primer? Težko je, ker se Toura ne da primerjati z drugimi dirkami. V tretjem tednu se zgodi. Takrat vidiš, kako se kolesarji dvignejo. A pred začetkom tretjega tedna se moraš odločiti za poteze, ki čim manj vplivajo na vožnjo v tretjem tednu. Vse skupaj je seštevek številnih dejavnikov. To ni računalniška igrica. Poglejmo vzpona na Puy de Dome in Grand Colombier. Ne moreta se primerjati z gorskimi etapami v Alpah. Takšna specifična dneva zahtevata povsem drugačen vložek, ki ima rahel vpliv v tretjem tednu. Videli smo, da je bil Jonas na zelo visoki ravni, kar nam je vlilo samozavest, da bo v dneh, na katere smo računali, lahko dejansko udaril."

Tadej Pogačar je moral drugič zapored priznati premoč Jonasu Vingegaardu. Foto: Reuters

Po krajšem premoru je nadaljeval: "Na to smo osredotočeni. Ne vemo, kako gre Pogačarju, kako se regenerira … V te stvari nimamo vpogleda. Iz Jonasovih številk in njunih preteklih bojev smo videli, da je bil Pogačar na zelo visoki ravni v prvih dveh tednih. Nato je treba počakati, kaj bo prinesel odločilni tretji teden. Nenehno delamo analize, kaj se dogaja v ozadju. Informacije, ki jih dobimo od Jonasa, nam dajejo samozavest, da bomo takrat naredili razliko."

Vseskozi analizirajo

Razumljivo ni hotel govoriti o podrobnostih, da ne bi konkurenca, zlasti ekipa UAE Emirates, prebrala oziroma slišala, kaj je njihova trenutna prednost, vseeno pa je malce spregovoril o tem: "Tega ni lahko razložiti. Nenehno se posvečamo temu z dobro ekipo ljudi. Delamo zelo dobre analize in jih skrbno preučujemo. Na podlagi vsega lahko naredimo konkretno analizo SWOT (strengths-weaknesses analysis - analiza prednosti in slabosti, op. a.). Razumljivo ne bomo razkrivali tega. Te analize so bile naša podlaga za uspeha na zadnjih dveh Tourih. Učinkovite formule ne bomo javno objavili. Trenutno smo korak spredaj in radi bi, da ostane tako."

Primož Roglič in Jonas Vingegaard bosta na Vuelti poskušala Jumbo-Vismi prikolesariti še tretjo letošnjo zmago na tritedenskih dirkah. Foto: Guliverimage

Jonas je drugič zapored pokazal, da mu Dirka po Franciji ustreza in da se pravilno pripravi nanjo. V obeh zmagovalnih izvedbah je bil na višku forme v tretjem tednu, kar mu je prineslo končno zadoščenje. O tem, koliko boljši od preostalih je Vingegaard na Touru, je Zeeman dejal: "Težko je to razložiti v kolesarstvu. Pogačar je in je bil vedno boljši v eksplozivnih zaključkih od Jonasa na Touru. A to ni bistvo Toura. Pomemben je končni čas in ekipa okoli tebe je prav tako zelo pomembna. V zadnjem tednu se je naredila časovna razlika in takrat se je Tour odločil."

Naslednji cilj Jumbo-Visme je Vuelta, saj bi radi kot prva ekipa v zgodovini osvojili vse tri tritedenske dirke v enem letu. Ob Rogliču bodo zato na španskih cestah stavili še na Vingegaarda. Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega, bo eden izmed njiju najverjetneje postal junak Dirke po Španiji, čeprav bodo dirkali tudi drugi kolesarji na čelu z lanskim zmagovalcem Remcom Evenepoelom.