Vingegaardova odločitev ga je šokirala

"To me je nekoliko šokiralo. Nisem pričakoval tega," je Patrick Lefevere dejal za Het Laatse Niuews in se navezal na odločitev, da bo Jonas Vingegaard prav tako nastopil na Dirki po Španiji.

Njegova ekipa Soudal Quick-Step bo na španskih tleh branila lansko zmago, do katere je prikolesaril Remco Evenepoel. Čeprav bodo pri Jumbo Vismi imeli dva močna aduta, Primoža Rogliča in Vingegaarda, pa Lefefere morda v tem vidi celo prednost: "Jumbo-Visma bo na Vuelti nastopala z izjemno ekipo, ampak je treba še vedno kolesariti. Morda je to prednost za nas, ker bomo osredotočeni le na Remca, oni pa imajo dve vodji. Včasih to prinese zmedo."

Roglič bo skušal četrtič v karieri osvojiti Vuelto, Remco drugič, Vingegaard pa prvič.