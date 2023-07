"Mogoče so to zadnje stopničke v Parizu, ne vemo"

"Na koncu gre vse kar prehitro mimo, ampak smo veseli, da je Toura konec," je v pogovoru za nacionalno televizijo priznal Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je na vseh tritedenskih dirkah, ki se jih je udeležil, stal na zmagovalnem odru. Krst je doživel na Dirki po Španiji leta 2019 in bil odličen tretji, nato pa na dveh izvedbah Toura zmagal (2020 in 2021) ter bil lani in letos drugi. Obakrat je bil boljši le Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Foto: Reuters

"Bil je fenomenalen Tour, z vidikov navijačev in dirkanja. Nihče ne sme biti razočaran, bila je res epska dirka," se je 24-letni as s Klanca pri Komendi ozrl na pretekle tri tedne. V tem času je doživel veliko dobrih, pa tudi veliko težkih trenutkov.

"Kaj si bom najbolj zapomnil? Ne vem, bomo videli čez deset let. Zagotovo pa si bom najbolj zapomnil vzdušje v ekipi, s fanti sem res užival, tudi v težkih trenutkih so me znali spodbuditi."

Najboljši trije na 110. izvedbi Dirke po Franciji: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Adam Yates. Foto: Reuters

"Mogoče je to moj zadnji 'podium', ne vemo"

Na vprašanje, ali se je že navadil stati na zmagovalnem odru v Parizu, je presenetil z odgovorom: Mogoče so to moje zadnje stopničke v Parizu, ne vemo, je pa neverjeten občutek, ko tukaj stojiš na zmagovalnem odru," je dejal slovenski šampion, ki je letos na Touru postal rekorder v lastništvu bele majice, ki jo nosi najboljši kolesar do 25 let.

Belo majico je letos oblekel po prvi etapi v Bilbau in je do zaključka Toura v Parizu ni več slekel. "Res je, poslavljam se od bele majice, kar pomeni, da nisem več 'junc'," se je pošalil Gorenjec.

Nosilci majic na 110. Tour de Franceu: Jasper Philipsen (zelena majica najboljšega po točkah), Vingegaard (rumena skupnega zmagovalca), Giulio Ciccone (pikčasta za najboljšega na gorskih ciljih) in Pogačar (bela majica za najboljšega mladega kolesarja). Foto: Guliverimage

Na Touru še ni rekel zadnje besede

Glede prihodnjih korakov je Pogačar dejal, da si mora najprej odpočiti, zagotovo pa na Touru še ni rekel zadnje besede. "Če potegnem črto, lahko rečem, da smo lahko ponosni, da sva dva iz ekipe (UAE Emirates, Pogačar in Adam Yates, op. a.) v Parizu na zmagovalnem odru, in da smo odpeljali vrhunski Tour. Da, šli smo na zmago, ampak tako je, enkrat zmagaš, enkrat izgubiš, se bomo pa borili naprej."

👶After more than 70 days in white, @TamauPogi is the best young rider of the #TDF2023 for the final time in his career



👶Après plus de 70 jours en blanc, @TamauPogi est le meilleur jeune du #TDF2023 pour la dernière fois de sa carrière. pic.twitter.com/wwoP3JXhZb — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2023

Vedno najboljši med mladimi kolesarji

Tadej Pogačar je tako še svoj četrti Tour končal kot najboljši med mladimi kolesarji. Vse od leta 2020, ko je prvič nastopil na dirki vseh dirk, je dobil kar 75 od možnih 84 belih majic, ki so jih podelili na zadnjih štirih izvedbah Toura, kar je kar 89 odstotkov. Pogačar je tako z naskokom rekorder med nosilci belih majic.

Foto: Guliverimage

Ker bo septembra dopolnil 25 let, razvrstitev pa je namenjena kolesarjem, mlajšim od 25 let, je bila to njegova zadnja dirka, kjer se je potegoval za belo majico. Na letošnjem Touru med mladimi kolesarji ni imel resnejše konkurence. Njegov najbližji zasledovalec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) v skupni razvrstitvi za Pogačarjem zaostaja skoraj šest minut.

Večkratni zmagovalci razvrstitve za belo majico:

4 x – Tadej Pogačar (2020, 2021, 2022 in 2023)

3 x – Andy Schleck (2008, 2009 in 2010)

3 x – Jan Ullrich (1996, 1997 in 1998)

2 x – Marco Pantani (1994 in 1995)

2 x – Nairo Quintana (2013 in 2015)

