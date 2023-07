Pogačar poskrbel za šov tudi sredi Pariza, Vingegaard osrednji junak

V izjemnem šprintu sredi Pariza je veliki zmagovalec presenetljivo postal član Bora - hansgrohe Jordi Meeus. Drugo mesto je osvojil prvi favorit Jasper Philipsen, tretji je bil Dylan Groenewegen. V zadnjih osmih letih smo vselej videli različnega zmagovalca zadnje etape Toura. Za Meeusa je to uspeh kariere, kar je izpostavil tudi sam.

"Najboljši dan v moji športni karieri je to. Glede na prejšnje šprinte sem vedel, da sem zmožen takšnega rezultata. Danes se je vse izšlo popolno. Super vesel sem, da sem zmagal," je dejal debitant na Dirki po Franciji.

Skupni zmagovalec Jonas Vingegaard je prišel na cilj z dobrimi dvema minutama zaostanka.

Jordi Meeus je presenetljivo osvojil prestižni šprint v Parizu. Foto: Reuters

"Ponosen sem na ekipo. Drugič nam je uspelo osvojiti Dirko po Franciji. V Parizu je bilo veliko danskih navijačev. Zahvaljujem se celotni Danski, ekipi in družini. Dolga pot je bila, ki pa se je hitro odvila. Vsak dan smo dirkali. Dirka je bila težka, prav tako boj s Tadejem. Naslednje leto pa se bom vrnil. Morda mi uspe Tour osvojiti še tretjič. Vsaj poskusil bom. Takšen načrt bo," je po koncu Toura dejal osrednji junak Vingegaard.

"Na koncu gre vse prehitro. Veseli smo, da je konec. V zadnjih treh tednih je bil zelo dober Tour. Veliko vzponov in padcev je bilo. Zagotovo si bom najbolj zapomnil, kakšno vzdušje smo imeli v ekipi. S fanti sem užival. Tudi v težkih trenutkih so me znali spodbuditi," so bile besede Pogačarja po koncu Toura.

"Mogoče bova postala šprinterja," se je Matej Mohorič sprva v pogovoru za nacionalno televizijo pošalil, ko se je v zaključku skupaj s Tadejem Pogačarjem znašel povsem v ospredju, in nato nadaljeval: "Nisva se dogovorila. Skušal sem pomagati Fredu. Mislim, da je na koncu izgubil moje kolo. Veseli smo z doseženim na Touru. Tudi sam sem uresničil svoje sanje in osvojil eno izmed etap, kar mi je v preteklosti že uspelo. Veseli me tudi, da se je moj intervju dotaknil tolikega števila ljudi. Da navdihnemo ljudi."

Zadnja etapa Toura podrobneje:

Cilj - V izjemen šprintu je veliki zmagovalec presenetljivo postal član Bora - hansgrohe Jordi Meeus. Drugo mesto je osvojil prvi favorit Jasper Philipsen, tretji je bil Dylan Groenewegen. V zadnjih osmih letih smo vselej videli različnega zmagovalca zadnje etape Toura. Za Meeusa je to nedvomno uspeh kariere. Skupni zmagovalec Jonas Vingegaard je prišel na cilj z dobrimi dvema minutama zaostanka.

1,2 km do cilja - Tadej Pogačar gre na polno spredaj. Matej Mohorič je tretji.

4 km do cilja - Beg je nevtraliziran. Luka Mezgec se postavlja v ospredje in bo delal za moštvenega kolega Dylana Groenewegna. Ekipa Jonasa Vingegaarda je spustila stik z glavnino. Ne želijo tvegati kakšnega padca v ciljnem šprintu.

4,6 km do cilja - Remi Cavagna je zdaj pospešil. Sledi mu Alberto Bettiol. Težko delo čaka šprinterske ekipe.

6 km do cilja - Kolesar Movistarja Omar Fraile je skočil, za njim je šel Alberto Bettiol.

7 km do cilja - Zadnji krog za kolesarje.

10 km do cilja - Glavnina je ujela ubežnike. Na čelu glavnine že kolesar ekipe Alpecin, ki ima v svojih vrstah osrednjega favorita Jasperja Philipsena.

12 km do cilja - Ubežniki so skoraj ujeti. Prvi favorit za peto etapno zmago na letošnjem Touru je Jasper Philipsen, ki je lani prav zadnji dan prišel do prve etapne zmage na največji dirki. Dež je začel padati in bo lahko zaradi tega nevarno na kockah.

14 km do cilja - Še dva kroga ločita kolesarje do konca Toura. Vse bo v znamenju šprinterjev.

17 km do cilja - Trojica Simon Clarke (Israel), Nelson Oliveira (Movistar) in Frederik Frison (Lotto) je na radarju glavnine, ki zaostaja 16 sekund.

23 km do cilja - Trojica ubežnikov ima 15 sekund prednosti. Tadej Pogačar je zdaj v glavnini.

30 km do cilja - Simon Clarke (Israel), Nelson Oliveira (Movistar) in Frederik Frison (Lotto) so šli v beg. V glavnini je želel priključek ujeti spet naš Tadej Pogačar.

33 km do cilja - Glavnina ujela ubežnike na čelu s Tadejem Pogačarjem, ki je s svojim napadalnim slogom navdušil občinstvo v Parizu.

35 km do cilja - Tadej Pogačar je s seboj povlekel Mattiasa Skjelmoseja in Alberta Bettiola. Preostali so izgubili stik. Prednost pred glavnino je le pet sekund.

38 km do cilja - Tadej Pogačar dobil šest pomočnikov. Če bodo složni, bi lahko še kaj pridobili. Trenutno imajo 14 sekund naskoka.

40 km do cilja - Tadej Pogačar osvojil leteči cilj. Za ubežnikoma so šli štirje kolesarji.

41 km do cilja - Še šest krogov do cilja. Tadej Pogačar še naprej vleče, Nathan Van Hooydonck se mu le pelje v zavetrju. V ozadju so se zganile ekipe, ki imajo v svojih vrstah šprinterje. Prednost ubežnikov znaša 18 sekund.

44 km do cilja - Enajst sekund imata prednosti Tadej Pogačar in član Jumbo-Visme. Tempo narekuje le slovenski kolesar.

48 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) v svojem slogu v drugem krogu skočil. Za njim je šel Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma). Njuna prednost je 6 sekund.

51 km do cilja - Takoj po prihodu v Pariz se je hitrost povzpela in dirka se je razplamtela.

59 km do cilja - Kolesarji so prvič prečkali ciljno črto na Elizejskih poljanah. Čaka jih osem krogov. Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme z zmagovalcem Toura Jonasom Vingegaardom. Foto: A. S. O.

65 km do cilja - Tadej Pogačar zadnjič v karieri nosi belo majico za najboljšega mladega kolesarja, ki jo je osvojil v vseh njegovih uvodnih štirih izvedbah Toura. Naslednje leto bo namreč star 25 let, majico za najboljšega mladega kolesarja pa se podeli tekmovalcem starim do 25. leta starosti.

🤍 @TamauPogi is wearing the white jersey, his second skin, for the last time today. Time flies...



73 km do cilja - Edini gorski cilj v današnji etapi je bil IV. kategorije. In kdo ga je osvojil? Jasno, lastnik pikčaste majice za najboljšega na gorskih ciljih, Italijan Gulio Ciccone (Lidl-Trek), ki se je nekoliko pozabaval z moštvenima kolegoma Madsom Pedersenom in Mattiasom Skjelmosejem.

74 km do cilja - Slikanja je konec, zato se je tudi hitrost povečala. Po prvih 40 kilometrih je vsega 28 km/h.

93 km do cilja - Slikanje se še ni končalo.

100 km do cilja - Še vedno poteka slikanje kolesarjev. Bližje, ko bodo do Pariza, bolj napeto bo. Zlasti če se ne bodo posušile kocke v zaključku trase.

103 km do cilja - Vingegaard in Pogačar sta kot Hinault in Zoetemelk. Identično je bilo v letih 1978 in 1979, ko je bil obakrat prvi Bernard Hinault in drugi Joop Zoetemelk. Hinault je tudi zadnji francoski kolesar, ki je osvojil Tour de France. Leta 1985 mu je uspelo petič, od takrat naprej pa Francija čaka na naslednjega junaka.

107 km do cilja - Nosilci vseh majic se zdaj slikajo v ospredju. V rumeni majici najboljšega je Jonas Vingegaard, v beli majici za najboljšega mladega Tadej Pogačar, v pikčasti majici za najboljšega na gorskih ciljih Giulio Ciccone in v zeleni majici za najboljšega po točkah Jasper Philipsen.

108 km do cilja - Thibaut Pinot vozi zadnjo etapo Toura, prav tako šprinterski specialist Peter Sagan.

110 km do cilja - Vseh 150 kolesarjev, kolikor jih je začelo zadnjo etapo, je spet skupaj.

Najboljša na letošnjem Touru: Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard. V zadnjih štirih letih sta vsak po dvakrat osvojila sveti gral. Foto: Reuters

114 km do cilja - Victor Campenaerts (Lotto Dstny) je takoj po štartu skočil in na ta način proslavil nagrado za najbolj borbenega kolesarja na Touru.

Jonas Vingegaard in kolesarji so pred začetkom zadnje etape naredili še kroge po velodromu. Foto: Guliverimage

16.30: Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Zadnji dan Toura je na sporedu. Kolesarji so štartali na velodromu Saint-Quentin-en-Yvelines, pred njimi pa je 115,1 km dolga vožnja. Sprva bo vse v znamenju parade šampionov na čelu s skupnim zmagovalcem Jonasom Vingegaardom, v zaključku pa se obeta šprint glavnine. Težave bi lahko kolesarjem povzročali vlažni tlakovci v Parizu pred Elizejskimi poljanami, kjer bo cilj današnjega dne.