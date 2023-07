Še zadnja priložnost za Pogačarja: Morda mi je dal Matej tudi nekaj dodatne moči

Na vrsti je predzadnja etapa 110. Dirke po Franciji in zadnja priložnost za hribolazce. Na kratki, le 133,5 kilometra dolgi preizkušnji od Belforta do Le Marksteina bodo morali kolesarji premagati šest kategoriziranih klancev in skupno 3.471 višinskih metrov. Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki za Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) v skupnem seštevku zaostaja sedem minut in pol in možnosti za skupno zmagoslavje nima več, bo poskušal svoj četrti Tour končati še z drugo etapno zmago.

In danes bo imel še zadnjo priložnost, saj se bodo jutri na Elizejskih poljanah, tradicionalnem zaključku Toura, za prestižno etapno zmago udarili le sprinterji, pravega boja favoritov pa ne bo več.

Zato pa utegne biti danes nadvse zanimivo. Številni kolesarji na dirki bi radi na tem Touru pustili pečat vsaj z etapno zmago. V to kategorijo spadajo David Gaudu, Chris Harper, Thibaut Pinot, pa tudi Simon Yates in podobni. Tudi tisti, ki so že zmagovali, priložnosti ne bodo kar tako prepustili drugim. Mednje sodijo Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Jai Hindley, Adam Yates, Pello Bilbao, Wout Poels, Carlos Rodriguez, Felix Gall, Michael Woods in Michal Kwiatkowski.

Pogačar je po zlomu v kraljevski 17. etapi spet prišel k sebi, včeraj ga je povzdignil tudi uspeh Mateja Mohoriča. "To je kar dober občutek. Morda mi je dal Matej tudi nekaj dodatne moči za jutrišnjo etapo. Bomo videli, kako bo. Upam na dobre noge in da bom lahko kaj poskusil. To bo zadnja težka etapa. Imamo dobro ekipo, borili se bomo do zadnjega," je povedal po petkovi etapi.

Danes je pred njim in preostalimi borci, ki so se prebili skozi tri tedne trpljenja, zadnji naporni test. In ta bo spet brutalen. Kolesarje čaka šest kategoriziranih klancev in skupno 3.471 "višincev", peklenskih bo zadnjih 40 kilometrov etape.

V prvih osemdesetih kilometrih bodo klanci zgolj za ogrevanje pred eksplozivnim zaključkom. Najprej tekmovalce čaka Ballon d'Alsace, 11,5 kilometra dolg klanec druge kategorije s 5,2-odstotnim povprečnim naklonom. Druge kategorije bo tudi naslednji vzpon na Col de la Croix des Moinats (5,2 km in 7-odstotni povprečni naklon), prav tako tretji klanec dneva, Col de Grosse Pierre (3,2 km, 8-odstotni naklon), za konec ogrevanja pa še krajši vzpon tretje kategorije na Col de la Schlucht (4,3 km, 5,4-odstotni naklon).

Po 18-kilometrskem spustu v Munster pa se bo začel pravi boj za etapno zmago. Kolesarje tam že čaka klanec prve kategorije, do vrha Petit Ballona bo 9,3 kilometra vzpenjanja pri povprečnem naklonu več kot osem odstotkov, po desetih kilometrih spusta pa novih sedem kilometrov plezanja na Col du Platzerwasel, še en klanec prve kategorije, ki ima povprečno naklonino 8,4 odstotka.

Cilj ne bo na vrhu klanca, do konca etape v Le Marksteinu nato kolesarje čaka še dobrih osem kilometrov z nekaj vzpenjanja, ravnine in spusta.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.30, ob 13.45 bo šlo zares, najboljše kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure.

Skupni vrstni red po 20 etapah: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 75;49:24

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 7:35

3. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) 10:45

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 12:01

5. Simon Yates (VBr/Jayco-AlUla) 12:19

6. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 12:50

7. Jai Hindley (Avs/Bora-hansgrohe) 13:50

8. Felix Gall (Avt/A2GR Citroen) 16:11

9. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 16:49

10. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 17:57

67. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 3;19:36

112. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 4;25:03

