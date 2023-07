Obiskali smo Pogačarjev Klanec #video

Od Mačkov do Ščurkov. Imena naših naselij − v državi jih imamo več kot šest tisoč − so zelo raznolika. Približno 80 odstotkov jih ima unikatno ime, druga si deli več naselij. Imena Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne se pojavijo sedemkrat, Gradišče in Pristava osemkrat. Štirikrat pa lahko v državi naletimo tudi na Klanec z veliko začetnico − v občinah Hrpelje -Kozina, Komen, Litija in Komenda. Slednjo se je odpravila ekipa Planet 18.

Klanec najdemo v eni mlajših slovenskih občin, ki leži med Mengšem, Kamnikom in Brnikom, v občini Komenda. Najbolj znan krajan Klanca je zagotovo kolesarski as Tadej Pogačar. Po podatkih statističnega urada pa ima Pogačar 355 sovaščank in sovaščanov, od tega 164 žensk in 192 moških. Kakšno navijaško vzdušje vlada na Klancu pred nedeljskim zaključkom Toura, kako pravimo krajanom Klanca in od kod to nenavadno krajevno ime?

Po pripovedovanjih je bil Klanec včasih pristna kmečka vas, danes pa so na Klancu ostale zgolj še tri kmetije, zemljo so si razdelili, veliko je je v najemu, rastejo pa bojda vsaj hiše skorajda kot gobe po dežju.

Od Klanca do novega nenavadnega krajevnega imena − naš elektronski naslov kraji@planet-tv.si je tudi tokrat na voljo za vse predloge. Če ste ali še boste med potepom po Sloveniji opazili kakšno nenavadno krajevno ime ali pa v naselju s takšnim imenom celo prebivate, bomo veseli, če se nam oglasite.

Klančani pripovedujejo, da se del Klanca torej nahaja na Klancu, med tem, ko je del vasice tudi v dolini. Med 356 prebivalci Klanca se najdeta kar dva šampiona: ob kolesarskem asu Pogačarju v tukajšnji vasi prebiva tudi državni prvak v avtokrosu Igor Kern. Njegov oče nam s ponosom pokaže zbirko pokalov, pa tudi zmagovalno vozilo, ki sta ga s sinom izdelala sama.

Na Klancu so v teh dneh pred televizijske ekrane v času Dirke po Franciji prikovani praktično vsi. "Vsi upamo, da bomo mogoče ujeli te sekunde oziroma že minute in da bo Pogi Vingegaarda prehitel. Glede na zadnji dve tekmi in na to, kar se je na kronometru zgodilo, pa bo malo težje zmagati, a ne bi bili pravi sovaščani, če ne bi navijali zanj za prvo mesto," pravi domačin.

