Priljubljena voditeljica razkrila: Letos bom užila dopust v pravem pomenu besede #foto

Oddaja Jutro na Planetu je trenutno na zasluženih poletnih počitnicah, s tem pa tudi voditeljica Suzana Kozel, ki nam je zaupala, kako si bo letošnje poletje polnila baterije pred prihajajočo novo sezono oddaje in katera minula potovanja so se ji najbolj vtisnila v spomin.

"Letos bom užila dopust v pravem pomenu besede, saj bo vključeval stereotipne, a preverljive aktivnosti: plavanje, ležanje in branje. Vse to bomo začinili še z otroško navihanostjo, ki je ob dveh malčkih nikoli ne zmanjka. Vsi starši vedo, da je poletje prilagojeno otrokom. Tudi naše bo, ampak se tega zelo veselim, saj je to čas, ko smo skupaj kot družina, in, kar je najbolj pomembno, ni nam treba ves čas gledati na uro in loviti obveznosti na urniku."

Foto: osebni arhiv

"Poletje bomo preživeli na morju, kjer se tudi najbolj spočijemo in si naberemo novih moči. Najraje smo zleknjeni pod borovcem blizu plaže," nam je na začetku pogovora zaupala simpatična voditeljica, ki na dopustu čas rada nameni plavanju, branju knjig, ki so čez leto ostale neprebrane, in tudi kakšni stereotipni slovenski aktivnosti.

"Navadno letujemo ob obali, ki nima le kristalno čistega morja, ampak tudi kakšen hitro osvojljiv hrib v zaledju, tako da je moja duša polna, ko lahko združim oboje − plavanje in planinarjenje. Za slednje je treba vstati še pred zoro, a se izplača, saj je trud poplačan, ko prideš na vrh in te pozdravi ter razvaja dih jemajoč razgled na morje, otoke in celine," je razkrila.

Tudi jedi na Suzanini mizi se med dopustom nekoliko prilagodijo in na krožnikih je po navadi veliko morskih dobrot, med njimi tudi okusna rižota s kozicami, ki jo obožujejo vsi njeni domači.

"Recept je zelo enostaven: kozice očistimo, oklepe in glave deset minut kuhamo v vodi, nato pa vse precedimo, vodo pa uporabimo za zalivanje riža. Na koncu dodam še sveži rožmarin, kozice, malo parmezana in jed je pripravljena. Vse skupaj seveda posolimo in začinimo po svojih željah in okusu," nam je Suzana mimogrede zaupala še recept in nato razkrila še najbolj nenavadne jedi, ki jih je na potovanjih poskusila.

Foto: osebni arhiv

"Na enem od potovanj sem poskusila polže. Bolj kot okus me je očarala postrežba kuhanih polžev, saj jih je bilo s posebnim priborom treba izvleči iz hišic. Navdušena pa sem bila nad žabjimi kraki, ki po okusu spominjajo na domačega piščanca in so odličen vir beljakovin," je povedala z nasmehom na ustih.

Suzana Kozel je v preteklosti že prepotovala kar precejšen del sveta. Kar nekaj krajev je obiskala tudi sama in ugotovila, da je taka oblika dopusta zelo navdihujoča in ponuja številne priložnosti za nova poznanstva in zgodbe za vnuke.

Suzano je v Grčiji navdušila Meteora, kjer so samostani zgrajeni na naravnih skalah, kraj pa je vključen tudi na Unescov seznam naravne dediščine. Foto: osebni arhiv

Tudi zato je televizijska voditeljica pravi naslov za nasvete o tem, katero destinacijo je vredno obiskati. "Še posebej navdušena sem bila nad obiskom celinske Grčije, ki me je dobesedno očarala. Tam sem našla številne skrite kotičke, ki jih še ni oplazil množični turizem, zato so tudi ljudje veliko bolj pristni, hrana pa še okusnejša, v njej pa je čutiti osnovno začimbo − domačnost."

Za tiste, ki poleti iščejo nižje temperature, pa priporoča obisk Islandije. "To je pa država, ki te pusti odprtih ust, sploh, če je človek vsaj malo povezan z naravo. Izbruhi gejzirjev, pa tudi razmikanje severnoameriške in evrazijske tektonske plošče, delujoči vulkani, nedostopne obale in nepredvidljivo vreme. Na Islandiji sem začutila surovo moč narave."

Voditeljica med obiskom Islandije Foto: osebni arhiv

Na potovanjih seveda ne gre vedno vse po načrtih in nekaj takšnih izkušenj je že imela tudi voditeljica oddaje Jutro na Planetu. In eno tako prigodo nam je zaupala za konec pogovora.

"Zabaven zaplet, ki se je na srečo končal v naše dobro in popotnikov, je bila zamuda letala iz Las Vegasa. Na letališče smo prišli prepozno, ko je letalo za domov ravno vzletelo. Prestrašeni, kako bomo prišli v Slovenijo, in v skrbeh, da bo treba kupiti novo letalsko vozovnico, smo naleteli na ustrežljivega Američana, zaposlenega na letališču, ki nam je po debeli uri pregovarjanja z letalsko družbo priskrbel nove letalske vozovnice, ki jih ni bilo treba dodatno plačati."

Za piko na i so dobili še dva dni brezplačnega bivanja v mestu zabave, kajti letalo za Slovenijo je bilo šele čez nekaj dni. "Vseh ugodnosti smo bili deležni, ker so ugotovili, da ni bila naša krivda, da smo zamudili letalo. Lahko rečem, da smo dobro izkoristili dodatna dneva za druženje v mestu zabave," nam je povedala v smehu.

Trenutno lahko na Planetu vsako jutro ob 8. uri spremljate najboljše utrinke minule sezone oddaje Jutro na Planetu. Ustvarjalci oddaje pa se medtem že pripravljajo na novo sezono, v kateri lahko pričakujete tudi nekaj novosti.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.