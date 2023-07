Zmaga Mateja Mohoriča odmeva tudi v Belgiji #video

Tako kot ima Tadej Pogačar v Belgiji svoj navijaški klub Pogiboys , ima skupino privržencev tudi Matej Mohorič, ki je v petek zmagal v zahtevni 19. etapi Dirke po Franciji, širšo javnost pa navdušil z izjemno čustvenim odzivom in fantastičnim intervjujem, v katerem je spregovoril tudi o krutosti vrhunskega kolesarstva. Belgijski navijači, združeni v navijaški klub MatejMatjes, so seveda povsem iz sebe. Že marca so o njem napisali pesem.

"Presrečni smo, ker podpiramo najbolj izjemno osebnost v svetu kolesarstva. Kakšna zmaga po vsej smoli v začetnem delu sezone. Povsem zasluženo, fantastično," so zapisali na svojem profilu MatejMatjes na Twitterju, zraven pa delili fotografije z zdravicami na račun Mohoriča, ki je včeraj izkoristil še zadnjo priložnost na letošnjem Touru in po več kilometrih v ubežni skupini v ciljnem sprintu le za nekaj centimetrov premagal Danca Kasperja Asgreena, ki je zmagal dan prej.

We’re so blessed we happen to support the most amazing human in the peloton ❤️ What a win after a lot of bad luck earlier this season. 100% deserved, @matmohoric. Amazing. https://t.co/Otwx9SjMqj — MatejMatjes (@MatejMatjes) July 21, 2023

De Matej Matjes konden vandaag niet samen kijken omdat er velen op vakantie zijn. Hierdoor wordt er overal ter wereld simultaan gevierd! #TDF2023 @matmohoric pic.twitter.com/u2eIBK3a9Q — MatejMatjes (@MatejMatjes) July 21, 2023

"Vedel sem, da če kakšnih sto metrov do cilja pritisnem z vso močjo, ki jo imam, potem morda imam celo nekaj malega možnosti za zmago. Na koncu sem vrgel kolo naprej in položil vse v božje roke, in bilo je dovolj," je po veličastni etapni zmagi na robu solz vzhičeno razlagal v mikrofon Televizije Slovenija.

"Not just for myself, but for 𝙂𝙞𝙣𝙤, and the team."



Incredible interview from Stage 19 winner Matej Mohoric, on finding a way to keep going and get across the line ❤️@matmohoric | @BHRVictorious | #TdF2023 pic.twitter.com/rEYjN6k2kq — Eurosport (@eurosport) July 21, 2023

V ciljnem sprintu sta se z Asgreenom znašla sama, akcijo je sicer sprožil Avstralec Ben O'Connor, ki se je zasledovalcem z Dancem in Slovencem odlepil kakšnih 30 kilometrov pred ciljem 19. etape in s tem priložnost ponudil Mohoriču.

Belgijski navijači Mateja Mohoriča so združeni v navijaški klub MatejMatjes. Foto: Twitter

Razplet etape je odmeval tudi v Belgiji, deželi kolesarstva, kjer je večina navijačev razdeljenih med zvezdnika Remca Evenepoela in Wouta van Aerta, a svojo navijaško bazo ima tudi slovenski kolesar iz Podblice. Navijači, združeni v navijaški klub MatejMatjes, Mohoriča redno spremljajo na dirkah v Belgiji, poln avtobus pa ga je letos spodbujal tudi na dirki Pariz−Roubaix, kjer je imel visoke načrte, marca so mu predstavili tudi pesem o njem. Mohorič se jim večkrat oddolži z dresi in bidoni ekipe Bahrain Victorious.

Full text of the poem we recited this morning on the stage for @matmohoric 👇 #GentWevelgem pic.twitter.com/PUdBEAZ7ji — MatejMatjes (@MatejMatjes) March 26, 2023

Tudi Tadej Pogačar je bil izjemno vesel zmage Mohoriča:

