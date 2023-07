Dobra novica za ljubitelje kolesarstva: tudi Tadej Pogačar bo zraven #video

Organizatorji Dirke po Franciji so nekaj ur pred startom 19. etape letošnjega Toura na svojem profilu na Twitterju objavili informacijo, da bomo lahko v drugi sezoni dokumentarne serije z naslovom Tour de France: Unchained od blizu spremljali tudi dogajanje v ekipi UAE Emirates. Veselo novico je sporočil prav njihov prvi zvezdnik Tadej Pogačar.

Rendez-vous pris avec Tadej Pogacar pour la saison 2 de Tour de France : Au cœur du peloton ! pic.twitter.com/xf5jPCNaZ4 — Netflix France (@NetflixFR) July 21, 2023

Marsikdo je pri ogledu prve sezone omenjene športno-dokumentarne serije pogrešal prav informacije iz zakulisja te ekipe, saj je bil Pogačar lani eden najmočnejših protagonistov na dirki, njegovo zgodbo pa smo lahko spremljali zgolj skozi odseke iz neposrednega prenosa.

A kot je na svojem profilu na Twitterju zapisal urednik Global Cycling Network Dan Benson bo ekipa sama zagotavljala vsebino iz zakulisja (že zdaj jo redno objavlja na družbenih omrežjih) in ne snemalci Netflixa. Dovolili bodo sicer snemanje izjav, a snemalci Netflixa ne bodo imeli takega dostopa kot pri drugih ekipah, je zapisal.

🚨Today Netflix may announce that UAE Team Emirates are in this year's TDF doc. This is partly accurate. However to be clear, all inside the team footage will be supplied by the team. They will grant Netflix interviews but this is not the level of access that others teams give. — Dnlbenson (@dnlbenson) July 21, 2023

Pogačar: Slišal sem, da gre za dobro serijo



Ko smo se pred začetkom Toura imeli priložnost pogovarjati s Pogačarjem, smo ga vprašali tudi, ali si je že ogledal serijo Tour de France: Unchained in kakšen vtis si je ustvaril, predvsem o famozni 11. etapi s ciljem na Col du Granon, kjer je Jonas Vingegaard ob izdatni pomoči moštvenih kolegov, predvsem Primoža Rogliča, postavil temelje za skupno zmago na lanskem Touru, Pogačarja pa slekel iz rumene majice.



"Ne, nisem si je še ogledal, pa tudi sicer zelo dobro vem, kaj se je dogajalo na lanskem Touru," se je nasmehnil Pogačar in dodal: "Ni mi treba gledati Netflixa, da bi podoživel, kar se je dogajalo v 11. etapi. Ta spomin je v moji glavi zelo svež, tako da … Slišal sem, da gre za dobro serijo, da so jo dobro sestavili skupaj. Zagotovo si jo bom ogledal v prihodnjih tednih." Na naše podvprašanje, ali bo ekipa UAE sodelovala v drugi sezoni, je dodal, da še ne ve. "Bomo videli, nisem prepričan."

Pogled v zakulisje ekipe UAE:

🎥 Vive le Tour Ep. 5 - With the second rest day now done and dusted, and our guys are ready for the big showdown. #TDF2023



Full video: https://t.co/TMx5QP00so#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/NyceUgehRr — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 18, 2023

Spremljali bomo iste ekipe kot v prvi sezoni

V drugi sezoni naj bi poleg že omenjene okrepitve, ekipe UAE Emirates, sodelovale ista moštva kot v prvi, to so Jumbo-Visma, in to kljub temu, da je bil njihov zvezdnik Wout Van Aert precej kritičen do končnega produkta, EF Education-EasyPost, Soudal-QuickStep, Ineos Grenadiers, Groupama-FDJ, Alpecin-Deceuninck in AG2R Citroën.

Tako kot lani se tudi tokrat omenja ekipa BORA-hansgrohe, ki je pri snemanju sodelovala že lani, a je na koncu v osemdelni dokumentarni seriji nismo videli. Letos bodo zaradi uspeha njihovega kapetana Jaija Hindleya, ki je v 5. etapi prevzel rumeno majico, zagotovo bolj naklonjeni javni izpostavitvi.

Na sodelovanje pristal tudi Cavendish

Kot poroča specializirani kolesarski portal Cyclingnews, so producenti podjetja Quadbox, ki bo pripravilo serijo, sklenili sodelovanje tudi z Markom Cavendishom iz ekipe Astana Qazaqstan, ki je na svoji zadnji (morda pa tudi ne) Dirki po Franciji skušal podreti rekord v številu etapnih zmag na Touru, a ga je ustavila poškodba. Britanec je s 34 zmagami izenačen z belgijsko kolesarsko legendo Eddyjem Merckxom.

To pa ne bo edina serija o Cavendishu, ki jo bo mogoče spremljati na Netflixu, dokumentarec, ki bo posvečen izključno njegovi zgodbi, bodo predvajali 2. avgusta letos.

Pri nastajanju druge sezone dokumentarne serije Tour de France: Unchained bo sodeloval tudi Mark Cavendish. Foto: A.S.O./Charly Lopez

Na ekipo 62 tisoč evrov

Netflix je za nastajanje prve sezone serije namenil osem milijonov evrov. Organizator Toura, agencija ASO, in nosilka televizijskih pravic France Television sta zaslužila po 250 tisoč evrov, medtem ko si je osem ekip, ki so sodelovale pri projektu, razdelilo pol milijona evrov. Vsaka ekipa je s tem zaslužila 62 tisoč evrov.

Prvo sezono serije Tour de France: Unchained so začeli predvajati osmega junija, začetni odzivi pa so bili mešani. Nekateri so bili zadovoljni, da so dobili vpogled v dogajanje znotraj ekip, drugi pa so kritični nad ignoriranjem nekaterih ključnih trenutkov dirke. Pri Netflixu sicer zagotavljajo, da so z gledanostjo serije, ki je namenjena temu, da v svet kolesarstva privabi še več navijačev, podobno kot so v formuli 1 to uspešno storili s serijo Drive to Survive, zadovoljni.

Foto: Guliverimage

Cyclingnews poroča, da so se nekateri neimenovani viri, ki so sodelovali pri snemanju, pritoževali nad vsiljivostjo snemalnih ekip, ki so skušale najbolj zanimive trenutke loviti tako v hotelskih sobah kot avtobusih ekip, zmotili pa so tudi intimne trenutke z njihovimi najbližjimi, medtem ko so nekateri to sprejeli brez težav.

Drugo sezono serije Tour de France: Unchained bodo predvajali prihodnje poletje, najverjetneje podobno kot letos, tik pred začetkom Toura, ki se bo začel 29. junija.

