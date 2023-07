Poseben mejnik za Tadeja Pogačarja, ki je danes že stotič oblekel prestižno majico

Tadej Pogačar se je po brutalni sredini etapi, v kateri je močno zaostal za svojim glavnim tekmecem Jonasom Vingegaardom, danes počutil bolje. "Upam, da bo jutri bolje, v soboto pa še bolje," je povedal po etapi in dodal, da je bil start etape precej čustven. "Veliko fantov je prišlo do mene in me bodrilo," je razkril 24-letni kolesarski as s Klanca pri Komendi, ki je danes dosegel poseben mejnik. Na svoji že 81. etapi na Touru je že stotič oblekel eno od prestižnih majic, ki jih podeljujejo na Touru. Od stotih je bilo 21 rumenih, sedem pikčastih in kar 72 belih za najboljšega mladega kolesarja.

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil tudi danes videti utrujen, s povojem čez rano na levi roki in zaščitnim trakom na levi nogi, a precej boljše volje kot po koncu sredine kraljevske etape, v kateri se je boril z želodčnimi težavami in praznimi nogami ter na koncu močno zaostal za vodilnim Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma).

Foto: A.S.O./Pauline Ballet

"Začetek etape je bil precej težak in tudi precej čustven. Veliko fantov je prišlo do mene in se pozanimalo, kako se počutim. Bodrili so me in na koncu sem se bolje počutil," je povedal v izjavi za organizatorja, dogajanje v etapi pa povzel v pogovoru za nacionalno televizijo.

"To ni bil miren dan. Močan beg je bil od starta. Na koncu jim je uspelo, tudi v glavnini smo v zadnjih 20, 30 km šli na polno. Dan ni bil lahek, a sem se vsaj malo spočil od včeraj. Danes sem se bolje počutil in upam, da bo tudi jutri dobro, v soboto pa še bolje," je za RTV Slovenija po etapi dejal Pogačar.

Pogačar je danes na Touru že stotič oblekel eno od prestižnih majic, ki jih podeljujejo na Dirki po Franciji. Foto: Reuters

V 81 etapah Toura do 100. prestižne majice

"V taki vročini je res nadležno za telo. Tudi če so povprečni vati in moč nižji, v taki vročini in ob takšni hitrosti telo kar trpi. Po takšnih dneh, ki so za nami, poskusiš privarčevati čim več moči ter se čim bolje prehranjevati in se hladiti," je še dodal 24-letnik s Klanca pri Komendi, ki je danes odpeljal svojo 81. etapo na Touru, v tem času pa je na odru za zmagovalce prevzel že 100 majic, od tega 21 rumenih, sedem pikčastih in kar 72 belih za najboljšega mladega kolesarja. Letos se od bele majice sploh še ni ločil, v dresu državnega prvaka s slovensko trobojnico smo ga videli samo v uvodni etapi v Bilbau v Španiji.

Pogačar je danes v cilj pripeljal na 26. mestu, tik za rojakom Luko Mezgecem in pred Vingegaardom.

Kasper Asgreen je bil najhitrejši iz ubežne skupine. Foto: Reuters

Zmagovalec etape: Vsi smo si zaslužili zmago

18. etapo, ki je bila vsaj na papirju namenjena sprinterjem, so zaznamovali ubežniki, ki so se na koncu tudi pomerili za etapno zmago. Ciljno črto je najhitreje prečkal 28-letni Danec Kasper Asgreen, ki je bil v sprintu hitrejši od dveh kolegov iz ubežne skupine, Nizozemca Pascala Eenkhoorna (Lotto Dstny) in Norvežana Jonasa Abrahamsena (Uno-X Pro). Najboljši od sprinterjev je bil Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) na četrtem mestu.

Kasper Asgreen je etapno zmago posvetil moštvenemu tovarišu Driesu Devenynsu in vsem, ki so mu pomagali v tej sezoni:

Kasper Asgreen dedicates his first Tour de France stage win to his teammate Dries Devenyns ❤️#TDF2023 pic.twitter.com/wlMZW5kERL — Eurosport (@eurosport) July 20, 2023

Za Asgreena, zmagovalca Dirke po Flandriji leta 2021, je bila to 12. zmaga v karieri in prva na tritedenskih dirkah. "Seveda ni bila idealna situacija, bolje bi bilo, če bi nas bilo sedem, osem. Toda to je zadnji teden Toura in za nami sta že zelo zahtevna tedna. Večkrat smo že videli, da lahko manjša skupina ubežnikov preseneti sprinterske ekipe. Tako da etapne zmage nikakor nisem odpisal," je za organizatorje po etapi dejal Asgreen.

Bullying a rider that wants to attack is fucking silly. 🤦‍♂️ #TDF2023 pic.twitter.com/PvXtoXblgW — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 20, 2023

Ključni trenutek se je zgodil po polovici etape, ko je iz glavnine uspelo pobegniti Eenkhoornu. Pred tem je Jasper Philipsen, ki je na letošnjem Touru zmagal že štirikrat, na cesti celo dohitel Nizozemca in ga malce ustrahoval s pogledi, saj ni želel, da se priključi ubežnikom. Vendar je naposled Eenkhoornu to uspelo, več ubežnikov pa je nato lahko dlje časa navijalo močan ritem in celo zadržalo glavnino za sabo.

"Šlo je kar za moštveni kronometer. Brez sodelovanja v begu nam ne bi uspelo. Vsi smo si zaslužili zmago, seveda pa sem vesel, da je na koncu uspelo prav meni. Ta zmaga mi ogromno pomeni, sploh po zahtevnem obdobju ter padcih in odstopih," je še dejal Asgreen.

Foto: Guliverimage

Mezgecu ni jasno, kako je to mogoče

Od Slovencev je bil najvišje uvrščen Mezgec (Jayco-AlUla) na 25. mestu, ki pa ob pomoči preostalih pomočnikov drugih ekip ni mogel preprečiti zmage ubežnikom. "Vsekakor zapravljena priložnost. Ni mi jasno, kako je to mogoče. Petnajst ljudi ni moglo ujeti treh oziroma kasneje štirih kolesarjev. Ni mi jasno. Štiri ekipe so dale po tri, štiri kolesarje, pa jih nismo mogli ujeti," pa je v prvem odzivu prav tako za RTV Slovenija dejal Mezgec, ki je znova kolesaril za Nizozemca Dylana Groenewegna. Ta je bil na koncu šele 17.

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil 89. z zaostankom 48 sekund. V skupnem seštevku Pogačar ostaja na drugem mestu, Mohorič na 72., Mezgec pa je 119.

V petek bo na sporedu razgibana etapa od Moirans-en-Montagna do Polignyja (172,8 km), ki bi lahko ponudila priložnost ubežnikom. Dan bi lahko bil pisan na kožo prav Mohoriču.

