Kolesarji ekip Jumbo-Visma in UAE Emirates so danes uro pred startom kraljevske etape na Dirki po Franciji obiskali dopinški nadzorniki, poroča nizozemski spletni portal Wielerflits. Kolesarji obeh ekip so kar na avtobusu opravili dodatne preiskave krvi.

"To potezo pozdravljam," je dogajanje pred startom kraljevske etape komentiral vodja ekipe Jumbo-Visma Richard Plugge. "S tem smo korak bližje boju proti dopingu. Jonasu Vingegaardu so v zadnjih 48 urah kar štirikrat pregledali kri. Tega smo veseli," je dejal Plugge.

Številne kolesarske ekipe so se že lani zavezale, da bodo krvne preiskave opravljale tik pred startom in takoj po prihodu v cilj etape. Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI) in Mednarodno protidopinško agencijo (WADA) so pozvale, naj se problematike dopinga lotijo tudi na ta način.

Z izvajanjem krvnih preiskav želijo kolesarske ekipe izključiti možnost krvnega dopinga, ki so ga razkrili leta 2021 med kriminalistično preiskavo Operacija Aderlas (puščanje krvi). Afera je pokazala, da si nekateri športniki tik pred tekmovanjem vbrizgajo kri in si jo pozneje izčrpajo. "Jasen dokaz tega početja so bile podobe smučarskega tekača Maxa Haukeja," je lani za WielerFlits potrdil profesor Peter van Eennoo iz DoCuLaba v Gentu.

