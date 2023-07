Šef Jumbo Visme opozarja: Pogačar je kot Nemci

Povsem drugačno razpoloženje je v taboru Jumbo-Visme in UAE Emirates po torkovem kronometru na Dirki po Franciji. Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta dala vsem vedeti, da sta z drugega planeta, a je bil Danec kljub temu še konkretneje močnejši od našega šampiona. A šef Jumbo-Visme Richard Plugge v pogovoru za Sportal opozarja, da Toura še ni konec, čeprav so v ekipi začutili veliko olajšanje.

Po dnevu počitka sta osrednja favorita za skupno zmago na Dirki po Franciji začela z vsega deset sekundo razliko. Jonas Vingegaard je imel namreč toliko naskoka pred Tadejem Pogačarjem. Stroka je izpostavljala, da velikih razlik ne bo niti po torkovem dnevu, vendar smo videli neverjetno vožnjo lanskoletnega zmagovalca.

Kar minuto in 38 sekund je bil hitrejši od kolesarja UAE Emirates. Da sta v svoji ligi, je jasen pogled na razplet kronometra. Tretji Wout van Aert je za Pogijem zaostal dodatno minuto in13 sekund. "Prvi med Zemljani sem," je dal vedeti, kako močna sta bila prvouvrščena.

V skupnem seštevku je zdaj Vingegaard krepko spredaj – njegov naskok znaša 1:48. Šef Jumbo Visme Richard Plugge je bil razumljivo vesel po koncu današnjega dne: "Imamo en cilj. To je zmaga v Parizu. Že zmagati etapo na Dirki po Franciji je eden od velikih dosežkov. Vidite, kako težko je zmagati etapo. Zelo veseli smo z izkupičkom."

Jonas Vingegaard je bil na kronometru v svoji ligi. Foto: Reuters

Nato se je dotaknil Jonasove predstave: "Zelo motiviran je bil. V glavi je razmišljal, kot da je drugi in mora napadati. Da ga mora ujeti. Skoraj ga je dobesedno ujel. Pričakovali smo, da bo Jonas dobro odpeljal kronometer, nismo pa pričakovali takšne razlike. Vendarle je kronometer Pogačarjeva specialiteta. Res nismo pričakovali tega."

Na Sportalovo vprašanje, ali so po koncu dneva začutili olajšanje, je odgovoril: "Veliko lajšanje, vendar je Pogačar kot Nemci, kot pravimo na Nizozemskem glede nogometa. Premagaš jih šele takrat, ko so na avtobusu za domovino. Praznovali bomo, ko bo Pogačar v Parizu na avtobusu za Ljubljano. Takrat bomo prepričani, da smo osvojili Tour de France. Borili se bomo še naprej in tudi Tadej se bo boril. Kot kolesarski navdušenec me veseli, kako se ta mlada generacija bori in ne obupuje. Pričakujem še veliko boja."

Vrstni red po 16. etapi

Results powered by FirstCycling.com