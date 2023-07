Mohoriča letos ne bo na svetovnem prvenstvu

Slovenski kolesarki as Matej Mohorič, član ekipe Bahrain Victorious, je z današnjim, dobrih 22 kilometrov dolgim kronometrov na Dirki po Franciji opravili v 39 minutah i 17 sekundah. Na mesta pri vrhu s tem dosežkom ni posegel, s svojimi nastopi na letošnjem Touru pa je na splošno zadovoljen. Napadal je že etapno zmago, ji bil v deveti etapi zelo blizu, a se moral nazadnje zadovoljiti s tretjim mestom. "Če bo prišla se kakšna priložnost, jo bom zgrabil z obema rokama," nam je povedal po 16. etapi in razkril, da ga letos ne bo na svetovnem prvenstvu v Gralsgowu.

Kako ste se spopadli s traso kronometra?

Zelo je vroče, zelo težak kronometer, a mislim, da Jonas in Tadej nimata težav s tem.

Do konca je še pet etap. Jutri je kraljevska. Kakšen je vas načrt?

Precej možnosti imamo za kakšen dober rezultat. Zelo smo zadovoljni in ponosni s tem, kar smo do zdaj naredili. Pet etap je se in v vsaki imamo kandidata za etapno zmago. Jutri sam nimam posebnega načrta. Philu (Bauhausu, op. p.) pomagati, da prebrodi klance.

Veliko ste se tudi sami borili in skušali priti do etapne zmage. Kako zadovoljni ste s svojimi predstavami?

Zadovoljen. Dal sem svoj maksimum. Če bo prišla se kakšna priložnost, jo bom zgrabil z obema rokama.

Ste bili morda kaj razočarani, ker se vam je dvakrat za las izmuznila etapna zmaga?

V obeh etapah sem bil razočaran, ker sem si želel zmagati. Sprašuješ se, kaj bi lahko naredil drugače. Dal sem vse od sebe. To ni kar ena dirka, to je najboljša dirka na svetu, na kateri so najboljši kolesarji. Enostavno, če si tretji, si tretji. Sprijazniti se je treba s tem in delati trdo naprej, da bom morda v prihodnje kakšno mesto višje.

"Ne bom šel na svetovno prvenstvo. Odločili smo se za drugačen plan, ker na prvenstvu ne bi imel možnosti za dober rezultat."

Kako težko vam je bilo sploh priti v beg. Veliko ste poizkušali?

Zame je to najtežji del, ker moraš imeti dober položaj v skupini. Nekaj komolcev pade, močne noge potrebuješ in tudi kanček sreče. Težko je najti pravo ravnovesje z energijo. Če je potrošiš preveč na začetku, nima smisla, da si v pobegu. Kockati je treba. Ni pa to enostavno.

Kako čustveno je bilo po zmagi Pella Bilbaa, ki je zmago posvetil tragično preminulemu Ginu Mädru?

Zelo, ker sta bila zlo dobra prijatelja. Gino je dal svojemu psu ime celo Pello. Precej čustveno je bilo. Pello si tudi zasluzi to zmago. Zelo fajn fant je, garač in predvsem mož z ekipnim duhom. Vedno se potrudi za nas in nam pomaga do dobrih rezultatov. Vsi smo bili zelo veseli, da je zmagal.

Kakšen je vaš načrt po koncu Toura? Svetovno prvenstvo?

Ne bom šel na svetovno prvenstvo. Odločili smo se za drugačen plan, ker na prvenstvu ne bi imel možnosti za dober rezultat.

Kakšen je potem vaš plan dirk po Touru?

Dirka po Poljski, Beneluks, Dirka v Kanadi, Dirka na Hrvaškem.

