Pri Jumbo-Vismi v tožbo proti navijaču, ki je povzročil množični padec na Touru

Kolesarska ekipa Jumbo-Visma bo vložila ovadbo proti navijaču, ki je v nedeljo v 15. etapi s snemanjem z mobilnim telefonom povzročil padec ameriškega kolesarja iz ekipe Jumbo-Visma Seppa Kussa in številnih drugih. "Mislim, da to dolgujemo kolesarjem, ki so bili na cesti. Ne samo našim, ampak tudi tistim drugih ekip," pravi šef ekipe Richard Plugge.

Padec v uvodnih kilometrih 15. etape letošnje Dirke po Franciji je povzročil navijač, ki je očitno v želji, da bi z mobilnim telefonom posnel selfi s karavano, stopil na cesto v trenutku, ko so se mimo pripeljali kolesarji. Pri tem je ameriški kolesar Sepp Kuss, glavni pomočnik Jonasa Vingegaarda v gorskih etapah letošnje Dirke po Franciji, močno trčil z moštvenim kolegom Nathanom Van Hooydonckom in drugimi kolesarji.

Fan trying to take a selfie causes a crash at stage 15 of the Tour de France https://t.co/MZkw52VpW7 pic.twitter.com/kVoQ5J7jlr — Daily Mail US (@DailyMail) July 16, 2023

Reuters poroča, da je francoska policija že identificirala krivca, vendar ta ne bo aretiran, razen če bi se Kuss in njegova ekipa Jumbo-Visma odločila za tožbo. Na vprašanje, ali bo Kuss vložil tožbo, je tiskovni predstavnik Jumbo-Visme odgovoril, da bi se ekipa lahko odločila za ta korak in dodal: "Ugotovili bomo, kako in kdaj."

💬 Ploegbaas Richard Plugge: "Ik denk dat we dat verplicht zijn aan de renners die op de grond lagen."#TDF2023https://t.co/Mpk4y75aSo — NOS Sport (@NOSsport) July 17, 2023

Vodja ekipe Jumbo-Visma o tožbi: Mislim, da to dolgujemo kolesarjem, ki so bili na cesti

Bolj neposreden glede tožbe navijača je bil vodja ekipe Jumbo-Visma Richard Plugge "Mislim, da to dolgujemo kolesarjem, ki so bili na cesti. Ne samo našim, ampak tudi kolesarjem iz drugih ekip," je dejal v pogovoru za nizozemsko televizijo NOS. Tako kot sta v nedeljo to že storila vodilna na dirki Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, je tudi on pozval navijače, naj bodo pozorni pri navijanju.

"Res je lepo, da nam navijači stojijo ob strani in nas bodrijo. Zelo smo zadovoljni s tem, a le ostanite na distanci. Mislim, da je zelo pomembno, da tokrat pošljemo močan signal," je dejal Plugge.

Foto: Guliverimage

"Mislim, da je bil gledalec nagnjen na cesto. Zgodilo se je nenadoma, to je del Toura, veliko ljudi je ob cesti," pa je nesrečo komentiral Kuss. "V idealnem primeru se to ne bi zgodilo, vendar je to največja kolesarska dirka na svetu in veliko ljudi ne ve točno, kaj se dogaja. Na določenem delu se je trasa zožila. Poskušali smo upočasniti, nato pa je ob strani na žalost nekdo želel posneti selfi in zgodilo se je, kar se je. Nisem ga videl," je dejal Kuss.

Ni prvič, da je navijač povzročil nesrečo na Dirki po Franciji, prav tako ni prvič, da se razpravlja o sodnem postopku proti njemu. Leta 2021 je policija aretirala in obtožila žensko, ki je v uvodni etapi Toura ob cesti navijala s kartonastim transparentom, na katerem je pisalo: "Allez Opi-Omi!"

Kolesar Jumbo-Visme Tony Martin se ji takrat ni mogel izogniti, njegov padec pa je sprožil pravi učinek domin v glavnini. Padel je tudi Primož Roglič. Francosko sodišče je ženski naložilo 1.200 evrov denarne kazni in plačilo simboličnega enega evra francoski kolesarski zvezi UNCP.

Organizator Toura, agencija ASO, je tožbo proti neprevidni navijačici umaknil, navijače pa pozval, naj spoštujejo kolesarje.

