Španec jasen: Tu ni matematike

Konec je premora na Dirki po Franciji. Z današnjim kronometrom se nadaljuje dogajanje, predvsem pa se nadaljuje neizprosen boj za skupno zmago med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom. Pred zadnjim tednom ima Danec deset sekund naskoka, a se bodo danes številke zagotovo premešale, saj je na sporedu posamična vožnja na čas. Razen če sta osrednja favorita za skupno zmago res tako izenačena, da bosta 22,4 kilometra dolg kronometer od Passyja do Comblouxa odpeljala enako hitro.

Na trasi bodo imeli kolesarji veličasten pogled proti Mont Blancu, a Pogačar ne bo osredotočen nanj, ampak na to, da čim hitreje prikolesari do cilja.

"Noge odločajo. Tu ni matematike. Kolesarstvo je splet različnih okoliščin," je na Sportalovo vprašanje, kako nepredvidljiv je njun boj s taktičnega vidika, odgovoril športni direktor UAE Emirates Matxin Joxean Fernandez. Španec je že bil čustven na letošnjem Touru. Ker prihaja iz Baskije, kjer se je letošnja tritedenska dirka začela, in ker je Adam Yates iz UAE Emirates osvojil prvo etapo, mu je bilo še toliko bolj toplo pri srcu. Zdaj bi rad, da mu srce zaigra zaradi Pogačarja in njegove skupne zmage. A poudarja, da sta Tadej in Jonas v odlični formi in da v njunem dvoboju odločajo malenkosti.

Joxean Matxin Fernandez verjame v Tadeja Pogačarja. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, kako zlomiti Danca, je odgovoril: "Dobro vprašanje. Vseskozi bomo poskušali. Jonas je eden najboljših kolesarjev na svetu, lanski zmagovalec. Verjamemo v Tadeja. Naslednja etapa je dobra za oba. Boj se nadaljuje. Še kar nekaj dni je na razpolago, da se nadoknadi čas."

Kakšen je kronometer? Trasa od Passyja do Comblouxa bo dolga 22,4 kilometra in zaradi kategoriziranega vzpona proti koncu proge bolj pisana na kožo kolesarjem, ki jih zanima skupna zmaga, kot klasičnim specialistom za kronometer. Foto: A. S. O. Kolesarje bo sprva čakal nekategoriziran vzpon Côte de la Cascade de Cœur, ki ga bodo prevozili po samo 4,1 kilometra. Ko bodo prečkali vrh, se bodo spustili proti prvemu kontrolnemu merjenju časa. Najtežji del bo kolesarje čakal, ko se bodo vozili proti Domancyju. Kategoriziran vzpon bo dolg 2,5 kilometra in imel kar 9,4-odstotno naklonino. Po rahlem spustu se bo cesta vseskozi vzpenjala do Comblouxa.

Trasa kronometra je na videz nekoliko podobna tisti iz leta 2020 na La Planche des belles Filles, na kateri je Pogi spreobrnil Tour in premagal Primoža Rogliča ter osvojil zgodovinsko zmago na Dirki po Franciji. Na vprašanje, ali tudi on vidi podobnost, je Matxin odgovoril: "Drugačen kronometer je, bolj tehničen. Tekmec je drugi, prav tako smo v letu 2023. Jonas je že pokazal, da je zelo dober na kronometru v tretjem tednu. Kronometer je težko oceniti. Ni ravno gorski, je zelo poseben. Tadej bo moral svojo moč spremljati vso traso, da bi naredil razliko. Enako je pri Jonasu."

Foto: Reuters

Marsikateri strokovnjak meni, da velike razlike med njima danes na kronometru ne bo in da bo sredina kraljevska etapa s ciljem v Courchevelu – pred tem se bodo povzpeli še na Col de la Loze in v vsem dnevu prevozili kar 5.400 višinskih metrov – odigrala pomembno vlogo. "Nisem tisti, ki bi znal napovedati prihodnost. Pomembno je, da je Tadej optimističen in vseskozi lovi te sekunde. Za zdaj je Jonas v ospredju, po kronometru pa bomo postavili taktične smernice za gorsko etapo," poudarja Matxin.