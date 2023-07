Hvale vreden pomočnik v zaključnih šprintih, po mnenju Dylana Groenewegna celo najboljši, kar bi si jih lahko želel. Luka Mezgec ima posebno misijo na Dirki po Franciji, na kateri mora predvsem pomagati Dylanu do morebitnega uspeha v šprinterskih etapah. Za zdaj so bili prekratki, da bi se veselili etapne zmage, ki je cilj ekipe Jayco AlUla. "Ne naredimo takšnega vlaka kot na primer Alpecin, ki ima šest kolesarjev za to nalogo," nazorno opisuje prednost moštva, ki je z Jasperjem Philipsenom osvojilo že štiri šprinte na letošnjem Touru, na katerem je sicer vse v znamenju dvoboja med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom. "Zanimiv Tour de France je, zanimiv dvoboj. Nekako sta izenačena. Glede na to, kar smo lahko videli do zdaj, je težko napovedati zmagovalca," pravi Mezgec, ki četrtič kolesari na največji dirki na svetu.

Danes je dan počitka na Touru, a vseeno se najprej dotaknimo nedeljske gorske etape, v kateri ste bili celo v begu. Kako to, da ste šli v beg?

Nekako sem se znašel v begu, zato sem lažje preživel in bil še malce uporaben za ekipo. Ko sem bil v begu, sem videl, kako velika skupina je, in jasno je bilo, da bo šel naš kolesar Lawson (Lawson Craddock je bil četrti, op. a.) na etapni rezultat. Sam pri sebi sem gledal na profil trase, kje bi bilo najbolje, da odpadem in počakam skupino ter še pomagam našima dvema hribolazcema.

Vaša osrednja naloga na letošnjem Touru je pomoč Dylanu Groenewegnu v šprintih. V enajsti etapi je bil streljaj od zmage, a je bil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) spet premočan za vse. Kako ste doživeli vse šprinterske etape?

Vedno se malce iščemo. Kakšne stvari so dobre, kakšne ne. Dobrodošlo bi bilo, da bi imeli v ekipi še enega kolesarja, ki bi nas pripeljal od 500 do 700 metrov pred ciljno črto. Z Dylanom sva vedno nekako sama. Elmar (Reinders, op. a.) opravi svoje delo že prej. Ne naredimo takšnega vlaka kot na primer Alpecin, ki ima šest kolesarjev za to nalogo. Še tri priložnosti so.

V nedeljski gorski etapi je na cilj prikolesaril v družbi Mateja Mohoriča. Foto: Guliverimage

Videti je, kot bi imel Philipsen v šprintih prestavo višje od preostalih šprinterjev.

Moram reči, da bi moral imeti Jasper malce smole, mi pa malce sreče, da bi ga premagali. Ena na ena bo kar težko. Močan je.

Pred Tourom je bil cilj etapna zmaga. V šprintu se vse stavi na Dylana Groenewegna, ki je bil enkrat drugi, v skupni razvrstitvi pa na Simona Yatesa, ki na osmem mesto s skoraj enajstimi minutami zaostaja za vodilnim Jonasom VIngegaardom. So šefi zadovoljni?

Etapne zmage še ni. V skupni razvrstitvi se lahko med prvih pet uvrsti Simon Yates. Ni še konec, a se tudi preostali odlično vozijo. Etapna zmaga pa je še na razpolago.

Foto: Vid Ponikvar

Kako utrujene so noge po dveh tednih neprestanega dirkanja?

Kot vedno na drugi prosti dan. Zdi se mi, da nisem povsem mrtev. Po pameti grem. Ko lahko, počivam in varčujem energijo za takrat, ko je hudo.

Kako pa gledate na dvoboj za skupno zmago med rojakom Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom?

Zanimiv Tour de France je, zanimiv dvoboj. Nekako sta izenačena. Glede na to, kar smo lahko videli do zdaj, je težko napovedati zmagovalca. Tehtnica se nagiba na Pogijevo stran, čeprav še ni v rumeni majici.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard bijeta veliko bitko za skupno zmago. Mezgec verjame v zmago rojaka. Foto: Guliverimage

Mislite, da bil bi kronometer lahko odločilen? V gorskih etapah sta bila praktično vseskozi z ramo ob rami in drug drugemu nista dopustila, da bi se kdo preveč odlepil.

Lahko, da bo tako. Pri Jonasu se vidi, da preračuna svoj učinek. Ne zaganja se. Tudi na kronometru bi lahko bila zelo blizu, kar zadeva čas. Dnevna forma bo vplivala. Po prostem dnevu se lahko marsikaj zgodi. Pogosto so lahko večje razlike po prostem dnevu. Če imaš slabše noge po počitku, je lahko bolj usodno, kot bi bilo, če bi jih imel na običajen dan.

Kako boste sami preživeli prosti dan?

Ne grem na kolo (smeh, op. a.). V torek imam potem kronometer, da se vpeljem nazaj. V sredo nas čaka nov težak dan z gorsko etapo.