Pogačar ostaja optimist: Vedno je boljše biti spredaj, ampak deset sekund ni slabo

Za nami je še ena nadvse razburljiva alpska etapa Dirke po Franciji in tudi v tej sta se na koncu udarila najboljša kolesarja v skupnem seštevku, čeprav se za etapno zmago tokrat nista borila, saj je bil danes pobeg uspešen. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je sicer spet poskusil odščipniti nekaj sekund največjemu tekmecu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma), je bil pa danes izid tega dvoboja neodločen. Danec je odlično odgovoril na napad slovenskega asa in ciljno črto na Saint-Gervaisu sta prečkala skupaj na 16. in 17. mestu.

Videti je bilo, da ima krizo

Dva kilometra pred ciljno črto sta v skupini favoritov ob Vingegaardu ostala le še Pogačar in njegov pomočnik Adam Yates. Britanec se je kmalu zatem odpeljal naprej in videti je bilo, da se Pogačar danes ne počuti najbolje. To je sprožilo nekaj nervoze med slovenskimi navijači, Pogačar pa je po etapi za TV Slovenija povedal, da na cesti te živčnosti ni bilo.

"Na dirki le ni tako zelo živčno, je pa vseeno napeto. Moraš imeti dobre noge, danes je bila za ekipo zelo dobra etapa in smo zadovoljni," je povedal slovenski as, zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021. Ko sta glavna favorita ostala sama in je bilo videti, da ima Pogačar krizo, smo pričakovali Vingegaardov napad, pa je bil tudi Danec očitno na robu moči in asa sta v ritmu kolesarila naprej, dokler se jima ni priključil še Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), ki je pred tem, ko je skupino favoritov vodil Yates, izgubil stik.

Yatesa spustil v boj za sekunde

Pogačar je očitno le varčeval z močmi in v zadnjem kilometru sprožil še en silovit napad. Rodriguez, tretji v skupnem seštevku, je spet hitro odpadel, Vingegaard pa se je Slovenca držal kot klop. Dvojica je kmalu ujela tudi Yatesa in Marca Solerja, ki je bil danes v begu, na zaključnem vzponu pa je počakal kolega iz moštva UAE Emirates.

"Na zaključni klanec smo se zapodili trdo. Čutil sem, da je Jonas danes izjemno močan, vedel sem, da se ga ne bom mogel otresti, saj je bil klanec prelahek. Poskušali smo improvizirati, zato sem Adama spustil, da pridobi kakšno sekundo v skupnem seštevku. Zdaj je nekoliko bližje odru za zmagovalce, kar je odlično," je dogajanje z zaključka etape za Eurosport povzel Pogačar, ki se je moral naposled zadovoljiti s statusom quo in desetsekundnim zaostankom za danskim tekmecem. "Jonas je bil danes zelo dober. Vseeno pa gremo lahko optimistično v zadnji teden," pravi 24-letnik iz Klanca pri Komendi.

"Deset sekund naredi marsikoga živčnega"

Jutri je na Touru drugi in zadnji prost dan, nato se začne odločilni zadnji teden dirke. V torek bo edini kronometer na dirki, v sredo še brutalna kraljevska 17. etapa. To bosta očitno odločilna trenutka dirke. Pogačar ostaja optimist in meni, da je v dobrem položaju. "Deset sekund zaostanka ni slabo. Vedno je boljše biti spredaj, ampak deset sekund naredi marsikoga živčnega," je povedal za slovensko nacionalno televizijo in dodal: "Mislim, da jih lahko nadoknadim, morda celo kaj pridobim."

Epska bitka se nadaljuje. Foto: Reuters

"Počutim se dobro, noge imam dobre, jutri je dan odmora, za nekatere bo to tudi v torek, zame in za Adama pa bo šlo na vso moč. Nato pa bomo videli, kako se bomo lotili odločilnih etap," je še ob koncu drugega tedna epske dirke razlagal slovenski državni prvak. Torkovega 22-kilometrskega posamičnega kronometra očitno ne vidi kot priložnosti za napad na rumeno majico. "Traso sem kar dobro spoznal, upam, da mi bo ustrezala. Je precej tehnična in komaj čakam, da se kronometer začne," je še povedal. Z Vingegaardom sta tudi v vožnji na čas izjemno izenačena.

Seppa Kussa zbil gledalec ob cesti

Vingegaard je bil po novi obrambi rumene majice, to je zdaj oblekel že enaindvajsetič v karieri in se s tem izenačil s Pogačarjem, zadovoljen, obenem pa zaskrbljen zaradi množičnega padca v začetku etape. Po kakšnih 50 kilometrih silovitega dirkanja in boja za pobeg je v glavnini prišlo do padca. Kolesarja Jumbo-Visme Seppa Kussa je s kolesa sklatil neprevidni gledalec ob cesti, ki je pred Američana iztegnil roko s telefonom.

"Padec je bil grd, poskušali smo zablokirati cesto, pa se je zgodilo. Upam, da je z vsemi kolesarji vse v redu," je povedal nosilec rumene majice, njegov kolega Kuss pa je takole opisal dogajanje: "Bila je zožitev ceste in eden od gledalcev je stal globoko na cesti in sem vanj trčil s krmilom. K sreči je z mano vse v redu, vsaj mislim tako, upam pa, da so brez poškodb preživeli tudi preostali kolesarji, ki so padli."

Wout Poels se je veselil prve zmage na Touru. Foto: Reuters

Poelsa preplavila čustva

Zmage, svoje 22. v karieri in prve na dirki vseh dirk, se je danes veselil 35-letni nizozemski veteran Wout Poels iz Bahrain Victoriousa. Ob tem se je spomnil nedavno umrlega kolega Gina Mäderja. "Ta zmaga mi res pomeni veliko, že v mladosti sem sanjal o zmagi na Touru. Tukaj pa še posebej po vseh dogodkih v zadnjih tednih ter smrti moštvenega kolega Gina Mäderja. Tako ni nič neobičajnega, da te preplavijo čustva. V karieri sem slavil na spomeniku, zdaj še etapo na Touru. To je uresničitev sanj," je prirediteljem Toura povedal Poels. Dosegel je jubilejno stoto nizozemsko zmago na Touru.

