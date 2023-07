Roglič, Pogačar, Roglič #video

V večini zaradi njiju v zadnjih letih veliko slovenskih navijačev potuje po Evropi in si ogleduje največje kolesarske spektakle. Primož Roglič in Tadej Pogačar pišeta slovensko kolesarsko pravljico.

V večini zaradi njiju v zadnjih letih veliko slovenskih navijačev potuje po Evropi in si ogleduje največje kolesarske spektakle. Primož Roglič in Tadej Pogačar pišeta slovensko kolesarsko pravljico. Foto: Reuters

Idealen scenarij oziroma napoved je slišati iz ust slovenskih kolesarskih navijačev, ki so te dni na prestižni Dirki po Franciji. Njihova želja namreč je, da bi po zmagi Primoža Rogliča na Giru Tadej Pogačar osvojil Tour de France, nekdanji skakalec pa bi nato pokoril vse tekmece še na Dirki po Španiji. Čeprav je letos manj slovenskih zastavic na francoskih tleh, se strast in navdušenje slovenskih navijačev še vedno širita skozi francoske klance in doline. In slovenska navijaška strast na Dirki po Franciji je tako močna kot želja Tadeja Pogačarja po tretji osvojitvi svetega grala.

Slovenski navijači so glasni tudi na Dirki po Franciji #video

Tour de France je doživetje brez primere. Tisti, ki so ga že izkusili, vedo, da je nekaj posebnega. Vsi se strinjajo, da so epski prelazi, ob katerih se zbere množica navijačev, nekaj, česar se ne da opisati z besedami. In tudi slovenski navijači ne zaostajajo pri tem. Premagujejo vzpone, ki jih ponuja trasa Toura, prav vse pa združuje ena sama strast: podpirati slovenske junake in doživeti pristen utrip ene največjih globalnih športnih prireditev.

Čeprav je letos morda manj slovenskih navijačev, se ljubezen do kolesarstva in podpora slovenskim šampionom še naprej širi po številnih vzponih in dolinah, ki jih ponuja Francija. Lanska navijaška pravljica na kultnem vzponu na Alp d'Huez je bila nekaj posebnega. V ta del francoskih Alp je pripotovala truma Slovencev. Takšne podpore tako daleč od doma slovenski kolesarji na čelu s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem niso imeli.

Letos sta že bila del zgodovinskega Gira, zdaj sta na Touru, mož pa ji je že obljubil novo pot

Najboljša slovenska kolesarja vseh časov pišeta prav posebno poglavje. Oba osvajata največje kolesarske dirke na svetu kot za stavo. Ni čudno, da želijo biti najbolj goreči navijači del tega spektakla, del zgodovine.

Darinka in Marjan iz Žirov sta že sedmič na Dirki po Franciji. Marjan ji je letos obljubil tudi Vuelto. Foto: Jaka Lopatič

Med najbolj vnetimi sta tudi Darinka in Marjan iz Žirov. Večkrat lahko slišimo koga reči, kako je svet majhen. In res je. S starejšim parom smo se namreč srečali že na Dirki po Italiji, kjer sta na vzponu od jezera Misurina na Tre Cime di Lavaredo goreče navijala za Rogliča. Pri naših zahodnih sosedih sta imela družbo, zdaj sta v Franciji sama. Vendar to ne zmanjšuje njunega navdušenja in želje po vnovičnem popotovanju. "Sedem let že hodiva na Tour de France. Na Giru sva bila pa prvič. Letos greva prvič na Vuelto. Mi je obljubil," se je zasmejala Darinka in dodala, da resnično uživata v tovrstni atmosferi: "Upava, da bova doživela takšno sosledje: 'Roglič, Pogačar, Roglič'. Roglič je namreč že osvojil Giro, Pogi naj Tour de France, Primož pa nato še Vuelto. In osvojila bosta vse v letošnjem letu."

Zavedata se, da bi doma v naslanjaču videla več podrobnosti dogajanja na dirki, vendar jima navijaška žilica preprosto ne da miru. Želita biti blizu, del velikega dogodka, spektakla. "Doživetje je veliko, čeprav je res, da po televiziji vidiš veliko. Povsem naju prevzame," je dejala Darinka, Marjan pa pristavil: "Doma gledava sicer vse prenose. Ko imava možnost, greva na pot. Od pet do deset tisoč kilometrov narediva z avtodomom. Po današnjem dnevu bova pot nadaljevala proti Courchevelu, kjer si bova ogledala še sredino gorsko etapo."

Ve se, za koga navijata Darinka in Marjan. Foto: Jaka Lopatič

Njuna želja je bila za sobotni dan jasna. Da bi Pogačar mimo njiju prišel kot vodilni, kar bi pomenilo, da bi strl danskega kolesarja Jonasa Vingegaarda, s katerim bijeta bitko za skupno zmago: "Pričakujeva, da bo dobil rumeno majico," je pristavila Darinka, Marjan v smehu dodal: "Da bo nadoknadil devet sekund."

Imeli srečo, da so dobili "prestižne sedeže"

Malce višje od njiju je nato Tadej res napadel, se za nekaj časa otresel žilavega Danca, ki mu je v nadaljevanju vzpona na zadnji prelaz v dnevu Col de Joux Pane uspelo najti priključek z našim šampionom.

Gorenjsko obarvana družba je bila v soboto prav tako del velikega spektakla na prelazu Col de Joux Plane. Foto: Jaka Lopatič

In dramatičen del tik pred vrhom je spremljala še ena slovenska družba, ki smo jo srečali v dopoldanskem času vzpenjanja na gorski cilj. Srečo so imeli, da so dobili "prestižne sedeže", je priznal Boris iz Kamnika, ki je imel ob sebi še prijatelja Sebastjana in predstavnice nežnejšega spola: "V četrtek smo prišli v Francijo. V sredo smo prespali v Aosti, šli v Chamonix in nato na prelaz Col de Joux Plane. Imeli smo veliko srečo, da smo dobili prostor, ker so bile vse strateške pozicije že zasedene. Kar nekaj dnevnih gostov je bilo in smo potem vskočili, ko so nekateri zapuščali prelaz."

Druga družba je bila prav tako gorenjsko obarvana. Pri bratih Branetu in Boštjanu ni bilo težko ugotoviti, od kod prihajata. "Sta iz Podblice?" se je glasilo naše vprašanje. "Se razume," sta izstrelila kot iz topa. Na prsih se jima je namreč bohotil dres Mateja Mohoriča, ki kolesari za ekipo Bahrain-Victorious. In prav iz tega kraja prihaja tudi Mohorič. "Z našimi sosedi smo se slučajno srečali in zdaj skupaj navijamo. Dirko smo si pogledali že dan prej. Na Touru smo bili lani, ampak le en dan v Megevu. Prišli smo v podporo Mateju. Takrat nam je rekel, da je navdušen, da smo prišli, a v isti sapi dejal, da smo nori, ker smo prišli le za en dan. Zato smo letos prišli za dva, morda drugo leto za tri," je z nasmeškom na ustih povedal Boštjan, ki j v Francijo pripotoval z bratom in s Kamničanom Milanom.

"Preveč sem čustven, srce mi nabija na polno. Skočilo mi je na 140 utripov na minuto."

Foto: J. L. Ko si kot navijač na samem prizorišču, doživiš vsak trenutek še intenzivneje. Boštjan je podrobno opisal, kako se počuti, ko mimo njega bliskne Mohorič: "Preveč sem čustven. Srce mi nabija na polno. Ko smo bili na Dirki po Sloveniji in je Matej prikolesaril mimo nas na Trško Goro, sem imel utrip 140 na minuto. Nato se je pa še odpeljal proti etapni zmagi. Znorel sem od navdušenja."

Pulz se je dvignil tudi v soboto, ko sta mimo njih švignila Pogačar in Vingegaard. Slovenski navijači so imeli visoka pričakovanja. Dopoldne so bili prepričani, da bo slovenski šampion slavil zmago. "Danes ga bo Tadej za minuto 'kresnil' in bo vse rešil," je bil prepričan Boštjan iz Podblice, Boris iz Kamnika pa je ob tem pristavil: "Mislim, da ga bo danes Tadej prehitel. Pokazal je, da ima močne noge pri vožnji navkreber. Kaže suvereno formo."

Na koncu dneva se je malo bolj smejalo Dancu, čeprav sta bila oba zelo izmučena. Gledano v celoti je namreč Pogiju odščipnil sekundo in ima pred nedeljsko etapo deset sekund naskoka. Ne glede na končni razplet letošnjega Toura, čeprav verjamejo v zmago našega matadorja, pa vsi v en glas dajo vedeti, kako je spremljati kolesarstvo, v katerem slovenski kolesarji igrajo ključno vlogo. "Epsko je," so jasni.