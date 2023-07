Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Franciji, 15. etapa v živo:

Cilj Wout Poels (Bahrain Victorious) je osvojil 15. etapo Toura. Drugo mesto je zasedel Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma) in tretje Francoz Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

Tadej Pogačar se v napadu v zadnjem kilometru ni mogel otresti Jonasa Vingegaarda, ta je ciljno črto prečkal tik za Slovencem, razlika med njima v skupnem seštevku pa tako ostaja deset sekund. Pogačar in Vingegaard sta danes zasedla 16. in 17. mesto.

Foto: Reuters

Vingegaard se Slovenca drži kot klop, Rodriguez je odpadel.

Pogačar je blefiral in napadel v zadnjem kilometru!

Pogačar se muči, a tudi Vingegaard in Rodriguez tega nista sposobna izkoristiti.

Pogačarju in Vingegaardu se je pridružil Carlos Rodriguez (Ineos) in ju prehitel. Trojica skupaj kolesari proti cilju, napadov še ni.

1 km do cilja - Wout Poels (Bahrain Victorious) vozi 1:45 pred Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma), tretje mesto v etapi napada Francoz Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), ampak najzanimivejše dogajanje je precej za čelom dirke, kjer se ej Adam Yates malce odlepil Pogačarju in Vingegaardu.

2 km do cilja - Woutu Poelsu zmago lahko prepreči le še izjemna smola, v skupino favoritov, 6:44 za vodilnim Nizozemcem pa so ostali še Pogačar, Vingegaard in Adam Yates.

3 km do cilja - Poels ima že več kot minuto prednosti pred Van Aertom, Soler zaostaja še več, skupina s Pogačarjem in rumenim Vingegaardom pa se je skrčila na vsega sedem tekmovalcev. Omagala sta že Jai Hindley in David Gaudu. Adam Yates navija tempo za Pogačarja.

5 km do cilja - Wout Poels se pelje zmagi naproti, medtem pa v glavnini, dobrih sedem minut za vodilnim Nizozemcem kolesarji UAE Emirates pripravljajo teren za Pogačarjev napad na Vingegaarda. Bonifikacijske sekunde so za Slovenca danes nedosegljive, če bo želel nosilcu rumene majice odščipniti še kakšno sekundo, bo to moral narediti izključno z razliko na cesti. Iz glavnine je sicer napadel včerajšnji zmagovalec Carlos Rodriguez (Ineos), a ni zbežal daleč.

7 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon na Saint-Gervais Mont-Blanc (I. kategorija, 7 km, 7,7 %), moštveni kolega Mateja Mohoriča pri Bahrain Victoriousu Wout Poels vzdržuje prednost pred Van Aertom in Solerjem.

8,5 km do cilja - Wout Poels (Bahrain Victorious) je dobil gorski cilj na Amerandsu, prečil ga je 28 sekund pred zasledovalcem Van Aertom in Solerjem. Med vodilno trojico in glavnino, ki za čelom dirke zaostaja 7:22 je še nekaj skupin kolesarjev, ki pa na zahtevnih klancih nenehno menjajo sestave in predvsem izgubljajo člane. Na čelo glavnine so se zdaj postavili Pogačarjevi pomočniki iz UAE Emirates.

Izidi gorskega cilja, Cote des Amerands (II. Kategorija):

1. Poels 5 točk

2. Van Aert 3

3. Soler 2

4. Martin 1

9,5 km do cilja – Wout Poels vozi 12 sekund pred Marcom Solerjem in 17 sekund pred Woutom Van Aertom. V glavnini selekcijo dela Jumbo-Visma.

11 km do cilja - Kolesarji so začeli vzpon na Côte des Amerands (II. kategorija, 2,7 km, 10,9 %), Nizozemec Wout Poels (Bahrain Victorious) se je odpeljal v vodstvo ravno v trenutku, ko je njega in Wouta Van Aerta spet ujel Marc Soler. Glavnina s Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom je še vedno daleč, 7:35 za čelom dirke in že zdaj je jasno, da se Slovenec in Danec danes ne bosta borila za etapno zmago. To pa ne pomeni, da ne bosta poskušala obračunati med seboj.

13 km do cilja - Marc Soler je na vratolomnem spustu izgubil stik z Van Aertom in Poelsom in ju zdaj lovi. Kolesarji se naglo približujejo kombinaciji zaključnih vzponov, najprej jih čaka kratek, a strm Côte des Amerands (II. kategorija, 2,7 km, 10,9 %), nato še Saint-Gervais Mont-Blanc (I. kategorija, 7 km, 7,7 %)

17 km do cilja – Kolesarji se spuščajo v dolino, nato jih čaka zaključni vzpon. Van Aert, Poels in Soler vozijo 1:14 pred zasledovalno skupino z Martinom, Pinotom, Lando, Barguilom, Burgaudeaujem, Skjelmosejem, Cicconejem, Aranburujen, Houlejem, Craddockom in Guglielmijem, 4:15 pred skupino s Hamiltonom, Lucenkom, Dinhamom, Traenom in Degenkolbom, pa 7:23 pred skupino z Izagirrejem, Costo, Abrahamsenom in Girmayjem in 7:31 pred glavnino.

28 km do cilja – Trojica Wout van Aert (Jumbo-Visma), Marc Soler (UAE Emirates) in Wout Poels (Bahrain Victorious) vozi 55 sekund pred skupino enajstih zasledovalcev in 6:55 pred glavnino. Na čelu te so že cel dan kolesarji Jumbo-Visme, drži pa se je vlak Pogačarjevega UAE. Poročevalec z motorja za televizijo Eurosport Jens Voigt je po pogovori z direktorjem ekipe Israel - Premier Tech sporočil, da Neilands nadaljuje z dirko.

36 km do cilja - Na spustu je padel tudi Latvijec Krists Neilands (Israel - Premier Tech). Izgledalo je grdo, iz spremljevalnega motorja je malce nerodno vzel svež bidon, izgubil ravnotežje, padel in ob tem treščil v kamnit zid ob cesti. Vse kaže, da bo nadaljeval z dirko.

38 km do cilja – Soler, Van Aert, Poel in Neilands so zdaj v vodstvu, 19 sekund pred zasledovalci. Uran in Hamilton sta v glavnini, ki vozi 6:22 za čelom dirke.

42 km do cilja - Na spusti sta padla Rigoberto Uran (EF Education - EasyPost) in Chris Hamilton (DSM), oba nadaljuejta z dirko.

45,8 km do cilja – Marc Soler (UAE Emirates) je napadel pred gorskim ciljem na Aravisu in osvojil dve točki, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) je sprintal za preostalo točko. Španec ima 10 sekund prednosti pred trojico Van Aert, Poels in Teuns, pa 20 pred naslednjo šestnajsterico zasledovalcev in 6:20 pred glavnino, ki je ujela skupino s pikčastim Powlessom in Luko Mezgecem.

49 km do cilja - Na čelu dirke je zdaj skupina devetnajstih kolesarjev, ki ima 4:17 prednosti pred skupino s pikčasto majico in 6:12 pred glavnino Kolesarji se že vzpenjajo na Col de Aravis (III. kategorija, 4,4 km, 5,8 %).

54,5 km do cilja - Giulio Ciccone (Lidl - Trek) je osvojil drugi gorski cilj dneva in v seštevku za pikčasto majico ujel Powlessa. Italijan in Američan imata zdaj po 58 točk, Vingegaard je tretji s 54 točkami.

Izidi gorskega cilja, Col de la Croix Fry (I. kategorija):

1. Ciccone 10 točk

2. Van Aert 8

3. Uran 6

4. Craddock 4

5. Landa 2

6. Poels 1

56 km do cilja – Costo je ujela skupina z Martinom, Pinotom, Lando, Van Aertom, Barguilom, Burgaudeaujem, Skjelmosejem, hamiltonom, Poelsom, Cicconeje, Teunsom, Lucenkom, Neilandsom, Houleje, Aranburujem, Solerjem in Konradom. Ta ima zdaj 2:45 prednosti pred skupino s pikčasto majico in Mezgecem, 6:27 pred glavnino in dobrih 11 minut pred skupino trpečih sprinterjev okoli zelene majice.

61 km do cilja - Rui Costa je ujel in nato prehitel Marca Hallerja, Portugalec ima zdaj 45 sekund prednosti pred veliko skupino s pikčasto majico in Luko Mezgecem, ki se odlično drži na zahtevnem klancu. Glavnina vozi dobrih sedem minut za vodilnim. Na čelu glavnine je Dylan Van Baarle, Vingegaardov pomočnik iz Jumbo-Visme, Tadej Pogačar se z domala celotno ekipo UAE Emirates drži rumene majice.

63 km do cilja – Haller zdaj vozi 18 sekund pred Portugalcem Ruijem Costo in 35 sekund pred preostankom zasledovalne skupine. Glavnina je zdaj 7:35 za vodilnim Avstrijcem.

65 km do cilja - Marco Haller se na Col de la Croix Fry (I. kategorija, 11,3 km, 7-odstotni povprečni naklon) vzpenja 55 sekund pred zasledovalci in 7:15 pred glavnino.

75 km do cilja - Avstrijec Marco Haller (Bora-Hansgrohe) je nekoliko pobegnil vodilni skupini, Francoz Nans Peters (Ag2r-Citröen) je nekoliko zaostal, glavnina pa se je čelu dirke približala na 6:35. najvišje uvrščeni ubežnik v skupnem seštevku je Francoz Guillaume Martin (Cofidis), ki pa s 16 minutami in 50 sekundami zaostanka za Vingegaardom niti približno ne ogroža rumene majice.

86 km do cilja – Na spustu je skupina s pikčasto majico ujela vodilno dvojico, glavnina še naprej zaostaja dobrih osem minut in pol. Začenjajo se novi klanci, najprej dva nekategorizirana, nato pa še en vzpon prve kategorije, Col de la Criox Fry.

V vodstvu je zdaj velika skupina, v kateri so: Julian Alaphilippe (Soudal - QuickStep), Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Marc Soler (UAE Team Emirates), Omar Fraile (Ineos Grenadiers), Olivier Le Gac, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Andrey Amador, Magnus Cort, Neilson Powless, Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Mikel Landa, Wout Poels (Bahrain Victorious), Marco Haller, Patrik Konrad, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone, Mathias Skjelmose, Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Nans Peters (Ag2r-Citröen), Mathieu van der Poel, Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Guillaume Martin, Ion Izagirre (Cofidis), Alex Aranburu (Movistar), Chris Hamilton (DSM-Firmenich), Michael Woods, Hugo Houle, Krists Neilands, Dylan Teuns (Israel-PremierTech), Dylan Groenewegen, Lawson Craddock, Luka Mezgec, Chris Juul-Jensen (Jayco-AlUla), Warren Barguil, Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic), Tobias Johannessen, Torstein Traeen (Uno-X) in Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

96 km do cilja – Aleksej Lucenko je prvi prečkal Col de la Forclaz de Montmin, v zasledovalni skupini je Giulio Ciccone (Lidl - Trek) s sprintom presenetil nosilca pikčaste majice Neislona Powlessa (EF Education – EasyPost). Vodilna dvojica ima 40 sekund prednosti pred zasledovalno skupino in 8:12 pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Col de la Forclaz de Montmin (I. kategorija):

1. Lucenko 10 točk

2. Alaphilippe 8

3. Ciccone 6

4. Powless 4

5. Van Aert 2

6. Pinot 1

100 km do cilja – Vodilna dvojica je na klancu spet nekoliko povečala prednost pred zasledovalci, ti zdaj vozijo 35 sekund za njima, glavnina zaostaja že osem minut in pol, dobrih 13 minut za vodilnima pa je osmerica z Van Hooydonckom, ki po padcu ni uspela ujeti glavnine.

103 km do cilja – Začel se je vzpon na prvi kategoriziran klanec dneva, Col de la Forclaz Montmin (I. kategorija, 7,2 km, 7,3-odstotni povprečni naklon), Alaphilippe in Lucenko imata zdaj le še 19 sekund prednosti pred zasledovalno skupino in že osem minut pred glavnino.

V zasledovalni skupini so: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Marc Soler (UAE Team Emirates), Omar Fraile (Ineos Grenadiers), Olivier Le Gac, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Andrey Amador, Magnus Cort, Neilson Powless, Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Mikel Landa, Wout Poels (Bahrain Victorious), Marco Haller, Patrik Konrad, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone, Mathias Skjelmose, Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Nans Peters (Ag2r-Citröen), Mathieu van der Poel, Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Guillaume Martin, Ion Izagirre (Cofidis), Alex Aranburu (Movistar), Chris Hamilton (DSM-Firmenich), Michael Woods, Hugo Houle, Krists Neilands, Dylan Teuns (Israel-PremierTech), Lawson Craddock, Luka Mezgec, Chris Juul-Jensen (Jayco-AlUla), Warren Barguil, Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic), Tobias Johannessen, Torstein Traeen (Uno-X) in Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

107 km do cilja – Aleksej Lucenko (Astana) na letečem cilju v Bluffyju ni izzval Juliana Alaphilippa (Soudal – QuickStep), Francoz je tako pobral 20 točk, Kazahstanec 17, 28 sekund za njima so leteči cilj prečkali še njuni zasledovalci, glavnina pa v tem trenutku zaostaja že več kot sedem minut za vodilnima. V drugi skupini okoli pikčaste majice vozi tudi slovenski as Luka Mezgec (Jayco AlUla).

Izidi letečega cilja, Bluffy:

1. Alaphilippe 20 točk

2. Lucenko 17

3. Abrahamsen 15

4. Konrad 13

5. Van der Poel 11

6. Politt 10

7. Pinot 9

8. Traen 8

9. Woods 7

10. Ciccone 6

11. Fraile 5

12. Amador 4

13. Uran 3

14. Cort 2

15. Mezgec 1

110 km do cilja – Alaphilippe in Lucenko zdaj vozita dobre pol minute pred zdaj že 35 zasledovalci, glavnina pa je že pet minut in pol za vodilnima. Vsak čas bodo kolesarji dosegli leteči cilj v Bluffyju.

121 km do cilja - Glavnina je po padcu popustila in počakala na padle kolesarje. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta jo odnesla srečno, za zdaj ni nobenih poročil o kakšnih resnejših poškodbah. Alaphilippe in Lucenko vozita 20 sekund pred veliko skupino 33-ih kolesarjev, v kateri nosilec pikčaste majice Powless,40 sekund za to sta še dva kolesarja, glavnina pa zdaj vozi dobri dve minuti za čelom dirke.

Iz Jumbo-Visme so sporočili, da sta bila v padec vpletena njihova člana Sepp Kuss in Nathan van Hooydonck, slednji je padel precej trdo. Iz Ineosa sporočajo, da je na tleh pristal Egan Bernal. Iz še več moštev pozivajo gledalce naj bodo bolj pazljivi in pozorni na dogajanje.

128 km do cilja - V glavnini je prišlo do množičnega padca, tokrat direktor dirke etape ni ustavil. Izgleda, da se je eden od tekmovalcev pri visoki hitrosti zaletel v iztegnjeno roko neprevidnega gledalca ob progi in izgubil ravnotežje, nato so čezenj kot domine popadali še številni drugi nesrečneži. Vsi k sreči nadaljujejo z dirko.

130 km do cilja - Glavnina se počasi približuje triindvajseterici s pikčasto majico, Alaphilippe in Lucenko pa imata 50 sekund prednosti pred glavnino.

132 km do cilja - Stanje na dirki je še vedno precej kaotično, Alaphilippe in Lucenko zdaj vozita 23 sekund pred močno skupino 23 kolesarjev s pikčasto majico in 42 sekund pred glavnino.

137 km do cilja - Julian Alaphilippe in Aleksej Lucenko sta pobegnila ubežni skupini.

140 km do cilja - V vodilni skupini je zdaj 26 kolesarjev, v glavnini, ki vozi dobrih 20 sekund za njo pa s stanjem niso zadovoljni.

142 km do cilja - Zdaj so se na čelo dirke preselili še Mikel Landa, Mathieu Burgaudeau, Mattias Skjelmose in Marc Soler.

143 km do cilja - V vodilno skupino se je preselil še Wout van Aert (Jumbo-Visma), to pa ni všeč nikomur v glavnini.

146 km do cilja - Alaphilippe, Paret-Peintre in Lucenko so ujeli Politta, v glavnini še ni miru. Četverica ima le 13 sekund prednosti pred zasledovalci.

148 km do cilja – V lov za Nemcem so se podali še Francoza Julian Alaphilippe (Soudal - QuickStep) in Aurelien Paret-Peintre (AG2R Citroën) ter Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana), glavnini se je oddaljil še Quentin Pacher (Groupama – FDJ).

150 km do cilja - Nekaj prednosti si je privozil Nemec Nils Politt (Bora - Hansgrohe), a se mu ni prav nihče pridružil.

153 km do cilja - Deveterica je ujeta, Lidl-Treku je pri lovu pomagal še Cofidis, ki svojega kolesarja ni imel v begu. Zdaj se spet nadaljuje bitka za pobeg.

155 km do cilja - Razlika med vodilno deveterico in glavnino je majhna, kolesarji Lidl - Treka lovijo, njihov član v bežeči deveterici Stuyven ne sodeluje v diktiranju tempa, v tem moštvu so si v begu želeli Giulia Cicconeja, a je Italijan zamudil odločilno skok.

160 km do cilja – Glavnin je le ušla močna skupina z Neilsonom Powlessom, Mathieuom van der Poelom, Stefanom Küngom, Benom O'Connorjem, Anthonyjem Turgisom, Albertom Bettiolom, Jasperjem Stuyvenom, Gorko Izagirrejem in Matthewom Dinhamom.

163 km do cilja - Glavnina je spet združena, nadaljujejo se skoki.

164 km do cilja - V drugi skupini sta ostala Avstrijec Felix Gall in Španec Pello Bilbao, v prvi skupini bi radi počakali, a morajo nadzorovati skoke.

166 km do cilja - Glavnina se je pretrgala na dva dela, razlika med skupinama je hitro narasla prek 20 sekund. Glavni favoriti, tudi Pogačar in Vingegaard, so ostali v prvi skupini.

168 km do cilja - Glavnina je na mestih že pretrgana, v osredju zdaj tempo navija Julian Alaphilippe (Soudal - QuicksStep), spet se je razvnel boj za pobeg.

173 km do cilja - Giulio Ciccone in Mads Pedersen (oba Lidl - Trek) ter Wout Van Aert (Jumbo-Visma) z diktiranjem ostrega tempa na čelu glavnine preprečujejo formacijo ubežne skupine. Glavnina je močno razpotegnjena, kolesarji so že opravili tudi s prvim nekategoriziranim klancem dneva.

13:26 (179 km do cilja) - Etapa se je začela z manjšo zamudo, zdaj pa gre zares. Kolesarji imajo danes prekrasno vreme, ceste so suhe. Za zdaj. Takoj po uradnem startu so se začeli napadi, spet je velik interes za beg. Upamo, da danes ne bo zapletov. Včerajšnjo etapo so zaznamovali padci, pa tudi napaka dveh motoristov, ki sta Pogačarju onemogočila napad. Teh danes ni na dirki.

Start: Ob 13.05 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 13.20 bi se morala 15. etapa 110. Toura začeti tudi zares.

Etapo bo začelo le 157 kolesarjev, včeraj jih je zaradi padcev in poškodb odstopilo kar sedem. Danes so iz Ineosa sporočili, da je dirko zapustil še Kolumbijec Dani Martinez, ki je bil prav tako žrtev včerajšnjega padca. Etapo je včeraj siccer končal, danes pa so pri njem opazili znake pretresa možganov.

Upamo, da bodo danes prav vsi varno prišli v cilj.

V rumeni majici vodilnega na dirki tudi danes kolesari Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), v beli najboljšega mladega kolesarja pa Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki v skupnem seštevku za prvim zaostaja 10 sekund. V pikčasti majici najboljšega hribolazca na dirki bo še en dan preživel Američan Neilson Powless (EF Education – EasyPost), čeprav ga je v tem seštevku ujel Vingegaard (oba imata 54 točk), v zeleni pa bo spet trpel najboljši sprinter letošnjega Toura, Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck).