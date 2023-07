Ostre besede: Javno ponižanje kolesarja, ki je ekipi toliko dal, je odvratno

Potem ko je 29-letni avstralski sprinter Caleb Ewan 40 kilometrov pred ciljem 13. etape sestopil s kolesa in končal Tour, je Stéphane Heulot, izvršni direktor njegove ekipe Lotto Dsnty, med drugim izjavil, da če obupaš na tak način, potem kolesarstvo ni šport zate. Ewana je v pogovoru za Het Nieuwsblad obtožil pomanjkanja spoštovanja do moštvenih tovarišev in motivacije.

V taboru Caleba Ewana so seveda nad njegovimi besedami ogorčeni. "Dejstvo, da si drzneš nekaj takega izjaviti javno, pove več o tebi kot o osebi, o kateri govoriš," je bil v pogovoru za Cycling Weekly oster Jason Bakker.

Heulot je med drugim govoril tudi o tem, da Ewan mentalno ni bil pravi. "To, da dvomiš o mentalnem zdravju nekoga, je zelo slabo. Moral bi se opravičiti," je dejal Bakker.

Nad odstopom Caleba Ewana je bil zelo razočaran tudi njegov pomočnik Jasper de Buyst, ki mu je dan, ko je Avstralec že preživljal težke čase, delal zavetrje skoraj celotno etapo. Očitno je bil njegov trud zaman. "Upal sem, da so težki dnevi zanj mimo, še vedno sta pred nami dve sprinterski etapi. Rekel sem mu, da morava prebroditi dan za dnem. Z njegovim odstopom smo ostali brez možnosti za zmago v sprintu in to je res škoda." Foto: Guliverimage

Pravi, da so izjave, ki jih je podal Stéphane Heulot, krivične. "Pot, ki jo prehodi profesionalni kolesar, ni nikoli ravna črta, vedno so vzponi in doline. To je težko obdobje za Caleba, ki pa je v ekipo prinesel tudi ogromno pozitivnega. Očitno imajo slab spomin."

"Kako sploh lahko obtožiš Caleba pomanjkanja motivacije, ko pa je v začetku leta sam plačal potovanje v Avstralijo, kjer je za avstralsko ekipo nastopil na dirki Tour Down Under in Cadel Evans Great Ocean Road Race, ker Lotto Dstny tja ni želela poslati ekipe. Poleg tega je želel nastopiti na dirki po Dofineji kot pripravi na Tour, pa mu tudi tega niso odobrili."

Ewan je bil na letošnjem Touru dvakrat blizu etapni zmagi (2. in 3. mesto), a je bil Jasper Philipsen obakrat preprosto premočan. "Na Tour je prišel v boljši formi kot v prejšnjih letih, ampak če vidiš, da ekipa nima zaupanja vate, je vse težje. Caleb je bil edini, ki je Philipsenu nekoliko otežil pot do zmage, in to kljub poškodbam njegovih pomočnikov v sprintu, Jacopa Guarnierija in Jasperja De Buysta," je razloge, ki so Ewana stali etapno zmago, nizal Bakker.

