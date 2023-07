Lastnik ekipe Israel-Premier Tech: Froome ni bil vreden tega denarja

Lastnik kolesarske ekipe Israel-Premier Tech Sylvan Adams ne skriva nezadovoljstva nad skromnimi predstavami štirikratnega zmagovalca Dirke po Franciji Chrisa Frooma, odkar se jim je pridružil v sezoni 2021. Zatrdil je, da slabe predstave Frooma niso povezane s hudim padcem in poškodbami iz leta 2019. Froome, ki je 20. maja dopolnil 38 let, je sicer še vedno prepričan, da bi si zaslužil mesto v ekipi za letošnji Tour.

Izraelsko-kanadski poslovnež Sylvan Adams, lastnik kolesarske ekipe Israel-Premier Tech, je v pogovoru za Cycling Weekly in radio Radio Cycling brez obotavljanja priznal, da Chris Froome, štirikratni zmagovalec Toura, zagotovo ni bil vreden zneska, ki so ga plačali za njegov prestop.

"Kako bi lahko rekli, da je bil vreden tega denarja? S Chrisom smo podpisali pogodbo zato, da bo na Dirki po Franciji kapetan ekipe, zdaj pa ga na Touru sploh ni," je dejal Adams in zanikal, da bi Frooma v ekipo povabili zgolj zaradi razlogov, povezanih s trženjem. "To ni bil marketinški trik. Chris ni simbol, ni marketinško orodje, moral bi biti naš vodja na Dirki po Franciji, a ga na njej sploh ni, zato ne morem reči, da je vreden svojega denarja," je bil jasen Adams, ki pa je kljub težkim besedam vseeno izrazil veliko spoštovanje do zmagovalca sedmih Grand Tourov.

Sylvan Adams, lastnik ekipe Israel-Premier Tech. Foto: Getty Images

Plača? Pet milijonov evrov letno? Ne!

Zanikal je, da Froome na leto zasluži pet milijonov evrov, kot se je zadnja leta pojavljalo v javnosti, kar je tudi Froome zanikal že lani. Po poročanju specializiranega kolesarskega portala Cyclingnews je bila ta vsota povezana s sponzorjem, ki pa se pozneje ni odločil za sodelovanje. Froome naj bi po zadnjih ocenah na leto zaslužil okoli milijon evrov, po pogodbi pa naj bi dirkal do 40. leta starosti, to pomeni do leta 2025.

Froome je sicer pred dnevi na YouTubu objavil video z naslovom Bil sem pripravljen za Tour, v katerem je izjavil, da verjame, da lahko še vedno ogromno da in pokaže, in da je zelo razočaran, ker ni bil izbran v ekipo za Tour. Adams se s tem ne strinja, meni, da si Froome tega mesta preprosto ni zaslužil.

"Koga od teh fantov bi morali pustiti doma, zato da bi sprostili mesto za Chrisa, ki si tega mesta ni zaslužil," je vprašal hipotetično. "Sam na to ne znam odgovoriti. Vsi ti fantje so si mesto v ekipi zagotovili in glede ekipe, ki sem jo pripeljal na Tour, imam zelo dober občutek. Vem, da je bil Chris razočaran, a je odločitev razumel. Seveda pa je bil razočaran, sam je še vedno verjel, da se lahko uvrsti v ekipo in na Touru dobro nastopi. Vendar ne kot favorit za skupno razvrstitev, kar je bil razlog, zakaj smo ga sploh pripeljali v ekipo. Ne zato, da bi lovil etapne zmage. Vsi priznavamo, vključno s Chrisom, da ni pripravljen tekmovati za visoka mesta v skupni razvrstitvi. Pozabite na zmago ali celo mesta blizu stopničkam. Če bi želel priti na Tour, bi moral izriniti enega od teh fantov. Odkrito povedano, ni si zaslužil svojega mesta."

Ekipo Istrael Premier-Tech na letošnjem Touru zastopajo Michael Woods, zmagovalec 9. etape, Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands, Nick Schultz, Corbin Strong, Dylan Teuns in Guillaume Boivin.

Tvegana poteza, a večja prepoznavnost

Adams se strinja, da je bil podpis pogodbe s Froomom po njegovi hudi poškodbi leta 2019 tvegana poteza, je pa njegov prihod v ekipo močno dvignil njeno prepoznavnost, tudi če se ta konec lanske sezone ni izognila izgubi licence WorldTour za obdobje 2023–2025 in je zdaj v razredu prokontinentalnih ekip.

Adams je potrdil, da se pogodba s Froomom izteče s koncem te sezone, a bi ta lahko še dirkal, če bi se tako odločil.

Froome v družbi Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Froome odhaja na Dirko po Češki in Nemčiji

Froome je sicer napovedal, da bo nastopil na Dirki po Češki, ki se bo začela 27. julija, pozneje pa morda še na Dirki po Nemčiji. Ekipa po tem, ko je izgubila licenco najvišjega razreda, ni bila povabljena na Dirko po Španiji.

"Če bo začel dosegati rezultate, bo verjetno dobil še več zagona," razmišlja Adams, hkrati pa se sprašuje: "Če na nižjerangiranih dirkah ne bo dosegal dobrih rezultatov, bi res želel vztrajati kot pomočnik? To je njegova odločitev. Ima pa mojo besedo, da se bo upokojil kot član ekipe Israel-Premier Tech.

