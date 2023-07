Pogačar pred zahtevnim gorskim koncem tedna Dancu diha za ovratnik

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil po 13. etapi s ciljem na mogočni Grand Colombier, kjer je leta 2020 premagal Primoža Rogliča, videti zadovoljen. Z močnim napadom nekaj sto metrov pred ciljem si je priboril štiri sekunde prednosti, nato pa s še štirimi bonifikacijskimi sekundami zaostanek za Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) zmanjšal na devet sekund.

Pogačar: Za nami je dober dan

"Kar uspešen dan za našo ekipo danes. Vzeli smo štiri sekunde v boju za rumeno majico, zato sem zelo vesel. Lahko smo ponosni in gremo z dvignjeno glavo v naslednje dni," pa je za organizatorje Toura po etapi dejal Pogačar. Za RTV Slovenija pa je dejal, da je počutje dobro in da so na dirki že vsi malce utrujeni.

🎙️ 🇸🇮 @TamauPogi "I think everybody can take a lot of confidence and motivation from today, even if it was not victory. But it was victory in the battle for yellow"



🎙️ 🇸🇮 @TamauPogi "Je pense que toute l'équipe peut gagner en confiance et en motivation après aujourd'hui, même… pic.twitter.com/mzwZ5BlyYq — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

"Na zadnji vzpon je šlo na polno. Bilo je naporno, sploh v zadnjih kilometrih. Bilo je noro tudi zaradi gledalcev, veliko jih je bilo iz Slovenije, zato je bilo zelo lepo. Klancev bo res vedno več. Jutri bo zelo zahtevna etapa, tudi v nedeljo. Bomo videli, kaj bo prineslo. Upamo na podobno formo kot danes, da bodo noge dobre in se vrtele vsem v ekipi," je Pogačar dejal za RTV Slovenija.

Vingegaard: Etapa je bila Tadeju pisana na kožo

Vingegaard, ki je danes izgubil osem sekund prednosti pred slovenskim šampionom, je po etapi skušal dajati vtis, kot da je z razpletom zadovoljen, a njegova telesna govorica je razkrivala vse prej kot to. "Cilj je bil obdržati rumeno majico. Še vedno jo imam, tako da sem lahko zadovoljen. Tadej je bolj eksploziven kot jaz in etapa mu je bila bolj pisana na kožo kot meni, tako da sem res vesel, da ostajam v rumeni majici," je povedal organizatorjem v cilju.

🗣️"The aim was to keep the @MaillotjauneLCL. I still have it, so I'm happy.

Tadej is more explosive than me, and this stage suited him more, so I'm really glad to still be in yellow💛" -🇩🇰 Jonas Vingegaard #TDF2023 https://t.co/lK6oDXicKe — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

Presrečni Kwiatkowski: Imel sem najboljše noge v karieri

Še najbolj pa se je po etapi smejalo Poljaku Michalu Kwiatkowskemu, ki je z napadom iz ubežne skupine prišel do 31. zmage v karieri. Svetovni prvak s cestne dirke pred devetimi leti v Španiji je drugič slavil etapno zmago na Touru, prvič mu je to uspelo pred tremi leti.

🎙️ 🇵🇱 @kwiato "Without the fans that wouldn't be possible...Fans were amazing and driving me to the finish, that's an amazing feeling"



🎙️ 🇵🇱 @kwiato "Sans les fans, je n'aurais pas pu gagner. Ils étaient exceptionnels, et m'ont poussé vers la victoire"#TDF2023 @continental_fr pic.twitter.com/31CdUUf4qD — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

"To je bila nora izkušnja. Imel sem najboljše noge v celotni karieri. Ko sem prišel v beg, sem mislil, da je to zgolj brezplačna vstopnica do zadnjega vzpona. Preprosto nisem verjel, da se bomo pomerili za etapno zmago. Ekipa emiratov je močno pritiskala, a iskreno ni lahko loviti tako številčne skupine po ravnem 100 km. Nisem verjel, da je to mogoče, a tukaj sem," je v prvem odzivu za organizatorje dejal Kwiatkowski, ki sta ga v cilju objemala moštvena kolega Carlos Rodríguez in Tom Pidcock, ki bosta zaradi etapne zmage svoje ekipe zdaj verjetno dirkala bolj razbremenjeno.

🏅Second Tour de France stage win for @kwiato, both from the breakaway! Relive the final KM ⤵️



🏅2ème victoire d'étape sur le Tour de France pour @kwiato, toutes deux depuis l'échappée ! Revivez le dernier KM ⤵️#TDF2023 pic.twitter.com/EgDSdpXbOm — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

V begu se je danes znašel tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki pa na zase ne ravno najboljšem terenu ni imel možnosti za etapno zmago. Kljub temu se je dobro boril in ciljno črto prečkal kot 18. z zaostankom dveh minut in šestih sekund. V skupnem seštevku je pridobil nekaj mest in je zdaj 72. (+1:49:09). Tretji Slovenec Luka Mezgec (Jayco-AlUla) se je na Grand Colombier pripeljal kot 159. Bil je skupaj s skupino sprinterjev ter zaostal 26 minut in 18 sekund. V skupnem seštevku je 127. (+2:47:55).

V soboto bo na sporedu prva alpska etapa od Annemassa do Morzina (151,8 km). Gre sicer za drugo od treh zaporednih gorskih etap ta konec tedna, v tej pa bodo morali kolesarji premagati pet kategoriziranih vzponov ter skupno 4.100 višinskih metrov.

Vrstni red pri vrhu enak, a razlike so drugačne

Vrstni red pri vrhu pred napornim koncem tedna ostaja enak, le zaostanki so nekoliko drugačni. Pogačar zdaj zaostaja samo še devet sekund, Avstralec Jai Hindley, ki je po peti etapi en dan nosil rumeno majico vodilnega, je še vedno tretji, a ima zdaj večji zaostanek (2:51). Na 4. mestu je moštveni kolega današnjega zmagovalca Rodríguez (4:48), peti pa Pogačarjev superpomočnik Adam Yates (5:03).

