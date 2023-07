Šeško v Nemčiji govoril o Dončiću in Pogačarju

Medtem ko se RB Leipzig še krepi na poletni tržnici, pa je prvič kot napadalec tega nemškega kluba pred novinarje sedel 20-letni slovenski nogometni biser Benjamin Šeško. Za prestop so se dogovorili že pred letom dni, Salzburg je dobil 24 milijonov evrov odškodnine, a napadalec slovenske reprezentance je preteklo sezono še igral v avstrijskem prvenstvu in na 30 tekmah za naslov prvaka zabil 16 golov. V Nemčiji bo v konkurenci Borussie Dortmund in Bayerna Münchna naloga mnogo težja. Leipzig je bil v pretekli sezoni tretji, najboljši pa leta 2021, ko so bili podprvaki.

Takole razigran je bil na treningu in novinarski konferenci Šeško:

"Tukaj bi rad dozorel in klubu pomagal, da doseže najvišje cilje"

Benjamin Šeško Foto: Guliverimage Šeško je s svojimi neverjetnimi fizičnimi sposobnostmi navdušil že na prvih treningih v Leipzigu, nič manj pa s sproščenim in samozavestnim nastopom na prvi novinarski konferenci. "Lepo so me sprejeli. Počutim se dobro. Treningi so že zelo intenzivni in bodo samo še bolj, ko se nam pridružijo vsi igralci. To mi je všeč." Prilaganje zanj ni težko, saj tu igra Kevin Kampl, s katerim se prej sicer nista poznala, pa tudi Nicolas Seiwald, s katerim sta bila soigralca v Salzburgu.

Ponovil je svoje lanske besede, da je Leipzig pravi klub za novo stopničko v njegovi karieri. "Tukaj bom lahko igral in treniral z zelo dobrimi nogometaši in se od njih še naprej učil. Želim narediti korak naprej in se dokazati v eni najmočnejših lig. Tukaj bi rad dozorel in klubu pomagal, da doseže najvišje cilje." Nova sezona nemške bundeslige se začenja 19. avgusta, ko bo Leipzig v prvem krogu igral proti Bayerju iz Leverkusna. Konec septembra bodo doma gostili aktualne prvake, nogometaše Bayerna.

Slovenija je športni narod

Benjaminu Šešku so novinarji zastavili tudi vprašanje o tem, kako velik športni narod je postala Slovenija. "Luka Dončić je eden najboljših košarkarjev na svetu. Uživam, ko gledam tekme Dallasa v ligi NBA. V Sloveniji je pravi junak. V zadnjih letih gre Slovencem zelo dobro tudi v kolesarstvu. Tadej Pogačar trenutno tekmuje za zmago na Dirki po Franciji. Ne gledam etap v živo, ampak spremljam rezultate in držim pesti."

Raje govori o Ibrahimoviću kot o Haalandu

Šeško na treningu pozorno posluša glavnega trenerja. To je Marco Rose. Foto: Guliverimage Kot že tolikokrat je moral Šeško tudi zdaj odgovarjati na vprašanja o Erlingu Haalandu. Pogosto ga primerjajo z njim. Vemo pa, da mladeniču iz Radeč to ni najbolj všeč. "Osebno se nerad primerjam. Sva povsem drugačna igralca. Erling je napadalec svetovnega kova. Seveda tudi jaz rad gledam njegove tekme na televiziji in sem pozoren na to, kako igra v določenih položajih, ampak kot pravim: sva zelo različna igralca."

Raje govori o legendarnem Zlatanu Ibrahimoviću: "Njega sem občudoval kot otrok in rad gledal njegove tekme. Kako gibčen je, kako visoko skoči, kakšno tehniko ima in neverjetne sposobnosti pri zaključkih akcij. Vedno sem bil navdušen nad njim. Zlatan je bil izjemen nogometaš, pa tudi dober človek, zato je moj vzor."