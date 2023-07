Camp Nou Foto: Reuters Barcelona je svoj stadion, Camp Nou, začela prenavljati lani junija. V pretekli sezoni je na njem še lahko igrala, zdaj pa se je prenova prevesila v osrednjo fazo, ko stadion ne bo varen za tekme in druge dogodke. Ekipa trenerja Xavija bo tako v naslednji sezoni igrala na olimpijskem stadionu na Montjuicu. Ta teden so začeli podirati zunanje stene stadiona, ki je bil zgrajen leta 1957 in nazadnje prenovljen leta 1994. Prenova naj bi bila dokončana do novembra 2024, ko bo klub obeležil 125-letnico. Po prenovi bo sprejel še več navijačev, z zdajšnjih 99 tisoč ga širijo na 105 tisoč. Še več bo trgovin in lokalov.

Prenovljeni Camp Nou naj bi bil odprt novembra 2024. Foto: Reuters

Prenovljeni Santiago Bernabeu pa bo odprt decembra letos. Kljub delom je Real Madrid na njem lahko nemoteno igral.

Takole letos Santiago Bernabeu dobiva lepo in moderno zunanjost. Foto: Matej Podgoršek