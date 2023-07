Vingegaard pripravljen na presenečenje

"Ne bi bil presenečen, če bi napadli zgodaj, zato moramo biti pozorni že od začetka," pravi nosilec rumene majice Jumbo-Visme Jonas Vingegaard o enem od možnih scenarijev ekipe UAE Emirates v 12. etapi Dirke po Franciji, ki bo na 168,8 kilometra zelo razgibana – trije gorski cilji III. in dva II. kategorije za konec.

"Zelo zanimivo bo, veliko bo vzponov in spustov. Dogajanje bo pestro, zato bo zanimivo videti, kakšni so načrti drugih ekip. V vsakem primeru je naš načrt, da branimo rumeno majico. Poskrbeti moramo, da se v začetni fazi etapi ne odlepijo nevarni kolesarji v skupnem seštevku."

Danes bi lahko bili priča novemu boju tekmecev za skupno zmago, bo pa zanimivo vse do naslednjega prostega dne, saj si v petek, soboto in nedeljo sledijo gorske etape: "Zelo se veselim vikenda. To bodo tri zelo težke etape in mislim, da sem pripravljen na to," je dejal kapetan Jumbo-Visme.

"Do cilja nas loči še enajst etap in mislim, da to vsi čutimo v nogah. Ampak včeraj ni bila težka etapa, zato je težko reči, kako se počutijo moje noge," je še o počutju dejal Danec, ki ima v skupnem seštevku 17 sekund prednosti pred našim kolesarjem Tadejem Pogačarjem.

Rezultati po 11. etapi

