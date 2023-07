Nizozemec, ki je letos pred visoko oviro, spet hvalil Slovenca

Nizozemski sprinter Dylan Groenewegen na letošnjem Touru kar ne more do etapne zmage. Danes ji je bil najbližje, boljši je bil samo Jasper Philipsen, ki je dobil že četrto etapo na letošnjem Touru. To ni to, po kar je ekipa Jayco-AlUla pripotovala na letošnji Tour.

"Luka je dokazal, da je eden najboljših pri tem opravilu"

"Prepričan sem bil, da se bomo danes borili za zmago. Na koncu smo bili v igri, saj je ekipa opravila sijajno delo. Povsem sem zaupal Luki, ki me je dostavil povsem v ospredje vsega 400 metrov pred koncem. Dokazal je, da je eden najboljših na svetu pri tem opravilu. Res sva dobra kombinacija. Mislil sem, da bo to naš dan, a nekdo je bil pač hitrejši," je o sprintu in Luki Mezgecu za GCN povedal Groenewegen. Zelo pohvalno je o njem govoril že na letošnji dirki Po Sloveniji, kjer je Nizozemec dobil dve etapi.

"Naše potrpljenje je na resni preizkušnji, ampak če je nekdo hitrejši, ne moreš kaj dosti narediti. V naslednji etapah nas čaka boj za preživetje, potem pa nove priložnosti. Sit sem že tega, raje bi končal deseti kot pa drugi," je priznal.

Tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je danes spet odlično opravljal vlogo pomočnika. Za glavnega sprinterja v ekipi, Phila Bauhausa, je v zadnjih 15 kilometrih opravil veliko dela, saj je Nemec na 3. mestu v etapi.

Tadej Pogačar je etapo končal na 20. mestu s časom glavnine in ostaja drugi v skupni razvrstitvi. Foto: Reuters

Mezgec je bil na koncu 21., mesto za Tadejem Pogačarjem, ki s 17 sekundami zaostanka za vodilnim Jonasom Vingegaardom ostaja na 2. mestu v skupni razvrstitvi, Mohorič pa 141. z zaostankom 1:09 minute. V skupnem seštevku je Mohorič ostal 75. (+1:24:14), Mezgec pa 120. (+1:58:48).

Po današnji, nekoliko zaspani etapi, bo jutri spet bolj razburljivo. Na sporedu bo zahtevna etapa od Roanna do Belleville-en-Beaujolaisa (168,8 km). Kolesarji bodo morali v razgibani etapi premagati pet kategoriziranih vzponov. Na zadnjem z vrhom okoli 28 kilometrov pred ciljem bodo delili tudi bonifikacijske sekunde.

Preberite še: