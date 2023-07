Pogačar jasen: Noro je bilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar in kolesarji na Dirki po Franciji so imeli težak dan.

Tadej Pogačar in kolesarji na Dirki po Franciji so imeli težak dan. Foto: Reuters

"Presenečenje je bilo, da je bilo na začetku tako selektivno. Eno uro in pol je šlo res na polno," je Tadej Pogačar razkril, kako naporno je bilo v deseti etapi Dirke po Franciji. Veliki zmagovalec dneva je postal Španec Pello Bilbao, ki je zmago posvetil tragično umrlemu Ginu Mäderju. Švicar je prav tako kolesaril za Bahrain-Victorious. "Ko sem prečkal ciljno črto, sem postal čustven," je s tresočim glasom dejal Španec, ki na letošnjem Touru dirka tudi z dobrodelno noto. In to prav zaradi Mäderja.

Kakšen dan na Dirki po Franciji. Po dnevu premora so kolesarji že takoj na začetku zelo razgibane desete etape navili tempo. Tako močno, da sta se kar naenkrat v drugi ubežni skupini znašla tudi Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates). Simon Yates (Jayco AlUla) je bil prvi, ki je šel naprej, zato je kot prvi sledil rumeni Jonas, nato še Pogi.

"Presenečenje je bilo, da je bilo na začetku tako selektivno. Kolesarji naredijo dirko težko. Noro je bilo. Nato se je umirilo. Eno uro in pol je šlo res na polno. Veliko kandidatov za skupno zmago je bilo v ospredju. Če bi šli naprej, bi bila drugačna dirka, a so v ozadju kolesarji Ineosa navili tempo in priključili glavnino. Sicer je bil za beg težak dan. Na koncu je bilo vse dobro," je po koncu dneva povedal slovenski šampion, ki v skupnem seštevku za Vingegaardom še vedno zaostaja za zgolj 17 sekund.

V beg se je poskušal preriniti tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je bil aktiven že v nedeljski gorski etapi s ciljem na Puy de Dome, v kateri je osvojil tretje mesto. Pri spustu Col de Guery je pospešil skupaj z Julianom Alaphilippom, vendar ju je glavnina kmalu posrkala.

Španec se je povzpel celo na peto mesto

V nadaljevanju smo spremljali beg 14 kolesarjev, ki so bili složni. Zelo aktiven je bil Krists Neilands (Israel-Premier Tech), ki je nekajkrat poskusil solo pobeg. Na zadnji kategoriziran gorski cilj Cote de la Chapelle-Marcousse se je vnovič odpeljal. Naredil je selekcijo, sledila pa mu je lahko le peterica kolesarjev - Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Ben O’Connor (AG2R-Citroën), Antonio Pedrero (Movistar), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) in Esteban Chaves (EF Education-EasyPost).

Pello Bilbao je bil veliki zmagovalec 9. etape. Foto: Reuters

Zaradi prisotnosti Bilbaa v glavnini ni bilo pravega miru. Pred današnjim dnem je namreč v skupnem seštevku za rumeno majico zaostajal 7:37. In ker je bila prednost ubežnikov dodobra že prek treh minut, so se v ozadju zganili in začeli držati varno razdaljo.

Medtem je bilo videti, da bo Latvijec Neilands vknjižil zgodovinsko zmago, a ga je peterica ujela dobre tri kilometre pred ciljem. Jasno je bilo, da ima med vsemi ob koncu največ možnosti Bilbao, ki je upravičil to vlogo in slavil etapno zmago. Ta je imela dvojno težo, saj se je v skupnem seštevku povzpel na peto mesto in za vodilnim Dancem zaostaja 4:34.

Zbral že okoli 1.500 evrov, Pogačar upa na dan šprinterjev

"Osredotočeni smo bili na etapo. Včeraj smo jo proučili. Pričakovali smo težko etapo, ker je bil včeraj prost dan. V kritičnih trenutkih sem pogledal, ali je prava skupina. Matej Mohorič je vseskozi napadal. Tudi Fred, Mikel, Jack. Vsi so poskušali iti v beg. V nekem trenutku sem začutil priložnost. Vedel sem, da bo težko. Čakal sem na pravi trenutek, ko so bili vsi na meji. Uspelo mi je priti v beg. V določenem trenutku se je naša prednost začela zmanjševati. Vsi smo šli na mejo. Neilands je uprizoril velik napad. Na pravi način smo sodelovali s preostalimi štirimi. Vedel sem, da sem ob koncu najhitrejši. Naredil sem vse, kar je bilo potrebno za zmago. Ko sem prečkal ciljno črto, sem postal čustven. Zmago posvečam Ginu," je s tresočim glasom povedal junak dneva.

Tadej Pogačar upa na mirnejšo sredo. Foto: Reuters

Bilbao pa na letošnjem Touru dirka tudi z dobrodelno noto. Za vsakega kolesarja, ki ga v etapi prehiti, daruje evro baskovski okoljevarstveni organizaciji, ki bo v Baskiji zasadila drevesa. In ker je danes prišel do etapne zmage, bo znesek podvojil, kar pomeni, da je zbral že okoli 1.500 evrov. Mäder se je za podobno akcijo odločil leta 2021 na Dirki po Španiji.

Ponedeljkov dan počitka so tako kolesarji nemudoma pozabili, saj so v veliki vročini vozili po zelo razgibanem terenu s številnimi vzponi in spusti, na bolj miren dan pa upajo v sredo, ko je na sporedu nekoliko manj razgiban teren, a še vseeno dovolj, da bi lahko zmagovalca dneva iskali med ubežniki.

"Jutri pričakujem nekoliko lažji dan. Da ne bo takšnega štarta in bo rezervirano za šprinterje," so želje Tadeja Pogačarja za sredin dan na Touru.

Rezultati po 10. etapi

Results powered by FirstCycling.com