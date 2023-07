Vingegaard presenečen nad govoricami glede odhoda Wouta van Aerta

Pred štartom desete etape so se pojavile govorice, da bo torkov dan zadnji za Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) na Dirki po Franciji, saj naj bi šel domov k ženi, ki pričakuje drugega otroka. Danski kolesar Mattias Skjelmose (Trek - Lidl) jih je sprožil, po koncu dneva pa je njegov rojak in moštveni kolega Belgijca pri Jumbo-Vismi Jonas Vingegaard zanikal, da bo do odhoda res prišlo.

"Lahko vam povem, da bo Wout ostal na tem Touru. Nikamor ne gre," je jasen Jonas Vingeagaard, ki je bil presenečen nad govoricami.

Pred začetkom desete etape je Mattias Skjelmose, kolesar Lidl-Treka, naznanil, da Wout Van Aert odhaja domov. "Slišal sem govorice, da gre jutri domov. Zato mislim, da bo Jumbo-Visma danes delala zanj," je dejal za dansko televizijo TV2.

Deseto etapo je na koncu dobil Pello Blbao (Bahrain-Victorious), Jonas, ki se je na začetku dneva za nekaj časa skupaj s Tadejem Pogačarjem znašel v drugi ubežni skupini, je v skupnem seštevku zadržal vodstvo in rumeno majico, pred našim šampionom pa ima še naprej 17 sekund prednosti."Težka etapa je bila, vendar sem to pričakoval. Če pogledate profil, je bil primeren za težko dirko. Zato je bila vožnja težka, tudi zaradi vročine. V začetni fazi je še napadal Tadej, v zaključku pa so druge ekipe prevzele nadzor in je bilo nekoliko bolj sproščeno."

V sredo bo na Touru ravninska etapa, nato se začne težko obdobje, ob koncu tedna pridejo na vrsto prelazi v Alpah.