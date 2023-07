Tadej Pogačar: Eno bageto, prosim! Hvala.

Bageta, znamenita štruca, je tipična francoska vrsta kruha. Z značilno hrustljavo skorjo in mehko notranjostjo je idealna za sendvič. Obožuje jo tudi Tadej Pogačar. 24-letnik s Klanca pri Komendi se je s francosko štruco odpravil na ponedeljkovo sproščujočo vožnjo, ko je končno dočakal prosti dan na letošnjem Touru. Med vožnjo jo je izvlekel na plano in vanjo slastno zagrizel.

Zelo mu je prijala, s tem pa se je slovenski kolesarski as, že dvakratni zmagovalec Toura (2020 in 2021) na prav poseben način, ki ga je obelodanil na spletnem omrežju Instagram, poklonil enemu izmed najbolj prepoznavnih simbolov francoske kuhinje. Objavo je pospremil z besedami ''Eno bageto, prosim! Hvala,'' uživanje v družbi francoske štruce pa popestril še z glasbeno podlago, legendarno uspešnico belgijskega pevca Plastica Bertranda iz leta 1978 ''Ça plane pour moi''.

Danes čaka Pogačarja in njegove stanovske kolege nadaljevanje napornega Toura. Podal se bo na 10. etapo, pot ga bo nesla od vznožja vulkana Puy de Dome pa vse do mesteca Issoire. Obeta se vroč dan, meteorologi napovedujejo, da bi lahko kolesarje spremljala peklenska vročina (do 36 stopinj), niso pa izključene niti popoldanske nevihte. Slovenski as, ki brani barve kluba UAE Emirates, za vodilnim Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) zaostaja 17 sekund.