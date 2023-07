"Tadej je Jonasa premagal na njegovem terenu in to je tudi velika psihološka prednost. Sam menim, da je bolje, da ima trenutno 17 sekund zaostanka kot 17 sekund prednosti," meni Tomaž Poljanec, generalni direktor ekipe Ljubljana Gusto Santic, ki je s Pogačarjem sodeloval v sezoni 2018. Pričakuje, da bo slovenski šampion vrh forme dosegel v zadnjem tednu Toura, teden, ki je pred nami, pa je po njegovih napovedih teden po meri Mateja Mohoriča.

Kako ste doživeli prvi teden na Dirki po Franciji? Na vso moč gre že vse od prve etape v Baskiji, nihče ne varčuje z močmi za t. i. težje etape, ampak je vseskozi precej napeto.

Prvi teden Toura je bil fantastičen, ne pomnim, da bi bil bil Tour kdaj tako zanimiv že od začetka. Vrhunski začetek. Že baskovske etape so bile vrhunske. Kratki vzponi, velike hitrosti, napadi, brezkompromisna vožnja, vrhunsko. Za nas, gledalce, je to čisti užitek.

Ko se pogovarjamo po samo prvem tednu, se nam vsem skupaj zdi, kot da so za nami že trije tedni. Od baskovskih etap do sprinterskih in povsem klančarskih, vse je bilo stisnjeno v en teden. Včasih smo nekaj etap skoraj prespali, letos pa za kaj takega ni možnosti. Noro zanimiv uvod.

O razburljivem prvem tednu na Dirki po Franciji smo se pogovarjali s Tomažem Poljancem, generalnim direktorjem ekipe Ljubljana Gusto Santic. Na fotografiji s kolesarjem Anžetom Skokom na VN Slovenske Istre. Foto: Vid Ponikvar

Kakšnega Tadeja Pogačarja ste pričakovali na letošnjem Touru? Zaradi poškodbe je izpustil pripravljalne dirke, nastopil je samo na dveh dirkah državnega prvenstva, obakrat sicer zmagal, a konkurenca se ne more meriti s konkurenco na Touru. Tudi sam Pogačar se je pred začetkom Toura izogibal vlogi favorita in jo prepustil lanskemu zmagovalcu Jonasu Vingegaardu. Vas je skrbelo, v kakšni formi bo Pogačar, ali ste vedeli, da če ne bi bil v dobri formi, se na Tour sploh ne bi odpravil?

Če poškodba ne bi bila odpravljena, mislim, da Tadej na Tour sploh ne bi šel. To je prva stvar. Pričakoval sem, da bo v prvem tednu dirkal bolj defenzivno, tako kot vsi pa pričakujem, da bo zaradi zakasnitve v treningu in pripravah v najboljši formi v tretjem tednu.

Je bil pa Tadej že na baskovskih etapah odličen, dirkal je kar precej ofenzivno, nato se je v 5. etapi zgodil manjši šok, streznitev. Ampak če je bil to tisti slab dan, ki ga vsak kolesar na tritedenski dirki lahko ima, samo podpišem. Tadej je že naslednji dan pokazal, da je imel v 5. etapi samo slab dan, odličen pa je bil tudi v nedeljski etapi na Puy de Dome.

Dan po 5. etapi, v kateri je Pogačar za več kot minuto zaostal za Jonasom Vingegaardom, je zmagal po silovitem napadu na ciljni klanec. Foto: Reuters

Kot da je vedno obratno, kot pričakujemo. V 5. etapi smo pričakovali, da bo boljši Pogačar, dan pozneje naj bi bila etapa bolj pisana na kožo Vingegaardu, pa se je zgodilo ravno obratno.

Res je, Tadej je Jonasa premagal na njegovem terenu. In to je tudi velika psihološka prednost. Sam menim, da je bolje, da ima trenutno 17 sekund zaostanka kot 17 sekund prednosti.

Rumena majica je seveda rumena majica in vedno je v prednosti tisti, ki jo brani, ampak Tour je tritedenski maraton in običajno je res bolje, da majico oblečeš čim pozneje. Če bi Tadej imel tudi na Tourmalet (6. etapa) slab dan in bi ga zlomili, bi bil Tour lahko po 6. etapi praktično končan, saj je imel Jumbo vrhunsko taktiko. Tako pa smo videli najboljši mogoč scenarij in mislim, da je psihološka prednost zdaj vsekakor na Tadejevi strani.

Ste bili v 5. etapi ob napadu Vingegaarda, ko se Pogačar ni takoj odzval, zaskrbljeni ali ste verjeli, da bo vztrajal v svojem tempu in ga postopoma ujel?

Tadej v tistem trenutku zagotovo ni bil pravi. Ni bil tako poskočen, kot je običajno. Tadej točno ve, da mora biti, če Jonas napade, zraven, tako da sem bil po pravici povedano zaskrbljen. Vedel sem, da to ni to. Ne vemo, kaj se je dogajalo, se je pa k sreči že naslednji dan vse obrnilo v našo korist.

Foto: Reuters

Rekli ste, da ne vemo, kaj se je dogajalo, pa vendar, kako ste si vi razložili ozadje? Je bila kriva napaka pri prehrani, morda to, da naj bi že med etapo izvedel za padec zaročenke Urške Žigart na Dirki po Italiji?

Mislim, da bomo to izvedeli šele po Touru. Prepričan sem, da so v ekipi natančno analizirali, kaj se je zgodilo, se pogovorili, ampak morda je bil res samo slab dan.

Se vam zdi, da tudi vročina za Pogačarja ni več tako oteževalna okoliščina, kot je bila še lani? Da je tudi to eden od dejavnikov, ki jih bolje obvladuje kot prejšnja leta?

Ko si dober, si dober. Ni pomembno, ali pada dež ali je vroče, pač si dober in to je dejstvo. Simon Špilak je bil na primer izjemen v dežju in mrazu in mogoče bi tudi Tadej, če bi bile (nedelja, 9. etapa, op. a.) danes take razmere, zaostanek zmanjšal še za kakšno sekundo več. Bistveno je, da danes v ekstremni vročini Tadej ni izgubil, ampak pridobil, kar je izjemno pomembno. Da tudi vročina ni več problem.

"Če se kdaj zgodi, da Jonasa in Tadeja, ki sta za razred boljša od preostalih, na Touru ne bo, mislim, da je Jai Hindley resen kandidat za skupno zmago na Touru," poudarja Poljanec. Foto: Reuters

Pri omenjanju 5. etape seveda ne moreva mimo Avstralca Jaia Hindleyja, s katerim ste sodelovali v sezoni 2016, ko je bil član ekipe Attaque Team Gusto. Vas je presenetilo, da ga je glavnina sploh spustila v beg in da je pozneje dosegel etapno zmago, za nameček pa oblekel še rumeno majico vodilnega na Touru?

To, da je oblekel rumeno majico, me ni presenetilo. Zame je Jai tretji favorit na dirki, prva sta seveda Tadej in Jonas, potem pa Jai. Mislim, da je eden najresnejših kandidatov za tretje mesto in srčno upam, da mu bo to uspelo. Kar pa zadeva beg, bila je res velika skupina. Preden se začne beg, je cel kup kombinacij. Ne vem, spregledali so ga, tako veliko skupino je težko nadzorovati.

Jai je imel v 5. etapi priložnost in jo odlično izkoristil. Zgrabil jo je z obema rokama. Dobil je etapo in oblekel rumeno majico. To je njegov prvi Tour, in če se kdaj zgodi, da Jonasa in Tadeja, ki sta za razred boljša od preostalih, na Touru ne bo, mislim, da je Jai Hindley resen kandidat za skupno zmago na Touru.

Menda je zelo skromen in izjemno hvaležen za vse, zelo prijeten tudi značajsko.

Res je, včasih me spominja na Tadeja, ki nikoli ni kompliciral in ki je zelo lepo vzgojen, Jai pa prav tako. Avstralec pač.

Tadej Pogačar je bil leta 2018 četrti na dirki Po Sloveniji in najboljši med mladimi kolesarji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

S Pogačarjem ste sodelovali v sezoni 2018, ko ste se vrnili v Rog Ljubljana, s Hindleyjem dve leti prej. Zanimiv splet okoliščin.

Res je, leta 2018 sem prevzel ekipo Rog Ljubljana. V Ljubljano smo pripeljali sponzorja Gusto, zato se je ekipa Roga preimenovala v ekipo Ljubljana Gusto. Sam ekipo vodim organizacijsko, kot športni direktor in trener pa je ekipo vodil Marko Polanc. On je bil tudi tisti, ki je Tadeja vodil na dirkah, jaz pa sem nekajkrat vskočil.

Tadej je bil takrat drugo sezono med člani. Zanimivo je, da smo se leto prej z Jaiem Hindleyjem pogovarjali o možnosti, da bi prišel k nam v Ljubljano, a ker je potem dobil ponudbo ekipe Sunweb, torej ekipe svetovne serije, se je seveda odločil zanje.

Jai je leta 2018 s Sunwebom nastopil na dirki Po Sloveniji. Spomnim se, da me je pred dirko klical, ali mu lahko opišem, kakšne bodo etape na dirki, ob tem pa je izjavil, da je slišal, da imamo enega zelo dobrega mladega kolesarja. Vprašal sem, ali ima v mislih našega Tadeja, in odgovoril je, da je že slišal zanj.

Jai je leto starejši od Tadeja in takrat je na dirki Po Sloveniji lovil belo majico najboljšega mladega kolesarja. No, na koncu se je razpletlo tako, da je belo majico dobil Tadej, ki je bil v skupnem seštevku dve sekundi boljši od Michaela Storerja, rojaka in moštvenega kolega Jaia Hindleyja, medtem ko je bilo Hindley takrat tretji.

Ko sem leta 2018 prevzel ekipo, mi je bilo v veselje delati z njimi. Ko je Gusto videl to, so se odločili, da bodo ekipo podpirali še naprej. Tako na podlagi rezultatov kot fantov v ekipi.

Andrej Hauptman je od nekdaj verjel v potencial Tadeja Pogačarja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Je Tadej že od nekdaj tako agresiven kolesar, hkrati pa značajsko izjemno dobrovoljen in nasmejan?

Težko rečem, ker z njim nisem sodeloval kot trener, vem pa, da mi je Andrej Hauptman vedno govoril, da je sicer še zelo mlad in malce zalit, ima pa motor in na kolesu mu je vse jasno. Pa da je faca, da obvlada kolo in da bo, ko se bo naredil in še malo zrasel, to noro. No, dejansko je povsem zadel.

Drugi pol tega značaja predstavlja Jonas Vingegaard, ki deluje kot bolj zadržan tip človeka. Kako ga vidite letos? Je bil res prezgodaj v formi? Vemo, da je v začetku junija dominiral na Dofineji in bil na koncu pred drugouvrščenim Adamom Yatesom, moštvenim tovarišem Pogačarja, boljši za več kot dve minuti.

Lahko samo ugibam, nisem strokovnjak za področje treninga, ampak moje osebno mnenje po tem, kar sem videl, je, da bo Tadej v zadnjem tednu boljši in se mu bo forma dvigovala, pri Jonasu pa bo ravno obratno. Mislim, da bo šla njegova forma navzdol in da je trenutno predober.

Če samo pogledamo prejšnje sezone, spomladi nikoli ni dominiral, letos pa. Dober je bil na dirki Pariz-Nica (3. mesto, 1:39 za Pogačarjem), sploh pa na Dofineji. Menim, da bo Tadej vse boljši, Jonas pa vse slabši.

Oba sta tako ekstremno dobra in izenačena, da bodo na koncu zagotovo odločale malenkosti. Mogoče dnevna forma, mogoče to, kaj boš dan prej zaužil. Pa seveda kanček samozavesti in poguma, ki ti ga dajo etape, kot sta bili 9. etapa in 6. etapa čez Tourmalet. Zagotovo ti to daje vero, da če si nekoga lahko takrat premagal, ga lahko tudi danes.

Matej Mohorič je bil v deveti etapi odličen tretji, a njegov teren šele prihaja. Foto: Reuters

Reciva besedo še o preostalih dveh slovenskih kolesarjih na Touru, tudi Matej Mohorič in Luka Mezgec sta zelo aktivna. Mohorič s pobegom v nedeljski etapi, Mezgec z vodenjem sprinterskega vlaka za Dylana Groenewegna. Zdi se, da kar malo pozabimo na preostale, ker Tadej tako izstopa.

Se strinjam. Če ne bi bilo Tadeja in Primoža, bi bili danes izjemno veseli dosežkov Mohoriča in Mezgeca. Luka svoje delo pomočnika opravlja vrhunsko, brezhibno, prav veselje ga je gledati, kako Dylana dostavi tja, kamor ga mora. Upam samo, da bo Dylanu uspelo dobiti etapo, da bo Lukovo delo poplačano. Kar pa zadeva Mateja, je samo vprašanje časa, kdaj bo dobil etapo. V nedeljo je bil zelo blizu, pa sploh ni bila etapa, ki bi mu bila pisana na kožo.

Menda je menda posebej označil 12. etapo.

Da, pred nami je kar nekaj tranzitnih etap, ki bodo šle gor in dol, tako da bodo tudi priložnosti za Mateja. V odlični formi je. Če se bo pokazal kanček priložnosti, jo bo zgrabil z obema rokama.

Kako gledate na moč ekip Jumbo-Visma in UAE Emirates. Lani je bila premoč izrazito na strani Nizozemcev, kako to razmerje vidite letos?

Lani je bila bistvena razlika v tem, da so pri Jumbo-Vismi imeli še Primoža Rogliča. V 11. etapi, v kateri so zlomili Tadeja, je tudi Roglič odigral kar veliko vlogo. Letos pa imajo v ekipi samo enega kapetana in Tadej mora opazovati samo Jonasa.

Kar zadeva moč ekipe, lahko je ekipa še tako močna, a če Tadeja ne bodo premagali na klancu, jim to kaj dosti ne pomaga. Dobesedno. Seveda ima Jumbo-Visma tudi letos dobro ekipo, se pa bojim, da bo šla Seppu Kussu forma v zadnjem tednu precej navzdol.

Foto: Guliverimage

Da, so močni, ampak tudi Tadejeva ekipa je letos bistveno boljša, kot je bila. Na primer Matteo Trentin je izjemno pomemben kolesar za etape, ki so po televiziji videti preproste, v praksi pa niso, vetrovne etape itd. Potem sta tu še Vegard Stake Laengen in Mikkel Bjerg, ki vlečeta po ravnini. Mislim, da so moči precej bolj izenačene kot lani, bomo pa videli, kaj bo prinesel zadnji teden.

Pester bo tudi drugi teden Toura, še posebej konec tedna. Kaj bo ključno? Večkrat so nas že presenetile ravno etape, na katerih naj se ne bi nič zgodilo, potem pa smo videli pravi preobrat.

Se strinjam. Tukaj bom ponovil znan stavek, ki ga vedno znova ponavljamo, in sicer da dirko težko naredijo kolesarji, ne pa profil etap. Včasih se etapa, ki je na papirju najpreprostejša, izkaže za najtežjo. Vprašanje je tudi, kaj bo prineslo vreme. Če nas zdaj čaka nekaj dni ekstremne vročine, se lahko zgodi, da bodo potem kakšne zoprne popoldanske nevihte, ki lahko zelo preprosto etapo precej zapletejo. Lahko pride kakšen močan veter in vse skupaj se lahko zelo hitro obrne na glavo. Težko je napovedovati, kaj se bo zgodilo, mislim pa, da je teden, ki prihaja, teden za Mateja Mohoriča.

Bo Nielsonu Powlessu uspelo obdržati pikčasto majico najboljšega hribolazca na Touru? Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Omenjala sva predvsem Slovence in glavne favorite, vam je v tem tednu še kdo ali kaj posebnega padlo v oči?

Zelo so mi všeč kolesarji ekipe EF Education-EasyPost, zdi se mi, da so vedno zraven. Tudi Neilson Powless se res trudi za pikčasto majico. Saj vemo, če bo želel obdržati majico, bo moral v beg v alpskih etapah in etapah s klanci prve kategorije ter pobirati točke, ampak že v prvem tednu je vložil toliko energije, da bi mu jo na koncu res privoščil.

Omenil bi še Jasperja Philipsena (tri etapne zmage na letošnjem Touru, op. a.), ki je res izjemno suveren. Mislim, da bi lahko zmagal še na kakšni etapi.

Žal pa ne bomo več videli Marka Cavendisha, ki je po padcu in zlomljeni ključnici Tour zapustil po 8. etapi. Alexander Vinokurov mu je ponudil pogodbo za še eno sezono, čeprav je Cav že na Giru oznanil, da se po tej sezoni poslavlja. Mislite, da bo pri 38 letih ugriznil v vabo in vztrajal v karavani?

Ne vem, uradno je izjavil, da se poslavlja, tako da težko rečem, kako razmišlja. Ni pa preprosto pri vseh teh mladih in hitrih fantih. Zelo bi mu privoščil 35. zmago, glede na njegovo izjemno kariero bi mu res privoščil piko na i. Brez tega bo ob slovesu verjetno imel grenak priokus. Po drugi strani pa se lahko zgodi, da bi se trudil še tri leta, pa mu ne bi uspelo. Ne vem, ne bo tako preprosto.

