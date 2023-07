Izmučeni Pogačar se je odpeljal Vingegaardu in mu odščipnil nove sekunde!

Podroben potek 9. etape

CILJ - Tadej Pogačar je odščipnil Jonasu Vingegaardu 8 sekund!!! Od rumene majice je oddaljen le še 17 sekund.

400 metrov do cilja - Tadej Pogačar se oddaljuje Vingegaardu.

600 metrov do cilja - Tadej Pogačar ima deset metrov prednosti pred Jonasom Vingegaardom.

1,5 km do konca - Tadej Pogačar je skočil, Jonas Vingegaard je šel edini za njim, a je videti, da izgublja

CILJ - Michael Woods je postal junak dneva. Matej Mohorič je osvojil odlično tretje mesto. V ozadju se še čaka na spopad med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom na zaključnem vzponu Puy de Dome.

Foto: A.S.O. 500 metrov do cilja - Michael Woods je ujel Mattea Jorgensona in se odpeljal proti etapni zmagi naproti.

1 km do cilja - Matteo Jorgenson ima le še 13 sekund prednosti pred Michaelom Woodsom. Matej Mohorič je tretji. V glavnini je odpadel Jai Hindley.

1,5 km do cilja - V glavnini je Sepp Kuss narekuje oster tempo. Le še peščica kolesarjev je. Medtem je Michael Woods prehitel Mateja Mohoriča. Matteo Jorgenson ima kot vodilni prednost 39 sekund. V skupini s Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom so še Simon Yates, Tom Pidcock, Carlos Rodriguez, Jai Hindley. Odpadel je Adam Yates.

2 km do cilja - Michael Woods lovi Mateja Mohoriča, ki niža zaostanek za Mattea Jorgensona. Le še 44 sekund ima zaostanka. V glavnini Wilco Kelderman in Sepp Kuss (oba Jumbo-Visma) na čelu glavnine, ki razpada na pra faktorje.

2,6 km do cilja - Michael Woods (Israel-Premier Tech) je navil tempo in prišel iz ozadja. Pred seboj vidi Mateja Mohoriča, pred njima je nato še Matteo Jorgenson. V glavnini je na čelu prišel Marc Soler (UAE Emirates). Wout van Aert je spustil. Zdaj so trije kolesarji UAE Emirates. Pogačar ima številčno premoč.

3,2 km do cilja - Matej Mohorič je skočil (Bahrain-Victorious). Pred njim je le še vodilni Matteo Jorgenson. Njegov zaostanek je minuta. Glavnina s Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom je 13 minut zadaj. Rafal Majka z mrzlo vodo poliva Pogija.

4 km do cilja - Matteo Jorgenson je na najtežjem delu zaključnega vzpona. Od tu naprej ga čaka tišina, saj gledalcev do cilja ni več ob cesti. V glavnini hud tempo narekujejo kolesarji Jumbo-Visme. Wilco Kelderman in Wout van Aert sta najbolj aktivna. Sepp Kuss se je priključil Tadeju Pogačarju Foto: A.S.O. .

5 km do cilja - Jorgenson še vedno dobro kolesari in ima minuto naskoka pred Matejem Mohoričem in preostalimi. Naslednja skupina je še dodatno minuto za njim.

7,6 km do cilja - Ubežnik Jorgenson ima 1:08 prednosti. V glavnini so se medtem kolesarji Jumbo-Visme spet združili in so na čelu glavnine. Tadej Pogačar kolesari za njimi, Jonas Vingegaard je še nekoliko bolj zadaj.

8,7 km do cilja - Jorgenson ima 56 sekund prednosti pred skupino z Matejem Mohoričem. Naslednja grupa zaostaja minuto. Glavnina je začela z zaključnim vzponom. Zaostanek je 15:23. Naprej so prišli kolesarji UAE Emirates. Ekipa Jumbo-Visme je razpršena.

Matteo Jorgenson je kot prvi začel zaključni vzpon na Puy de Dome. Foto: Reuters

9,9 km do cilja - Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) sta ujela Neilsona Powlessa (EF Education-EasyPost). Vodilni Jorgenson ima 57 sekund prednosti. Glavnina še ni začela zaključnega vzpona.

10,5 km do cilja - Neilson Powless (EF Education-EasyPost) je pospešil in za seboj pustil Mateja Mohoriča in Burgaudeauja

11,3 km do cilja - Matteo Jorgenson (Movistar) ima prednost 1:02 pred Matejem Mohoričem in druščino. Iz ozadja prihajajo Michael Woods (Israel-Premier Tech), Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan) in preostali ubežniki. Še bo napeto za etapno zmago.

13 km do cilja - Matteo Jorgenson (Movistar) je kot prvi začel z zaključnim vzponom na Puy de Dome. Gre za 13,3 kilometra dolg klanec v Centralnem masivu, ki ima sicer 7,7-odstotni povprečni naklon, a je v zadnjih štirih kilometrih veliko strmejši. Tam namreč naklonina ves čas presega 11 odstotkov, v dveh odsekih celo 12. Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) in Neilson Powless (EF Education-EasyPost) so ga začeli z zaostankom 50 sekund. Glavnina s Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom zaostaja 16:14. Na čelu je ekipa Jumbo-Visme.

23 km do cilja - Jorgenson pridobiva na spustu z nekategoriziranega klanca. Prednost pred Mohoričem in druščino znaša 30 sekund. David de la Cruz (Astana Qazaqstan) ima nekaj težav z verižnikom. Očitno bodo ubežniki na cilju, ko se bo glavnina šele začenja vzpenjati na Puy de Dome.

28 km do cilja - Jorgenson ima pred Mohoričem in še tremi kolesarji 19 sekund prednosti. Glavnina zaostaja 15:19. Povprečna hitrost ubežnikov je kar 45,7 km/h.

32 km do cilja - Ubežnike praktično čaka le še spust in nato zadnji izziv, ki sliši na ime Puy de Dome. Zaostanek glavnine je že 14:52.

37 km do cilja - Neilson Powless (EF Education-EasyPost) in David de la Cruz (Astana Qazaqstan) sta ulovila Mohoriča in Burgaudeaja. Za Jorgensonom zaostajajo 18 sekund. Glavnina zaostaja že 14:30.

38 km do cilja - Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je pospešil, sledil mu je Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

41 km do cilja - Matteo Jorgenson (Movistar) ima 25 sekund prednosti. Povprečna hitrost znaša 45,6 km/h, temperatura ozračja pa je 29 stopinj Celzija.

45 km do cilja - Matej Mohorič se je skušal odlepiti od ubežnikov, vendar so ga hitro ujeli. Jorgenson ima medtem 16 sekund prednosti.

48 km do cilja - Matteo Jorgenson (Movistar) je skočil iz ubežne skupine in ima 12 sekund prednosti. V glavnini je še vedno mirno in čakajo na zaključni vzpon Puy de Dome. Za ubežniki zaostaja 12:45.

51 km do cilja - Matej Mohorič je naredil poglavitno delo, da je 14 ubežnikov spet skupaj. Njihova prednost pred glavnino je zdaj že 12:30.

53 km do cilja - Štirje kolesarji so pobegnili Mateju Mohoriču in preostalim ubežnikom.

57 km do cilja - Neilson Powless (EF Education-EasyPost) je osvojil tudi naslednji gorski cilj. V ubežni skupini so se vrstili napadi. Poizkusil je tudi Matej Mohorič, vendar so ga ujeli. Glavnina zaostaja 12:28.

63 km do cilja - Guillame Boivan (Israel-Premier Tech) je skočil med ubežniki in si je prikolesaril 20 sekund prednosti. Kolesarji se bodo začeli vzpenjati na tretji gorski cilj Cote de Pontaumur (III. kategorija, 3,3 km, 5,3 %).

70 km do cilja - Kdaj bi lahko Matej Mohorič napadel med ubežniki? Čakanje na zadnji klanec pri njemu ne bo obrodilo sadov, saj so nekateri kolesarji med ubežniki namreč boljši pri vožnji navkreber. Prednost ubežnikov je 11:30. Skoraj 8 kilometrov to znaša. Na čelu glavnine sta kolesarja Jumbo-Visme.

Kaj pravita osrednja favorita za rumeno majico?

"Zelo težak klanec bo. Na koncu je zelo strmo," je pred etapo povedal Jonas Vingegaard in na vprašanje, če bo kaj spremenil taktiko za zaključni vzpon Puy de Dome, ker mu je zadnjič Tadej Pogačar vzel sekunde, odgovoril: "Odvisno, kako se bom na koncu počutil. Morda bom napadel. Četudi se bom dobro počutil, morda ne bom. Odvisno od položaja, instinkta.

Foto: Reuters

"Mikel mi je pokazal vse videe. Klanec poznam. Nisem ga še kolesaril. Enkrat je dovolj, da greš na takšen klanec," je pred začetkom dneva dejal Pogačar. Na vprašanje, če so njegove noge vse boljše, je dejal: "Mislim, da se bolje počutim iz dneva v dan, a po drugi strani bolj utrujeni. Danes je deveti dan. V ponedeljek bo vsak potreboval dan počitka, ki bo tudi meni del."

75 km do cilja - Prednost ubežnikov je 11 minut. Med ubežniki je imel Jonas Gregaard težave s kolesom, vendar je spet nazaj v skupini.

96 km do cilja - Tudi na naslednjem gorskem cilju IV. kategorije je edino točko vzel Neilson Powless (EF Education-EasyPost), ki nosi pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih. Prednost ubežnikov zdaj znaša 10 minut. Povprečna hitrost je kar 45 km/h.

Ubežniki imajo danes svojo dirko. Foto: Reuters

99 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na drugi gorski cilj Cote de Pontcharraud (IV. kategorija, 1,8 km, 4,6 %). Prednost ubežnikov, med katerimi je tudi Matej Mohorič, je 10:49.

107 km do cilja - V pikčasto majico oblečeni Neilson Powless (EF Education-EasyPost) je bil najhitrejši na gorskem cilju.

108 km do cilja - Prednost ubežnikov je narasla prek 10 minut, natančneje na 10:12, ubežniki se vzpenjajo na Cote de Felleitin.

119 km do cilja - V razgibani etapi se ubežniki, ki imajo 9:47 prednosti, približujejo prvemu gorskemu cilju. Cote de Felleitin ima predznak IV. kategorije, dolg je 2,1 km in ima 5,2-odstotni povprečni naklon.

129 km do cilja - Zaostanek glavnine znaša 9:38.

139 km do cilja - Matej Mohorič in druščina imajo že 9 minut prednosti. Povprečna hitrost je bila do zdaj 45,2 km/h. Temperatura ozračja je 27 stopinj Celzija.

Foto: Reuters

149 km do cilja - Prednost ubežnikov je skokovito narasla na 5:11. V glavnini ne želi nihče nadzorovati konkretnega tempa. Očitno bomo imeli danes dve dirki. Tisto med ubežniki in drugo v glavnini. Iz slovenskega zornega kota bosta obe zanimivi, saj je med ubežniki Matej Mohorič, v glavnini pa se obeta boj med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom.

156 km do cilja - Očitno so se v glavnini odločili, da pustijo beg. Ubežniki imajo zdaj 2:25 prednosti. Matej Mohorič in Aleksej Lucenko sta tista kolesarja med ubežniki, ki sta že osvojila etapno zmago na Dirki po Franciji. Slovenskemu kolesarju je to uspelo celo dvakrat leta 2021.

160 km do cilja - Mattias Skjelmose in Alberto Bettiol sta se odločila za skok iz glavnine. Italijan ne želi pomagati danskemu prvaku. Prednost ubežnikov znaša 1:36.

165 km do cilja - Prednost ubežnikov se je nekoliko zmanjšala. Zdaj znaša 47 sekund.

173,5 km do cilja - Glavnina je posrkala zadnje ubežnike, medtem ko je prvotna štirinajsterica še v ospredju in ima 57 sekund prednosti. Med njimi je tudi naš Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).

176 km do cilja - Ogromno se dogaja na začetku dneva. Še nekaj kolesarjev se je katapultiralo iz glavnine. Med njimi tudi Wout van Aert (Jumbo-Visma).

180 km do cilja - Štirinajstim kolesarjem je uspelo priti v beg. Med njimi je tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Njihova prednost je 29 sekund. V skupnem seštevku ni nobenega kolesarja, ki bi ogrožal rumeno majico Jonasa Vingegaarda. Najbližje je Clement Berthet, ki zaostaja 26:56.

182 km do cilja - Kolesarji so prišli do kilometra 0, takoj pa posamezniki že skušajo priti v beg.

13.30 - Z zaprto vožnjo se je začela 9. etapa. bomo priča legendarni epizodi? Kaj pripravljata Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, ki sta glavna kandidata za skupno zmago?

13.21 - Danes se v Saint-Léonard-de-Noblatu, posebnem kraju za družino Van der Poel, začne deveta etapa Tour de France. Raymond Poulidor je skoraj vse življenje živel v tej vasi. Pred začetkom je njegov vnuk Mathieu van der Poel prejel posebno kolo od svojega dedka, ki je umrl leta 2019. To je bil čustven trenutek za kolesarja Alpecin-Deceuninck. "Začetek v Saint-Léonard-de-Noblatu je poseben. Seveda dobro poznam ta kraj. Ko sem bil mlad, smo tam vedno obiskovali stare starše. Vedno mi je všeč primerjava z mojim dedkom. To jemljem kot kompliment," je pred začetkom etape dejal Van der Poel.

Foto: Reuters

13.20 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Franciji je čas za nov spektakel, če gledamo skozi prizmo zaključka devete etape. Puy du Dome bo predstavljal nov velik zalogaj in morda se zgodi kaj novega med najboljšimi kolesarji, ki jih zanima rumena majica. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ima pred našim junakom Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) 25 sekund naskoka.

Rezultati pred 9. etapo

