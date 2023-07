Tragedija nadarjenega kolesarja dobiva pozitivno nadaljevanje

Pred leti so naši zahodni sosedi Italijani na piedestal postavljali nadarjenega kolesarja Samuela Manfredija, ki je v mlajših kategorijah dosegal izvrstne dosežke. A se mu je čez noč življenje spremenilo na glavo. Na treningu je imel bližnje srečanje z avtomobilom, posledice pa so bile šokantne. Pristal je na invalidskem vozičku. Ne glede na težko spoznanje je ostal pozitivno naravnan in začel pogledovati proti novim izzivom. "Sanje so doseči vrh," je odločen Manfredi, ki se po novem ukvarja z ročnim kolesarjenjem.