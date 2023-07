Jasper Philipsen preprečil rekordni podvig Marka Cavendisha

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Franciji, potek 7. etape:

Cilj: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) je v ciljnem sprintu ugnal Marka Cavendisha (Astana) in osvojil še tretjo etapo na letošnjem Touru. Tretji je bil danes Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche).

3,5 km do cilja - Glavni favoriti za skupno zmago so na varnem, Latoru je ujet, zdaj stvari prevzemajo sprinterji.

6 km do cilja - Nans Peters se je vdal, v vodstvu vztraja le še Pierre Latour, ki pa ga bo glavnina vsak čas ujela.

9 km do cilja - Jumbo-Visma se je pripeljala na čelo glavnine, ščiti rumenega Jonasa Vingegaarda, Danca se drži tudi Tadej Pogačar. Na cesti je ogromno nenadnih zožitev in krožišč, hitrost glavnine je visoka, dogajanje je napeto. Vodilna Francoza imata še 15 sekund prednosti. V ospredje sta se s pametno vožnjo skozi krožišča mirno prebila tudi Luka Mezgec in Dylan Groenewegen.

15 km do cilja - Luka Mezgec in Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) se še nista pokazala na čelu glavnine. Ta se je vodilnima približala na 35 sekund.

20 km do cilja - Latour in Peters imata še 48 sekund prednosti, v ospredju glavnine pa se pojavljajo tudi ekipe najboljših kolesarjev iz skupnega seštevka, ki želijo svoje kapetane pripeljati varno do 3,5-kilometrske oznake, kjer bo tudi ob morebitnem padcu štel čas zmagovalca.

🏁22 km



2️⃣🚴‍♂️

🚜The peloton has started their preparation for the sprint, and it is @soudalquickstep at the front



🚜 Le peloton a commencé sa préparation pour le sprint, et c'est @soudalquickstep en tête.#TDF2023 pic.twitter.com/VhAi3R01T7 — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023

25 km do cilja – Na čelu glavnine tempo diktirajo kolesarji Soudal – QuickStepa, a se francoska ubežnika še dobro držita in vzdržujeta dobro minuto prednosti.

30 km do cilja - V glavnini se je že začel boj za pozicije, v ospredje se prebijajo sprinterska moštva, prednost francoskih ubežnikov je še vedno okoli minute.

39 km do cilja – Edino gorsko točko na Cote de Beguey je pobral Pierre Latour (TotalEnergies), glavnina zdaj vozi dobro minuto za ubežno dvojico, poleg Latoura v vodstvu vztraja le špe Nans Peters, Simon Guglielmi pa je po napornem dnevu popustil in je že v glavnini To sta že pred časom brez večjih težav ujela tudi Cavendish in van der Poel.

⛰ Côte de Béguey (cat. 4️⃣) ⛰



1️⃣ 🇫🇷 @p_latour, 1pt



Pierre Latour empoche le seul point disponible. Le peloton passe au sommet de la côte une minute après les échappés. ⚪️🔴#TDF2023 pic.twitter.com/grzVl8aoSI — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 7, 2023

52 km do cilja - Trojiica vozi 48 sekund pred glavnino, v tej se je za menjavo kolesa ustavil Mathieu van der Poel, eden ključnih pomočnikov Jasperja Philipsena v ciljnem sprintu. Glavnino lovi tudi Mark Cavendish (Astana), ki je imel mehansko okvaro.

🛠️Mechanical for @MarkCavendish, he's helped out by his car, and he has teammates waiting for him.



🛠️Problème mécanique pour @MarkCavendish, il est aidé par sa voiture, et ses coéquipiers l'attendent.#TDF2023 pic.twitter.com/ZJ8Vkw2e6h — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023

Kolesarji imajo zdaj veter v hrbet, temperatura ozračja pa je presegla 32 stopinj Celzija.

62 km do cilja - Okrepljena ubežna skupinica je spet malce umirila dogajanje, trojica bežečih Francozov zdaj lahko vozi nekoliko hitreje in ima 1:18 prednosti pred glavnino.

74 km do cilja - Nans Peters (AG2R Citroën) in Pierre Latour (TotalEnergies) sta ujela Simona Guglielmija (Arkea Samsic), trojica pa ima vsega 40 sekund prednosti pred glavnino.

76 km do cilja – Vodilnemu Guglielmiju se poskušata v vodstvu zdaj pridružiti še njegova rojaka Nans Peters (AG2R Citroën) in Pierre Latour (TotalEnergies), ki sta nekoliko ušla glavnini.

82 km do cilja – Na letečem sprintu v Grignolsu je 20 točk pobral Simon Guglielmi (Arkea), ki ima le še 45 sekund prednosti pred glavnino, v tej so noge pretegnili sprinterji, v boju za drugo mesto je bil najhitrejši Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche). Tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates) se je malce pretegnil in v sprintu osvojil 12. mesto ter štiri točke.

Izidi letečega cilja, Grignols:

1. Guglielmi 20 točk

2. Girmay 17

3. Philipsen 15

4. Couquard 13

5. Meeus 11

6. Pedersen 10

7. Strong 9

8. Kristoff 8

9. Cavendish 7

10. Bjerg 6

11. Renard 5

12. Pogačar 4

13. Trentin 3

14. Soler 2

15. Vermaerke 1

87 km do cilja - Glavnina zdaj vozi le še 2:25 za vodilnim Guglielmijem, kolesarji pa so tri ure etape prevozili s povprečno hitrostjo 40,3 km/h.

99 km do cilja - Vse poteka mirno, glavnina se zelo počasi približuje vodilnemu Simonu Guglielmiju (Arkea Samsic), ki ima zdaj že manj kot tri minute prednosti. Kolesarji se približujejo edinemu letečemu cilju današnje etape, ki jih čaka v Grignolsu (82 km pred ciljem). Kakšnih 40 km pred ciljem tekmovalce čaka tudi edini kategorizirani klanec dneva, Cote de Beguey (IV. kategorija, 1,2 km s 4,4-odstotnim povprečnim naklonom).

107 km do cilja - Prednost vodilnega Francoza še naprej počasi kopni in zdaj znaša 3:14.

125 km do cilja - Guglielmi je v prvi uri etape prevozil 39,3 kilometra. Tempo je še naprej precej ležeren, Francoz pa vzdržuje štiri minute prednosti pred glavnino. Na čelu glavnine so skoraj ves čas člani moštva Lotto - Dstny. Ekipi Jumbo-Visma vodilnega na dirki Jonasa Vingegaarda in UAE Emirates včerajšnjega zmagovalca Tadeja Pogačarja sta se po nekaj napornih dneh danes potuhnili.

Se bo v boj za zmago vmešal Pedersen?

Ekipa Lidl – Trek je včeraj utrpela udarec, ko sta iz najboljše deseterice v skupnem seštevku zdrsnila njena člana Giulio Ciccone in Mattias Skjelmose, danes pa upajo, da bo vtis popravil danski sprinter Mads Pedersen. "Prva sprinta na letošnji dirki nam nista popolnoma uspela, zato je zdaj čas, da pokažemo, kje smo. Bo pa zame precej težko, etape, ki so sprva tako lahke, na koncu pa hektične, mi niso po godu, ampak verjamemo vase in bomo poskušali izkoristiti priložnost," je pred etapo povedal 27-letni Pedersen.

Pedersena strokovnjaki niso uvrstili v najožji krog favoritov za današnjo zmago, stavijo na Jasperja Philipsena, Caleba Ewana in Phila Bauhausa in Bahrain Victoruiousa. Za nemškega sprinterja bo danes teren pomagal pripravljati tudi Matej Mohorič.

130 km do cilja - Razlika med vodilnim Francozom in glavnino se je ustalila pri dobrih štirih minutah.

135 km do cilja - Prednost Simona Guglielmija je padla pod pet minut, na 4:40.

🏁139 km



1️⃣🚴‍♂️@SimonGuglielmi increases his lead to nearly 6 minutes@SimonGuglielmi porte son avance à près de 6 minutes#TDF2023 pic.twitter.com/NFbgtZymRy — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023

142 km do cilja - Glavnina je dvignila tempo in zaostanek za Guglielmijem zmanjšala na 6:20.

147 km do cilja - Prednost Simona Gugliemija (Arkea Samsic) se je ustalila pri dobrih sedmih minutah, nato pa so na čelo glavnine le pripeljali kolesarji moštva Lotto-Dstny in prevzeli nadzor nad etapo. Na diktiranje tempa so na čelu glavnine pripravljeni tudi člani Alpecin - Deceunicka. Danes morajo dogajanje nadzorovati sprinterske ekipe, Lotto dela za svojega aduta za današnjo zmago, Avstralca Caleba Ewana, Alpecin seveda za Jasperja Philipsena.

150 km do cilja - Vodilni Francoz zdaj vozi že 6:30 pred glavnino, v kateri za zdaj ni čisto nobenega interesa za kontroliranje zaostanka.

154 km do cilja - Simon Guglielmi (Arkea Samsic) ima zdaj že pet minut prednosti pred glavnino. Temperatura ozračja je presegla 31 stopinj Celzija, za zdaj veter piha kolesarjem malo z desne in malo celo v hrbet z 11 km/h.

V glavnini se kolesarji hladijo:

🧊 It's important to cool down! Are they already preparing the final sprint?



🧊 Important de se rafraichir ! On parle déjà du sprint final entre @mathieuvdpoel et @JasperPhilipsen ?#TDF2023 pic.twitter.com/k00U9fZB8N — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023

160 km do cilja - Nič, očitno imamo solo beg, Guglielmijeva prednost zdaj znaša že 3:19. Kolesarji v glavnini vozijo ležerno.

Zaključek današnje etape v Bordeauxu bo tehnično zahteven, kolesarji bodo dirjali po ozkih mestnih ulicah, prireditelji so zato običajno trikilometrsko cono, v kateri se kolesarjem v primeru padca pripiše čas zmagovalca, podaljšali še za pol kilometra.

162 km do cilja - Simon Guglielmi (Arkea Samsic) vozi 1:40 pred glavnino, preostalim trem, ki so se sprva izstrelili iz glavnine, so beg prepovedali športni direktorji.

166 km do cilja - Zdaj je na čelu dirke le še en Francoz Simon Guglielmi (Arkea Samsic), ki pa razočaran zmajuje z glavo in se po radijski zvezi pomenkuje s športnim direktorjem. Sam bržčas ne bo vztrajal v begu. Ali pač?

🏁166 km



1️⃣🚴‍♂️

🇫🇷 One by one, our quartet becomes becomes a solo break, with @SimonGuglielmi on his own



🇫🇷 L'un après l'autre, notre quartet devient une performance solo, avec @SimonGuglielmi tout seul devant. #TDF2023 pic.twitter.com/tgBz7DXt8Q — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023

167 km do cilja - Očitno pa s stanjem niso bili zadovoljni ubežniki, dva sta popustila, dva še vztrajata z majhno prednostjo.

168 km do cilja - Četverici kolesarjev je uspelo pobegniti, glavnina pa se je takoj sprijaznila z ubežno skupino in močno upočasnila.

13:23 (169,9 km do cilja) - Sedma etapa Toura se je začela zares! Kolesarji so tokrat "kilometer nič" prevozili celo nekaj pred predvideno časovnico, takoj po uradnem startu pa so se začeli napadi.

Start: Ob 13.15 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo v Mont-de-Marsanu, ob 13.30 naj bi prevozili "kilometer 0" in sedma etapa 110. Toura se bo začela tudi zares. V prvih šestih etapah so odstopili štirje kolesarji, danes se jih bo tako na slabih 170 kilometrov dolgo pot do Bordeauxa pognalo še 172.

Že na startu je vroče, kolesarji so etapo začeli v sončnem vremenu in 29 stopinjah Celzija.

Danes bodo vse oči uprte v sprinterje, etapno zmago bo s pomočjo Luke Mezgeca lovil tudi Dylan Groenewegen (Jayco AlUla). Obe sprinterski etapi letošnje dirke je dobil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck), ki je glavni favorit tudi danes.

Nosilci majic so danes Jonas Vingegaard (rumena), Tadej Pogačar (bela), Jasper Philipsen (zelena) in Neilson Powless (pikčasta).

Nazadnje, ko je bil cilj etape Toura v Bordeauxu, to je bilo leta 2010, se je zmage veselil Britanec Mark Cavendish. Sprinter Astane letos na francoski pentlji lovi svojo rekordno 35. zmago. Morda mu uspe že danes.