Neverjeten preobrat Pogačarja, ki se je otresel Vingegaarda

V živo:

Cilj - Velika zmaga Tadeja Pogačarja! Na zaključnem vzponu se je otresel osrednjega konkurenta Jonasa Vingegaarda in mu odščipnil 24 sekund in še dodatne štiri bonifikacijske sekunde. Vingegaard je v skupnem seštevku prevzel vodstvo, Pogačar pa se je Dancu približal le na 25 sekund zaostanka.

Vrstni red po 6. etapi

1,9 km do cilja - Prednost Pogačarja je sedem sekund.

2,6 km do cilja - Tadej Pogačar je skočil in pustil Jonasa Vignegaarda pustil za seboj.

3,7 km do cilja - Tadej Pogačar je videti povsem drugačen kot včeraj. Jonas Vingegaard ima drugačno obrazno mimiko. Medtem je Michał Kwiatkowski odpadel.

4,2 km do cilja - Tempo Jonasa Vingegaarda ni tako hud, saj se je njemu in Tadeju Pogačarju priključil Michał Kwiatkowski.

4,5 km do cilja - Jonas Vingegaard je skočil, Tadej Pogačar je šel za njim. Wout van Aert je povsem izmučen, potem ko je bil ves dan v begu.

5,2 km do cilja - od vodilne osmerice je odpadel Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

8 km do cilja - Še nekaj kilometrov in vodilni kolesarji bodo na najbolj strmem delu zaključnega vzpona. Kaj pripravljata Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard?

10 km do cilja - Vodilna osmerica se približuje strmejšemu delu vzpona, najhuje pa bo približno štiri kilometre pred ciljem. Glavnina zaostaja 2:35.

13,8 km do cilja - V vodilni osmerici se še nič ne dogaja, a Wout van Aert še naprej diktira tempo, da glavnina z rumeno majico zaostaja že 2:50.

Wout van Aert narekuje tempo vodilni osmerici. Foto: Reuters

16 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon na Cauterets-Cambasque, ki je dolg 16 km in ima 5,4-odstotni povprečni naklon. Vodilna osmerica ima pred rumeno majico 2:39 prednosti. Jonas Vingegaard je virtualno v rumeni majici, Tadej Pogačar, ki mu sledi in Woutu van Aertu, pa drugi. Za zdaj je ob tej trojici še pet kolesarjev.

27 km do cilja - Wout van Aert je priključil zasledovalno skupino s Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom do ubežnikov. Rumena majica Jai Hindley zaostaja 1:54.

31,5 km do cilja - Kolesarji se približujejo zadnjemu vzponu dneva, ki sliši na ime Cauterets-Cambasque v dolžini 16 km in 5,4-odstotnim povprečnim naklonom.

36 km do cilja - Trojica Wout van Aert, Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar se kot ekspresni vlak približuje preostalim ubežnikom. Le še 10 sekund jih loči do priključka. Medtem rumeni Jai Hindley, ki bo le en dan nosil rumeno majico vodilnega, zaostaja 2:10 za skupino s Pogačarjem.

🇧🇪 @WoutvanAert waited for Jonas Vingegaard in the downhill. They're now a group of 4 chasing the leaders



🇧🇪 @WoutvanAert a attendu Jonas Vingegaard dans la descente. Ils sont maintenant 4 lancés à la poursuite des leaders.#TDF2023 pic.twitter.com/8v0Az58DwW — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2023

42 km do cilja - Wout van Aert je počakal Jonasa Vingegaarda, za katerim je prilepljen Tadej Pogačar, ki je nekoliko otresel z zapestjem, kar je znak, da še čuti posledice padca na Liege-Bastogne-Liege.

43 km do cilja - Kolesarji se spuščajo s Col du Tourmaleta. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard za ubežniki zaostajata 35 sekund, medtem ko imata pred skupino z rumenim Jaijem Hindleyjem prednost dveh minut.

47 km do cilja - Na vrhu Col du Tourmaleta je bil najhitrejši Tobias Halland Johhanessen (Uno-X). Wout van Aert čaka na Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja.

47,5 km do cilja - Tadej Pogačar zanesljivo kolesari za Jonasom Vingegaardom, s katerim se nezadržno približujeta preostalim ubežnikom, med katerimi ima Danec velikega pomočnika v Woutu van Aertu. Le še 46 sekund zaostajata. Jonas je virtualno rumen, Pogačar pa je prav tako že pred Hindleyjem.

48 km do cilja - Jonas Vingegaard je skočil, Tadej Pogačar zanesljivo šel za njim. Vingegaard je virtualno rumen, saj Jai Hindley že veliko zaostaja.

49 km do cilja - V glavnini je Sepp Kuss pospešil in naredil selekcijo, da je odpadel rumeni Jai Hindley. Za njim je Jonas Vingegaard, nato pa še slovenski junak Tadej Pogačar. Do vodilni ubežnikov zaostajajo 2:11.

51 km do cilja - Pet kolesarjev Jumbo-Visme za Jonasa Vingegaarda navija tempo v glavnini, ki je zmanjšala zaostanek za ubežniki na 3:32. Tadej Pogačar se s svojimi moštvenimi kolegi vozi za njimi. V tej družbi je tudi rumeni Jai Hindley. Vsega dobrih 20 kolesarjev je v tej zasledovalni ekipi, kar pomeni, da je tempo nizozemskega moštva res neizprosen.

53 km do cilja - V glavnini tempo na Col du Tourmalet narekuje ekipa Jumbo-Visma, ki ima očitno spet načrte v težki gorski etapi. Morebiten napad Jonasa Vingegaarda lahko pričakujemo na ciljnem vzponu na Cauterets-Cambasque.

55 km do cilja - Skupina ubežnikov razpada. Med tistimi, ki ne morejo več slediti, je tudi Mathieu van der Poel. Glavnina, ki prav tako razpada - Rigoberto Uran in Dani Martinez sta med drugimi odpadla - zaostaja 4:13. Do vrha imajo še 8 kilometrov.

57 km do cilja - Ubežniki ujeli Alaphilippa in Powlessa.

Foto: Reuters

58 km do cilja - V ubežni skupini je skočil Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), sledi mu Neilson Powless (EF Education-EasyPost), s katerim se pogovarjata, ali bi sodelovala. Powless mu le sledi namreč. Francoz v skupnem seštevku za rumeno majico zaostaja 7:10. Njuna prednost pred glavnino je 4:57, preostali ubežniki zaostajajo 10 sekund.

59 km do cilja - Tudi glavnina je na kultnem vzponu Col du Tourmalet. Na čelu je ekipa Bora-hansgrohe, ki ima v svojih vrstah vodilnega Jaija Hindleyja. Zaostanek za ubežniki znaša 4:54.

65 km do cilja - Ubežniki bodo kmalu začeli s spektakularnim vzponom na Col du Tourmalet, ki se bo končal na nadmorski višini 2115 metrov. Dolg bo kar 17,1 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 7,3 odstotka. Pri spustu s Col d'Aspina so bili ubežniki bolj drzni in imajo 4:29 prednosti.

76 km do cilja - Na vrhu gorskega cilja Col d'Aspin je bil prav tako prvi Neilson Powless (EF Education-EasyPost) in virtualno prevzel pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih, ki jo je na letošnjem Touru že nosil.

Virtualna razvrstitev za gorske cilje:

1. Neilson Powless (EF Education-EasyPost), 30

2. Felix Gall (Ag2r-Citröen), 28

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), 19

4. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), 18

5. Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), 15

78 km do cilja - Očitno želijo pri Jumbo-Vismi z Jonasom Vingegaardom na čelu otežiti delo rumenemu Jaiju Hindleyju in Tadeju Pogačarju. Na Col d'Aspin navijajo tempo. Zaostanek za ubežniki so zmanjšali na 3:05.

79 km do cilja - Ubežniki kolesarijo složno, nekoliko zaostaja le Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën). Njihova prednost znaša 3:10. Medtem so na čelo glavnine prišli kolesarji Jumbo-Visme, ki so začeli navijati tempo. Medtem je na čelu ubežnikov Wout van Aert.

85 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na drugi gorski cilj današnjega dne. Col d'Aspin ima predznak I. kategorije (12 km/6,5-odstotni naklon). Prednost ubežnikov znaša 3:15.

100 km do cilja - Razdalja med ubežniki in glavnino ostaja približno enako velika. Časovno to znaša 3 minute. Naslednji gorski cilj bo Col d'Aspin, ki ima predznak I. kategorije (12 km/6,5-odstotni naklon)

Col d'Aspin is a classic of @LeTour, part of the first Pyrenean stage of the race, in 1910, and crossed 76 times (including today) in the history of the Tour ⛰️@GroupamaFDJ rider @BrunoArmirail has climbed it more often in training alone!#TDFdata #TDF2023 pic.twitter.com/Lhcjd6jZqp — letourdata (@letourdata) July 6, 2023

115 km do cilja - Neilson Powless (EF Education-EasyPost) je kot prvi prečkal gorski cilj Côte de Capvern-les-Bains in prejel dve točki. Za pikčastim Felixom Gallom zdaj zaostaja 8 točk. Prednost ubežnikov je 3:04.

118 km do cilja - Ubežniki so se začeli vzpenjati na Côte de Capvern-les-Bains (III. kat.). Dolg je 5,7 kilometra, povprečna naklonina znaša 4,7 odstotka. Zaostanek glavnine je 2:50.

Wout van Aert in druščina so v begu. Foto: Reuters

120 km do cilja - Glavnina za 20 ubežniki zaostaja 2:47.

124 km do cilja - Peterica kolesarjev Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step), Oliver Naesen (Ag2r-Citröen), Anthony Perez (Cofidis), Ruben Guerreiro (Movistar) je ujela priključek z ubežniki, kar pomeni da beži 20 kolesarjev. Powless očitno želi pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih nazaj. V njej danes kolesari Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroën Team).

130 km do cilja - Tako kot včeraj imamo tudi danes veliko ubežno skupino. Prednost petnajsterice pred glavnino znaša 2:09. V skupnem seštevku je med njimi najbližje rumeni majici Julian Alaphilipe, ki za vodilnim Jaijem Hindleyjem zaostaja 7:10. V ozadju skuša ujeti priključek peterica kolesarjev, ki ima 46 sekund zaostanka. Na čelu glavnine je ekipa Bora-hansgrohe, ki ima v svojih vrstah rumenega Jaija Hindleyja. V prvih 14 kilometrih je bila povprečna hitrost 53 km/h.

139 km do cilja - V ubežni skupini je deset kolesarjev, glavnina skuša ujeti priključek. Prednost je vsega osem sekund. Poleg Wouta van Aerta je tudi Mathieu van der Poel.

144,9 km do cilja - Nemudoma, ko so kolesarji prišli do kilometra 0, je skočil Wout van Aert (Jumbo-Visma). Očitno bodo tudi danes pri Jumbo-Vismi vršili pritisk na Tadeja Pogačarja.

13.26 - "Do konca Toura je še dolgo, vendar je situacija jasna. To je realnost in raven kolesarjenja je zelo visoka. Tadej je bolj spočit in upamo na napredek. Ali se lahko takoj maščuje? Za to potrebuje dobre noge, vendar je Tadej miren," je dejal vodja UAE Emirates Mauro Gianetti.

13.19 - V zaprti vožnji je prišlo do neljubega trenutka. V bolečinah je Američan Quinn Simmons (Lidl-Trek), ki je včeraj grdo padel. Ali bo lahko nadaljeval?

13.10 – Dober dan. Na Dirki po Franciji se je začela šesta etapa, ki predstavlja nov pravi test za tiste, ki jih zanima skupna zmaga. V sredo se je veliko dogajalo v Pirenejih, ko je Jai Hindley z veliko zmago prevzel skupno vodstvo in oblekel rumeno majico vodilnega, Jonas Vingegaard pa se je otresel našega Tadeja Pogačarja. Hindley ima pred današnjo etapo 47 sekund prednosti pred lanskoletnim zmagovalcem Vingegaardom, šesti Pogačar pa zaostaja 1:40.

Jai Hindley je od včeraj oblečen v rumeno, Tadej Pogačar pa za njim zaostaja 1:40. Foto: Reuters