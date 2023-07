Pogačar vesel mirnega dne, čeprav je bilo v zaključku "kaotično in napeto"

V sedmi etapi letošnje Dirke po Franciji so morali glavni favoriti za skupno zmago, predvsem Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), le varno priti do cilja, za etapno zmago pa so se udarili sprinterski asi. Že tretje zmage na 110. Touru se je veselil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), ki je preprečil rekord Marka Cavendisha (Astana Qazakstan).

"Če bi mi pred tednom dni rekli, da bom zmagal na treh etapah, bi vam dejal, da ste nori," je v cilju sedme etape, slabih 170 kilometrov dolge preizkušnje od Mont-de-Marsana do Bordeauxa, razlagal presrečni 25-letni Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck). Na letošnjem Touru je dobil vse tri sprinterske etape, skupaj jih ima z največje dirke na svetu že pet. Danes je bil v ciljnem sprintu močnejši od britanskega veterana Marka Cavendisha (Astana), ki na francoski pentlji lovi rekordno 35. zmago. Trenutno si s 34 zmagami deli prvo mesto na večni lestvici z belgijsko legendo Eddyjem Merckxom.

Tudi Philipsen navija za Cavendisha

"Mark je v odlični formi, izjemno hiter je in zagotovo bo še poskušal. Tudi jaz, tako kot vsi preostali, bi si ga želel videti zmagati," se je slavnemu tekmecu poklonil tudi Philipsen, ki pa ne bo nikomur ničesar podaril. Philipsen je danes še povečal prednost v seštevku najboljšega po točkah in bo tudi jutri nosil prestižno zeleno majico. Že na dirko je prišel kot glavni favorit tudi za skupno zmago v tem seštevku.

V zaključku mirne etape, v kateri je sprva bežal le Francoz Simon Guglielmi (Arkea Samsic), preden sta se mu dobrih 70 kilometrov pred ciljem v vodstvu pridružila še rojaka Nans Peters (AG2R Citroën) in Pierre Latour (TotalEnergies), so se udarili sprinterski asi, glavni favoriti za skupno zmago pa danes niso imeli napornega dne.

Tadej Pogačar varčuje z močmi za nedeljo. Foto: Reuters

"Če bi bila danes še ena taka etapa, kot sta bili zadnji dve ..."

Še dobro, je za TV Slovenija v cilju povedal slovenski adut Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki v skupnem seštevku za 25 sekund zaostaja za nosilcem rumene majice, Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma). "Če bi bila danes še ena taka etapa, kot sta bili zadnji dve, bi bilo kar veliko razlik. Vsi smo veseli, da je bil miren dan, čeprav je bilo na koncu kaotično in napeto. Se je pa izteklo srečno," je še povedal 24-letnik iz Klanca pri Komendi, ki je brez težav zadržal tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

"Bila je zelo lahka etapa. Samo en kolesar je bežal, zato res ni bilo težko. Je pa bilo precej toplo, ampak meni vročina ustreza. Motivacije mi pred nadaljevanjem ne manjka, zelo zadovoljen sem s prvim tednom dirke," pa je v cilju razlagal Vingegaard, ki ima v skupnem seštevku 25 sekund prednosti pred Pogačarjem.

V nedeljo spet dan za nov obračun Pogačarja z Vingegaardom

Tudi jutri glavne favorite čaka mirnejši dan, v nedeljo pa bodo hribolazci spet na udaru, čaka jih namreč naporna deveta etapa s ciljem na Puy de Dome, 1.415 metrov nad morjem. "Da, na Puy de Dome, sploh če bo takšno vreme, kot je bilo danes (vročina s temperaturami prek 31 stopinj Celzija, op. p.), bodo razlike spet velike. Jutri je še en relativno lahek dan in do nedelje se bomo lahko spočili," je še povedal Pogačar in dodal: "Smo v odlični poziciji. Mislim, da smo v dobrem položaju za napade v prihodnjih težkih etapah." Prva od težkih etap bo na sporedu že v nedeljo, ko torej lahko pričakujemo nov spopad Pogačarja in Vingegaarda.

