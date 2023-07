Pogačar mislil, da bo moral že spakirati kovčke, nato uprizoril junaško vožnjo

Tadej Pogačar je uprizoril veliko predstavo in prikolesaril do desete etapne zmage.

Tadej Pogačar je uprizoril veliko predstavo in prikolesaril do desete etapne zmage. Foto: Reuters

"Ne bom rekel, da je maščevanje. Sladka zmaga. In vesel sem, da sem pridobil sekunde. Olajšanje je. Skoraj popolni zaostanek je. Velik boj nas čaka vse do konca," so bile besede slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki je po slabši sredi dan pozneje uprizoril velik napad in se na zaključnem vzponu otresel Jonasa Vingegaarda, za katerim zdaj zaostaja le še 25 sekund. Za Pogija je bila to že deseta etapna zmaga na Dirki po Franciji, lanskoletni zmagovalec pa je medtem oblekel rumeno majico vodilnega.

Po veliki sredini predstavi Jumbo-Visme in Jonasa Vingegaarda, ko se je otresel Tadeja Pogačarja, so v kolesarskem svetu z zanimanjem pričakovali četrtkov dan in drugo pirenejsko etapo. Trasa je bila še bolj zahtevna, na papirju naj bi bila druga najtežja. Na plan so prihajala vprašanja, ali se bo Pogačar pobral ali pa se bo Vingegaard še drugič odpeljal in praktično že razrešil dvoboj s slovenskim šampionom, če gledamo skozi prizmo boja za rumeno majico. Njegov naskok pred današnjim dnem je bil namreč že 53 sekund.

Že takoj po štartu se je videlo, da imajo pri Jumbo-Vismi namen izvajati pritisk. Wout van Aert je šel v beg in bil do sredine zaključnega vzpona povsem v ospredju. V ozadju je Jai Hindley v rumeni opravi vodilnega upal, da ne bo šlo preveč na nož. A je šlo.

Na kultni vzpon Col du Tourmalet so pri Jumbo-Vizmi navili neizprosen tempo. Povsem na koncu so v ospredju ostali Sepp Kuss, Vingegaard in naš Pogačar. Po obrazu sodeč, je bil bistveno bolj svež kot dan prej, kar je bil dober znak pred zaključnim vzponom, ki je sledil po spustu.

Ko so začeli vleči na Tourmalet, ga je zaskrbelo

Kljub vsemu je bil nekoliko zaskrbljen: "Kdo ne bi bil?! Včeraj je Jonas vozil izjemno. Ko so začeli vleči na Tourmalet, sem si rekel: 'Sra***, tako bo kot včeraj, in lahko spakiramo kovčke ter gremo domov.' A sem se k sreči dobro počutil in imel dobre noge," je po koncu dneva dejal slovenski šampion.

Wout van Aert je za Jumbo-Vismo opravil izjemno delo. Foto: Reuters

Sledila sta le še spust in zaključni vzpon na Cauterets-Cambasque. Wout van Aert je uprizoril novo, izjemno predstavo in povsem izmučen spustil slabih pet kilometrov pred ciljem, nakar se je Jonas vnovič odločil za skok. A mu je Pogačar lahko sledil tudi tokrat, kar je bil dober znak.

Jai Hindley: Epski dan "Kaj naj rečem? Epski dan je bil, da sem nosil rumeno majico na kultnih vzponih. Vedel sem, da moram voziti svojo dirko. Dal sem vse od sebe. Na koncu Col du Tourmaleta me je zmanjkalo, da bi sledil Pogačarju in Vingegaardu. Jumbo-Visma je diktirala neizprosen tempo. Težko je bilo. Šlo je za življenje, zelo težko je bilo." Jai Hindley je en dan nosil rumeno majico vodilnega. Foto: Reuters

"Veliko olajšanje je"

Na obrazu se je videlo, da je član UAE Emirates bistveno bolj svež in bi lahko tudi sam napadel. Če je pred tem vseskozi kolesaril na sedežu, se je 2,6 kilometra pred ciljem dvignil in skočil: "Ko sem začutil, da je čas za napad, sem napadel. Veliko olajšanje je."

Foto: Reuters

Odpeljal se je naprej in pridobival sekunde v primerjavi z največjim tekmecem za skupno zmago na Touru. Na cilju je bil 24 sekund pred Jonasom, ob tem pa je prejel še štiri bonifikacijske sekunde več, kar je pomenilo, da se mu je v skupnem seštevku približal le še na 25 sekund. Povrhu vsega se je veselil že desete etapne zmage na Dirki po Franciji.

Zmago posvetil Urški

Danec je medtem oblekel rumeno majico vodilnega, vendar verjetno z grenkim nasmehom, saj je izgubil čas v primerjavi z našim šampionom. Ko je novinar slovenskega kolesarja na cilju vprašal, ali je šlo za maščevanje za sredin poraz, je Pogi dal jasno vedeti: "Ne bom rekel, da je maščevanje. Sladka zmaga. In vesel sem, da sem pridobil sekunde. Olajšanje je. Skoraj popolni zaostanek je. Velik boj nas čaka vse do konca."

Jonas Vingegaard je prejel rumeno majico in čestitke francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Foto: Reuters

Na vprašanje, komu posveča zmago, je izstrelil kot iz topa: "Seveda Urški, ki je imela včeraj padec. Danes je bila že doma. Vso moč mi je dala."

Kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga, naj bi imeli v prihodnjih dveh dneh nekaj predaha, saj sta na sporedu dve ravninski etapi, vsaj petkova. A smo se že ničkolikokrat prepričali, da se tudi na takšnih trasah lahko kaj nepredvidljivega zgodi. Nov spektakel se obeta v nedeljo z zaključnim vzponom na Puy de Dome, ki ima v zadnjih štirih kilometrih zelo veliko naklonino.

Rezultati po 6. etapi

