V taboru Jumbo-Visme presenečeni, niso mogli verjeti svojim očem

Po velikem zmagoslavju v peti etapi Dirke po Franciji, ko se je Jonas Vingegaard otresel največjega konkurenta Tadeja Pogačarja, so pri Jumbo-Vismi pričakovali, da bo Danec odščipnil nove sekunde slovenskemu kolesarju tudi drugi dan v Pirenejih. A sta sledila preobrat in epska predstava Pogačarja, ki ju niso pričakovali.

"Včeraj je bil Jonas (Vingegaard, op. a.) močan, ampak ja … Naj povem, da smo še vedno v dobrem položaju," je sprva po koncu četrtkovega dne za NOS povedal član Jumbo-Visme Wilco Kelderman.

Pri Jumbo-Vismi so bili po sredinem izplenu optimistični pred četrtkovo novo gorsko etapo. Na predzadnji gorski cilj Col du Tourmalet so dodobra navili tempo in se otresli praktično vseh konkurentov, le Tadej Pogačar se je držal Seppa Kussa in Jonasa Vingegaarda.

"Tudi sam nisem tega pričakoval"

Na zaključnem vzponu je nato povsem prerojeni Pogačar naredil veliko potezo in skočil ter za seboj pustil Vingegaarda in mu z bonifikacijskimi sekundami odščipnil 28 sekund, kar pomeni, da po šesti etapi v skupnem seštevku za Dancem zaostaja le še 25 sekund.

Sepp Kuss je na Col du Tourmalet navijal tampo in zlomil vse, razen Tadeja Pogačarja. Foto: Reuters

Ali jih je Pogačar presenetil? "Tudi sam nisem tega pričakoval. Ne, nisem. Ampak ja, kaj naj sploh povem?" se je spraševal Kelderman.

Mislili smo, da je danes nova priložnost

Zato pa je pohvalil Slovenca Američan Kuss, ki ima slovenske korenine: "Zadovoljni moramo biti, kar smo naredili. Večinoma je šlo dobro. Pogačar je pokazal, da je borec. Dvignil se je. Njegova vožnja je bila impresivna. Veseli smo lahko, kako smo dirkali. Skušali smo diktirati hud tempo na Tourmalet. Jonas je skušal priti na vrh sam, vendar mu je Pogačar sledil. Nikoli ne želimo izgubiti sekund, vendar moramo biti veseli, kako intenzivno smo dirkali. Venomer se lahko razplete drugače. Ni šlo tako, kot smo si zamislili."

Tadej Pogačar je prikolesaril do desete zmage na Dirki po Franciji. In na oder za zmagovalce je prišel z dresom v slovenskih barvah, ki ga ima zaradi naslova državnega prvaka v cestni vožnji. Foto: Reuters

Pri Jumbo-Vismi so imeli zamisel, kako iztrošiti Pogačarja. Imeli so jasen načrt, je izpostavil Keldmerman: "Jonas je zelo dober na dolgih klancih in včeraj Pogačar ni bil najboljši, zato smo mislili, da je danes nova priložnost. Woutu van Aertu smo dali nekaj več prostora, da ga bo lahko kot ubežnik počakal. Na Tourmalet smo navili tempo. V bistvu je šlo vse do zaključka vse dobro. V rumenem smo po koncu dneva. Dajmo, poglejmo s pozitivnega vidika. Veliko etap je še pred nami in Jonas je zelo močan. Veliko etap mu na tem Touru še ustreza."

