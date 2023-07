Šok za sprinterskega zvezdnika

Britanski ljubitelji kolesarstva so danes doživeli šok, ko je kakšnih 64 kilometrov pred ciljem osme, druge najdaljše etape letošnjega Toura padel Mark Cavendish (Astana Qazaqstan). 38-letni zvezdnik se je poškodoval (sumi se na zlom ključnice) in odstopil z dirke. Na tej je lovil rekordno 35. zmago, s katero bi prehitel belgijsko legendo Eddyja Merckxa, s katerim si zdaj deli prvo mesto na večni lestvici kolesarjev z največ zmagami na Touru.

💥@MarkCavendish has crashed, and is going to the ambulance. Heartbreaking for the Manx Missile 😢🚑@MarkCavendish a chuté et se dirige vers l'ambulance. C'est terrible pour le Manx Missile 😢🚑#TDF2023 pic.twitter.com/KZb6hsv7yT