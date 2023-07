Prvi sprinterski poraz za Philipsena, šokanten odstop Cavendisha

Tadej Pogačar je danes zasedel deseto mesto, v skupnem seštevku pa ostaja 25 sekund za nosilcem rumene majice Vingegaardom.

Matej Mohorič (Bahrain – Victorious), ki je danes spet delal za Phila Bauhausa, je bil danes 51. v cilj je pripeljal 33 sekund za zmagovalcem, Luka Mezgec pa je moštvenemu kolegu iz Jayco AlUle Dylanu Groenewegnu pomagal do končnega četrtega mesta, sam je v cilj pripeljal 36 sekund za najboljšimi na 54. mestu.

Smolo pa je imel Mezgečev kolega Simon Yates, ki je po padcu šest kilometrov pred ciljem izgubil 47 sekund in v skupnem seštevku zdrsnil na šesto mesto. Še veliko slabše jo je odnesel Yatesov rojak Mark Cavendish (Astana), ki se je pri padcu kakšnih 64 kilometrov pred ciljem poškodoval in odstopil z dirke.

Mohorič je v skupnem seštevku 94. (+ 1;13:43), Mezgec pa 127. (+ 1:29:10).

Juti kolesarje čaka veliko bolj zahtevna deveta etapa od Saint-Leonard-de-Noblata do Puy de Doma (182,4 km). Ključna točka razgibane etape bo zaključni vzpon na Puy de Dome (13,3 km/7,7 %). V ponedeljek bo prvi prost dan.

Dirka po Franciji, potek 8. etape:

Cilj: Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zadal prvi sprinterski poraz Jasperju Philipsenu (Alpecin - Deceuuninck) na letošnjem Touru!

⏪ A very fast finish in Limoges crowning a very fast Dane. Relive the final kilometer of Stage 8 of the #TDF2023



⏪Une arrivée ultra rapide à Limoges pour couronner un Danois ultra rapide. Revivez le dernier kilomètre de la 8e étape du #TDF2023 pic.twitter.com/dUvWivK4d5 — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

3 km do cilja - Odlikujejo se sprinterski vlaki, tudi Mohoričev Bahrain je v igri.

6 km do cilja - Prišlo je do množičnega padca, na tleh sta se znašla tudi Simon Yates (Jayco AlUla) in Mikel Landa (Bahrain - Vicrotious), večina kolesarjev nadaljuje z dirko, a so izgubili stik z vodilno skupino. Odstopil pa je Belgijec Steff Cras (TotalEnergies).

💥Crash in the peloton, involving @SimonYatess. Steff Cras is also badly hurt



💥Accident dans le peloton, impliquant @SimonYatess. Steff Cras est également touché. #TDF2023 pic.twitter.com/coE9Ag0coF — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

7,5 km do cilja - Victor Campenaerts (Lotto - Dstny) je z napadom razredčil skupino favoritov. Tadej Pogačar je ostal z najboljšimi, Vingegaard je za trenutek izgubil stik, pa se kmalu spet pripeljal ob Slovenca.

8 km do cilja - Tudi Turgis je zdaj v glavnini, na čelo glavnine so se pripeljala tudi sprinterska moštva.

9 km do cilja - Turgis je osvojil še Cote de Condat-sur-Vienne, Declercq je omagal, glavnina je le še nekaj sekund za vodilnim Francozom. Pogačar se drži vlaka Jumbo-Visme.

12 km do cilja - Jumbo-Visma navija tempo na čelu glavnine Tadej Pogačar se ves čas vozi nedaleč od Jonasa Vingegaarda, vodilni Turgis ima zdaj še dobre pol minute prednosti pred glavnino, nekaj sekund pred Declercqom, Delaplace pa je bil ujet.

16 km do cilja - Anthony Turgis (TotalEnergies) je osvojil edino gorsko točko na Cote de Masmont, Declercq in Delaplace sta malo zaostala za njim, na čelu glavnine se izmenjujejo številne ekipe in močno pritiskajo, naredila se je že precejšnja selekcija, nekaj specialistov za sprinte je že izgubilo stik z glavnino.

🇫🇷 @AnthonyTurgis attacks in the Côte de Masmont and goes solo.



🇫🇷 @AnthonyTurgis s'isole dans la Côte de Masmont.#TDF2023 pic.twitter.com/k2XnEGQVGU — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

20 km do cilja - Tim Declercq v času, ko je glavnini ušel njegov moštveni kolega Asgreen, v vodilni skupini ni več sodeloval pri diktiranju tempa, zdaj je spet bolj aktiven, vseeno pa je prednost ubežnikov padla pod minuto.

22 km do cilja - Na čelu glavnine tempo spet navija Dylan van Baarle (Jumbo-Visma), Asgreenu so pošl moči in je spet v glavnini, ubežna trojica pa ima zdaj le še 1:12 prednosti.

🇩🇰@k_asgreen is caught with 20 kms to go.



🇩🇰@k_asgreen est rattrapé à 20 km de l'arrivée.#TDF2023 pic.twitter.com/ctysDy6lQr — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

28 km do cilja - Na čelo glavnine se je postavila Jayco-AlUla z Dylanom Groenewegnom, Luko Mezgecem in Simonom Yatesom. Asgreen zdaj vozi 1:20 za vodilno trojico in 20 sekund pred glavnino.

33 km do cilja - Asgreena ima glavnina ves čas na očeh, prednost vodilne trojice pa prav tako še naprej pada in je zdaj le še minuto in 40 sekund. Nekatere ekipe se trudijo otežiti etapo, številnih klasičnih sprinterjev pa se jim še ni uspelo otresti. Naglo se bliža zaključek s še dvema kategoriziranima vzponoma, obema četrte kategorije, Cote de Masmont in Cote de Condat-sur-Vienne.

37 km do cilja - Iz glavnine se je izstrelil Danec Kasper Asgreen (Soudal – QuickStep) in si hitro privozil deset sekund prednosti.

41 km do cilja - Na čelu glavnine se izmenjujejo kolesarji moštev Cofidis, Lotto - Dstny in še nekaterih, dirka se po šoku ob padcu Cavendisha nadaljuje brez padca tempa, prednost vodilne trojice je padla na dobri dve minuti. Bliža se zanimiv zaključek etape.

64 km do cilja - V glavnini je padel britanski veteran Mark Cavendish (Astana), v bolečinah je obležal na cesti, drži se za desno ramo. Kmalu je prišla potrditev, da je 38-letni sprinter končal z letošnjim Tourom, morda celo zadnjim v njegovi karieri. Sumi se na zlom ključnice.

💥@MarkCavendish has crashed, and is going to the ambulance. Heartbreaking for the Manx Missile 😢🚑@MarkCavendish a chuté et se dirige vers l'ambulance. C'est terrible pour le Manx Missile 😢🚑#TDF2023 pic.twitter.com/KZb6hsv7yT — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

68 km do cilja - Kolesarji so opravili s prvim vzponom dneva, Cote de Champs-Romain (III. kategorija, 2,8 km, 5,2 %) je prvi prečkal Anthony Turgis, eno točko je pobral Tim Declercq. Glavnina se je vodilni trojici približala na dve minuti in 55 sekund. Na čelu glavnine so zdaj kolesarji moštva Lidl-Trek, ki danes delajo za Madsa Pedersena. V ospredje se prebija tudi Pogačarjev UAE Emirates.

98 km do cilja - Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) je tako kot včeraj spet menjal kolo. Kaže, da ne zaradi kakšne mehanske okvare. Jumbo-Visma na čelu glavnine zdaj vzdržuje štiri minute zaostanka za ubežno trojico.

100 km do cilja - Etapa gre zdaj v drugo polovico, Jumbo-Visma je zaostanek glavnine za ubežno trojico spustila pod štiri minute.

110 km do cilja - Zdaj so na čelu glavnine kolesarji Jumbo-Visme, ki danes delajo za Wouta van Aerta. Prednost vodilne trojice je malce padla.

115 km do cilja – Skupinica z nosilcem zelene majice Philipsenom je malce ušla glavnini, kolesarji Jumbo-Visme so jo kmalu ujeli.

121 km do cilja – Anthony Delaplace (Arkea Samsic) je na letečem cilju pobral 20 točk, pet minut za ubežniki je sprint za 13 točk dobil Jasper Philipsen.

Izidi letečega cilja, Tocane-Saint-Apre:

1. Deplace 20 točk

2. Turgis 17

3. Declercq 15

4. Philipsen 13

5. Meeus 11

6. Van Poppel 10

7. Cavendish 9

8. Coquard 8

9. Strong 7

10. Girmay 6

11. Abrahamsen 5

12. Rickaert 4

13. Bol 3

14. Van der Poel 2

15. Lucenko 1

129 km do cilja - Prednost ubežne trojice je še malo poskočila, za zdaj pa ostaja pod petimi minutami.

140 km do cilja – Kolesarji se približujejo edinemu letečemu cilju dneva, ta jih čaka v kraju Tocane-Saint-Apre (121,7 km do cilja). Vodilna trojica ima zdaj 4.20 prednosti pred glavnino, prvo uro etape pa so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 51,2 km/h. Ubežniki so povsem nenevarni za skupni seštevek, v tem je še najvišje uvrščen Delaplace, ki pa za vodilnim Vingegaardom zaostaja že 59 minut in 49 sekund. Na čelu glavnine sta kolesarja Intermarcheja in Soudal - QuickStepa, za njima so zvrščeni člani Ineosa.

More than 4️⃣ minutes for the breakaway as we approach the sprint in Tocane-Saint-Apre #TDF2023 https://t.co/5vZdIUw8y5 — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

155 km do cilja - Razlika se je ustalila malo nad štirimi minutami

159 km do cilja - Razlika med vodilno trojico in glavnino je narasla na štiri minute.

163 km do cilja - Prednost ubežne trojice se bliža trem minutam. Tudi Traen je že v glavnini.

167 km do cilja - Dogajanje se je malo umirilo, ubežna trojica povečuje prednost, ta zdaj znaša že minuto in pol.

170 km do cilja - Tim Declercq (Bel/Soudal – QuickStep), Anthony Delaplace (Fra/Arkea Samsic) in Anthony Turgis (Fra/TotalEnergies) so si privozili že več kot 20 sekund prednosti, v glavnini še ni povsem mirno, a izgleda, da se je večina že sprijaznila s pobegom.

🏁170 Km

3️⃣🚴‍♂️

🇧🇪 @Tim_Declercq

🇫🇷 @AnthonyTurgis

🇫🇷 @anthodelaplace



Some more teams are trying to send their riders in the breakaway.



D'autres équipes tentent d'envoyer leurs coureurs dans l'échappée.#TDF2023 pic.twitter.com/ZVNu28PoyX — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

178 km do cilja – Majhno prednost pred glavnino ima zdaj trojica, Tim Declercq, Anthony Delaplace in Anthony Turgis.

179 km do cilja - Norvežan se je ustavil ob zdravniškem avtomobilu, kjer so mu na hitro oskrbeli rane, glavnina mu je pobegnila, saj se na čelu te še vedno vrstijo napadi.

181 km do cilja - Na enem od krožišč je prišlo do padca, najhuje jo je skupil Norvežan Torstein Traen (Uno - X), ki pa je sedel nazaj na kolo in potolčen nadaljuje z dirko.

💥 @Torsteintren has hit the ground in a ridiculously fast start, where the peloton is averaging 57 km/h. He is back on his bike though!



💥@Torsteintren est tombé dans ce départ rapide, où le peloton roule à 57 km/h de moyenne. Mais il est de retour sur son vélo !#TDF2023 pic.twitter.com/oe2hDxrd5x — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

185 km do cilja - Prvih 15 kilometrov etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 54 km/h. Napadi se nadaljujejo.

190 km do cilja – Bega še vedno ni, boj se nadaljuje, hitrost glavnine je okoli 60 km/h.

192 km do cilja - Tudi poskus Boassona Hagna je propadel.

194 km do cilja – Majhno prednosti si je privozil Norvežan Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), ki pa ne želi bežati sam, kot je včeraj Simon Guglielmi (Arkea Samsic).

195 km do cilja - Vse od uradnega starata etape se na čelu glavnine vrstijo skoki, za zdaj še ni uspešnega pobega.

💪 The race is underway, and we see many breakaway candidates!



💪 La course est lancée, et comme prévu les candidats à l'échappée sont nombreux !#TDF2023 pic.twitter.com/mW5cp7y3Hc — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

12.43 (200,7 km do cilja) - Direktor dirke Christian Prudhomme je dal znak za začetek etape! Takoj so se začeli napadi, danes je velik interes za mesto v ubežni skupini.

Start: Ob 12.32 so se kolesarji v Libournu podali na zaprto vožnjo, ob 12.45 naj bi dosegli "kilometer nič" in dirka se bo začela tudi zares.

Start line Selfie - Big smiles 😁



Selfie sur la ligne ! Des sourires sur tous les visages 😄#TDF2023 pic.twitter.com/NyTVOXTrkF — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2023

Obeta se vroč dan, že zdaj je prek 30 stopinj Celzija.

Nosilci majic so tudi danes Jonas Vingegaard (rumena), Tadej Pogačar (bela), Jasper Philipsen (zelena) in Neilson Powless (pikčasta).