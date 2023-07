Legendarni kolesar oster do Vingegaarda

Andy Schleck, ki je svojo kariero končal leta 2014 pri zgolj 29 letih, je v pogovoru za francoski športni časnik primerjal Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja: "Ne spomnim se, da bi videl tako različna favorita na Touru. Tadej je nekdo, ki se vedno smeji in se zabava. Takoj ko vidi goro, želi napasti. Jumbo-Visma je bolj podobna armadi nemških tankov."

"So taktično pametni, vendar je Jonas v zaščitnem balonu, brez prave svobode. S tokom gre," pravi Schleck, ki se je dotaknil osebnosti aktualnega zmagovalca Toura: "Je zelo sramežljiv, ne govori veliko in nikoli ničesar ne izpusti. Oddaja neko aroganco. Je neviden."

Vingegaard odgovarja na očitke: "Ne oziram se na to, kaj si misli. Ima pravico do svojega mnenja, vendar se ne oziram na to. Nisem pričakoval, da me bo označil za arogantnega. Sem miren, to je res, vendar nisem sramežljiv. Pogosto se pogovarjam s kolesarji v pelotonu. Nisem pa nekdo, ki je glasen."