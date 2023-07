Po umirjeni etapi eksploziven konec, Philipsen kljub pritožbi zmagovalec etape

Podrobnejši potek 3. etape Dirke po Franciji:

Foto: Reuters

Cilj! Po eksplozivnem sprinterskem koncu se je etapne zmage razveselil Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ki mu je v sklepu pomagal tudi moštveni kolega Mathieu van der Poel. Drugo mesto je osvojil Phil Bauhaus, moštveni kolega Mateja Mohoriča pri ekipi Bahrain-Victorious, tretje pa Caleb Ewan (Lotto Dstny).

2 km do cilja: Oster ovinek, k sreči brez padcev. Kdo bo najbolje izpeljal končni sprint?

10 km do cilja: Kolesarji se po avtocesti približujejo cilju v mestu Bayonne na jugu Francije. Tudi Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ki je bil včeraj povsem blizu etapni zmagi, se prebija v ospredje. Sledi serija krožišč.

24 km do cilja: Sprinterske ekipe so pripravljene, sprinterski vlaki postavljeni. Matej Mohorič vozi na čelu ekipe Bahrain-Victorious, kjer stavijo na Phila Bauhausa, utrujeni Laurent Pichon pa je med vožnjo na nekategoriziranem vzponu zdrsnil na rep glavnine. Za svoj napor v 3. etapi bo nagrajen z rdečo številko najbolj borbenega kolesarja.

💪 @lauPichon will be on the podium this evening as he was voted most combative rider of the day!



💪 @lauPichon sera sur le podium ce soir après avoir été élu coureur le plus combatif du jour! #TDF2023 @century21fr pic.twitter.com/CYUEBhbYG5 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

36 km do cilja: Glavnina je ujela Laurenta Pichona, čaka nas skupinski sprint. Pod posebnim drobnogledom bo britanski veteran Mark Cavendish (Astana), ki letos na Touru lovi rekordno 35. etapno zmago.

❌ @lauPichon is caught. It's the end of the breakaway and another race begins.



❌ Laurent Pichon est repris. C'est la fin de l'échappée. Une nouvelle course commence.#TDF2023 | @Arkea_Samsic pic.twitter.com/n44O0nv6PO — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

45 km do cilja: Sprinterske ekipe so dvignile tempo, prednost Laurenta Pichona, ki je že ves dan v begu in se mu nasmeha rdeča številka najbolj borbenega kolesarja na dirki, hitro kopni. Zdaj ima samo še 40 sekund prednosti.

59 km do cilja: Francoski kolesar Laurent Pichon (Arkéa Samsic) še vedno sam drvi proti cilji in je že na francoski strani Baskije. Pred glavnino ima še nekaj več kot dve minuti prednosti, ki pa počasi kopni. V ozadju kolesarji ekipe Lidl-Trek narekujejo oster tempo, vse za njihovega glavnega sprinterja Madsa Pedersena.

64 km do cilja: Italijan Matteo Trentin (UAE Emirates) je prosil za pomoč medicinski avto za glavnino, potem ko se je na prejšnjih vzponih nekajkrat znašel v težavah. Očitno čuti posledice včerajšnjega padca na izvozu iz krožnega križišča. Italijan je pomemben pomočnik Tadeja Pogačarja.

Once again, nails on the road causing punctures for riders. Why do terrible people like this exist? #TDF2023 https://t.co/0Vv94q77NV — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 3, 2023

Prazna guma za Portugalca(Intermarché - Circus - Wanty) inkazahstanskega šampiona(Astana Qazaqstan Team). Kot je slednji pokazal navijačem, so (spet) krivi risalni žebljički. Očitno gre dirka vseh dirk nekaterim v nos. 36-letni Francoz, ki je že ves dan v begu, medtem sam drvi proti cilju. Pred glavnino ima 2:38 minut prednosti, ki pa se bo kmalu stopila. V ozadju so kolesarji ekipe Lidl-Trek močno navili tempo.

81 km do cilja: Neilson Powless (EF Education-EasyPost) se je odločil, da po opravljenem delu, osvojenih točkah na gorskih ciljih, počaka na glavnino, medtem ko 36-letni Francoz Laurent Pichon (Arkéa Samsic) sam nadaljuje z vožnjo proti cilju, najverjetneje tudi rdeči številki za najbolj borbenega kolesarja naproti.

90 km do cilja: Ubežnika sta na že vrhu prelaza Côte d'Orioko Benta, pričakovano je dve točki na gorskem cilju osvojil Powless, preostalo pa prepustil Pichonu. Powless ima zdaj v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih18 točk, Tadej Pogačar na drugem mestu pa sedem. Bosta kolesarska ubežnika z begom nadaljevala ali bosta počakala na glavnino? Po spustu namreč sledi ravninski del vse do cilja, kjer bodo pobudo prevzele sprinterske ekipe.



Izidi gorskega cilja, Côte d'Orioko Benta:

Powless 2 točki

Pichon 1



Razvrstitev za pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih:

1. Powless 18 točk, 7 jih je osvojil v današnji etapi

2. Pogačar 7

3. Vingegaard 4

4. Eenhoorn 3

5. Zimmermann 3



93 km do cilja: Ubežni dvojec Pichon in Powless se skozi špalir razgretih navijačev vzpenjata na zadnji kategoriziran vzpon 3. etape Orioko Benta (4.6 km pri 6.7% naklonu). Pred glavnino imata še nekaj manj kot dve minuti prednosti.

100 km do cilja: Nove težave za avstralskega kolesarja Bena O'Connorja (AG2R Citroën), ki je imel v zadnjih kilometrih že dvakrat težave s kolesom.

121 km do cilja: Francoz Victorja Lafaya (Cofidis), ki je na letečem cilju pobral 15 točk v razvrstitvi za zeleno majico najboljšega po točkah, kjer močno vodi (ima 80 točk, medtem ko jih ima Pogačar 42), je upočasnil in počakal na glavnino. Ali bo Lafay tudi jutri nosil zeleno majico je odvisno od tega, kdo bo zmagovalec današnje etape. V cilju je na voljo 50 točk.

122 km do cilja: Ubežni tandem je že prečkal vrh prelaza Col d'Itziar, tretjega kategoriziranega vzpona današnje etape, kjer je - pričakovano - največ, to je dve točki, pobral Powless, preostalo pa prepustil Pichonu. Američan si je s skupno 16 točkami že zagotovil, da bo v sloviti pikčasti majici začel tudi sredino etapo v Pirenejih, ki bo prva gorska etapa na letošnjem Touru.

Izidi gorskega cilja, Col d'Itziar:

Powless 2 točki

Pichon 1



128 km do cilja: Največ točk sta si na letečem cilju v mestu Deba razdelila ubežnika, Pichon jih je uplenil 20, Powless 17, Lafay pa jih je odščipnil 15 in z 80 točkami močno vodi v razvrstitvi za zeleno majico. Sprint glavnine je dobil Danec Mads Pedersen (Lidl - Trek) in osvojil 13 točk. Kmalu po letečem cilju so se kolesarji začeli vzpenjati na Col d'Itziar, vzpon 3. kategorije. Klanec je dolg dobrih pet kilometrov in ima dobre štiri odstotke naklona.



Leteči cilj, Deba:

1. Laurent Pichon, 20 točk

2. Neilson Powless,17

3. Victor Lafay, 15

4. Mads Pedersen 13

5. Jordi Meeus 11

6. Biniam Girmay 10

7. Jasper Philipsen 9

8. Mark Cavendish 8

9. Caleb Ewan 7

10. Bryan Coquard 6

11. Mathieu van der Poel 5

12. Dylan Groenewegen 4

13. Peter Sagan 3

14. Alex Kirsch 2

15. Fabio Jakobsen 1

135 km do cilja: Iz glavnine se je izstrelil zmagovalec 2. etape, Francoz Victor Lafay (Cofidis), ki je na misiji, da na letečem cilju v Debi, 104 kilometre pred ciljem, odščipne čim več točk v boju za zeleno majico najboljšega po točkah, kjer trenutno vodi. Na letečem cilju bo na voljo kar nekaj točk, delile se bodo po načelu 20,17,15,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.

160 km do cilja: Težave za Tadeja Pogačarja, drugega v skupnem seštevku dirke in vodilnega v razvrstitvi kolesarjev, mlajših od 25 let, ki je moral zamenjati kolo, a se je hitro in širokim nasmeškom vrnil v glavnino.

161 km do cilja: Ameriško-francoski dvojec Nielsen Powless in Laurent Pichon, ki vztrajata na čelu karavane in imata pred glavnino še vedno debeli dve minuti prednosti, sta prečkala drugi kategorizirani vzpon 3. etape Côte de Milloi (2.2 km, 4.9%). Pichon je Powlessu prepustil edino točko, ki je bila na voljo.

Izidi gorskega cilja, Côte de Milloi:

Powless 1 točka

180 km do cilja: nosilec pikčaste majice Nielsen Powless in Laurent Pichon, ki imata pred glavnino že skoraj dve minuti in pol prednosti, sta že dosegla vrh prvega kategoriziranega vzpona današnje etape. Na Côte de Trabakua se je prvi pripeljal Powless in v razvrstitvi za najboljšega hribolazca dosegel novi dve točki in bo tudi jutri vozil v znameniti pikčasti majici, medtem ko je Pichon vknjižil eno točko. Powless ima v razvrstitvi za pikčasto majico zdaj 13 točk, Tadej Pogačar pa šest manj. Danes je na voljo samo še pet točk.

🔴⚪️ @NPowless 🇺🇸 takes 2 more points at the côte de Trabakua 💥



2 points supplémentaires pour Neilson Powless au somment de la côte de Trabakua ⚪️🔴#TDF2023 | @maillotapois pic.twitter.com/nLyqhTdYqe — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

Izidi gorskega cilja, Côte de Trabakua:

Powless 2 točki

Pichon 1

186 km do cilja: Američan Nielson Powless (EF Education-EasyPost), nosilec pikčaste majice za najboljšega hribolazca na Touru, in Francoz Laurent Pichon (Arkéa Samsic) imata pred glavnino že minuto in pol prednosti in se vzpenjata na prvi vzpon današnje etape Côte de Trabakua (4.2 km, povprčeni 5.7-odstotni naklon). V glavnini so očitno zadovoljni z dogajanjem, saj v skupini ni nobene reakcije.

191 km do cilja: že kmalu po začetku etape sta močno pospešila Američan Nielson Powless (EF Education-EasyPost), nosilec pikčaste majice za najboljšega hribolazca na Touru, in Francoz Laurent Pichon (Arkéa Samsic). Pred glavino sta si nabrala že 46 sekund prednosti.

13.00 - Tretja etapa 110. Toura se je z zaprto vožnjo začela ob 13. uri, ob 13.15 pa se je začelo zares. Kolesarje v cilju pričakujejo med 17.25 in 17.50. Zaradi del na cestišču je današnja pot za šest kilometrov daljša od sprva načrtovane.

Glede na profil trase bo pod posebnim drobnogledom britanski veteran, 38-letni Mark Cavendish (Astana), ki letos na Touru, ta bo njegov zadnji, lovi rekordno 35. etapno zmago.