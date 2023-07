Enric Mas Foto: Reuters Richard Carapaz je padel 22 kilometrov pred ciljem sobotne etape, ki jo je dobil Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates). Na istem mestu je padel in odstopil tudi Španec Enric Mas. Lani drugouvrščeni na domači dirki po Španiji si je zlomil desno lopatico. Ekvadorec je za razliko od Masa sicer nadaljeval preizkušnjo, a s povsem okrvavljenim kolenom ciljno črto prečkal 15 minut za zmagovalcem. Po etapi je opravil rentgenski pregled, ki je pokazal manjši zlom kolenske kapice. Prejel je tudi tri šive. Njegova ekipa je sporočila, da se je Carapaz že odpravil v domovino, kjer ga čaka rehabilitacija.

Richard Carapaz will not start stage 2 of the Tour de France after an ultrasound scan revealed a small fracture in his left kneecap. He also needed three stitches to close the cut on the same knee. Richard suffered no other injuries in the crash and will return home to begin his… pic.twitter.com/M2tLI7X0lo