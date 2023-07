Brata Yates obračunala za zmago, Pogačar sprintal za tretje mesto

Dirka po Franciji, potek 1. etape:

Cilj: Adam Yates (UAE Emirates) je bil v zaključku za odtenek močnejši od brata Simona (Jayco AlUla), Tadej Pogačar je v sprintu skupine favoritov dobil obračun za tretje mesto.

3 km do cilja - Britanska dvojčka imata v Bilbau že 15 sekund prednosti pred zasledovalci.

5 km do cilja - Brata Yates imata 11 sekund prednosti pred skupino zasledovalcev, kjer sta tudi Pogačar in Vingegaard. Danec ima ob sebi še nekaj kolegov iz Jumbo-Visme, Pogačar je ostal sam. Še pol minute zaostaja skupina z Alaphilippom in Van der Poelom.

8 km do cilja - V vodstvo sta se zdaj odpeljala brata Yates, Simon iz Jayco AlUle in Adam iz UAE Emirates, Pogačar in Vingegaard sta malce popustila.

9,5 km do cilja - Pogačar je vzel dve točki na vrhu Cote de Pike, Vingegaard eno.

10 km do cilja - V vodstvo sta se odpeljala Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Sledi jima še Victor Lafay (Cofidis).

11 km do cilja - Grosschartner je ujet, Adan Yates prevzema diktoranje tempa za Pogačarja.

12 km do cilja - Felix Grossscharter (UAE Emirates) je napadel v klanec na Cote de Pike (2 km, 10-odstotni povprečni naklon). Favoriti se niso odzvali.

15 km do cilja - Na čelu glavnine sta moštvi UAE Emirates in Jumbo-Visma, Carapaz se muči in poskuša priti do cilja, Enric Mas pa je že odstopil z dirke.

Enric Mas je Tour končal že v pevi etapi. Foto: Reuters

18 km do cilja - Močno razredčena glavnina drvi proti cilju, Carapaz se je usedel na kolo in nadaljuje z dirko, Enric Mas (Movistar) še čaka na mestu padca, kjer ga pregleduje klubski zdravnik.

22 km do cilja - Na spustu so padli trije kolesarji, med njimi tudi Richard Carapaz in Enric Mas. Ekvadorec in Španec izgubljata dragocen čas in tako izpadata iz kroga favoritov za skupno zmago. Izgleda, da Carapaz morda celo ne bo mogel nadaljevati z dirko.

Richard Carapaz je padel, a v bolečinah nadaljeval z dirko. Foto: Reuters

27 km do cilja – Američan Neilson Powless (EF Education - EasyPost) je prvi prečkal Cote de Vivero.

Izidi gorskega cilja Cote de Vivero (II. kategorija):

1. Powless 5 točk

2. Zimmermann 3

3. Chaves 2

4. Van Baarle 1

29 km do cilja - Bjerg je popustil, tempo zdaj diktira Dylan van Baarle (Jumbo-Visma). Pogačar in Vingegaard sledita brez težav, medtem pa v ozadju odpada vse več kolesarjev, tudi takšni, ki bi jim moral profil današnje etape ustrezati. Mred njimi Bask Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

30 km do cilja - Danec Mikkel Bjerg (UAE Emirates) je močno navil tempo v klanec.

31 km do cilja - Začel se je vzpon na Cote de Vivero (II. kategorija, 4,2 km, 7,3-odstotni povprečni naklon), v ospredju glavnine se nabirajo le najmočnejši kolesarji.

41 km do cilja - Gorski cilj Col de Morga je dobil Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X). Razredčena glavnina je na spustu, v ospredju vozijo tudi člani UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem. Številni srinterji so na vzponu izgubili stik z glavnino. Naslednji klanec je Cote de Vivero (II. kategorija, 4,2 km, 7,3-odstotni povprečni naklon).

45 km do cilja – Začel se je vzpon na Col de Morga (IV. kategorija, 3,9 km, 4,1-odstotni povprečni naklon), za zdaj glavnina ostaja strnjena, v ospredju ni nobenih napadov. V ozadju imajo sprinterji že nekaj težav slediti tempu glavnine.

50 km do cilja - Beg je končan, gavnina je skupaj.

53 km do cilja - Karavana je prispela v središče Guernice, Lucenko je že v glavnini, ta pa vozi 18 sekund za ubežno peterico.

65 km do cilja - Mehansko okvaro je imel Kazahstanec Aleksej Lucenko, ki zdaj s kolegom iz Astane lovi glavnino. Kolesarji se bližajo klancu četrte kategorije Col de Morga (3,9 km, 4,1-odstotni povprečni naklon). Prednost vodilne peterice je spet zdrknila pod pol minute. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je obkrožen s kolegi blizu čela glavnine.

67 km do cilja - Jumbo-Visma je na čelu glavnine malce umirila tempo, a bega je lahko v vsakem trenutku konec.

70 km do cilja - Na enem od nekategoriziranih vzponov se je cesta zožila, v glavnini so se kolesarji borili za pozicije, tempo je tako spet poskočil in prednost vodilne peterice je spet nekoliko padla. Športni direktorji pa kolesarje opozarjajo, da je še prezgodaj, da bi etapa eksplodirala.

74 km do cilja – Ko so ubežniki opazili hitro bližajočo se glavnino za seboj, je v napad skočil Gugliemi, za njim se je podal še Gregaard. Dvojica je nato za seboj potegnila še preostale tri ubežnike, glavnina pa je tudi malce popustila in zdaj vozi 30 sekund za vodilno peterico.

75 km do cilja - Glavnina je zdaj le še 20 sekund za vodilnimi.

77 km do cilja - Osmoljenca iz moštva Uno-X sta že v glavnini.

83 km do cilja - V glavnini sta padla dva člana norveškega moštva Uno-X, Norvežan Torstein Traen je nato ob cesti precej dolgo čakal na nadomestno kolo in ga zdaj čaka nekaj trdega dela, da s kolegom spet ujame glavnino.

85 km do cilja - Prednost vodilne peterice je padla pod minuto, zdaj znaša le še 48 sekund.

95 km do cilja – Kolesarji so v Guernici, rojstnem kraju Pella Bilbaa, opravili z edinim letečim ciljem dneva, 20 točk je za zmago pobral Pascal Eenkhoorn. V glavni, ki vozi le še dobro minuto za ubežniki, je sprint dobil Danec Mads Pedersen pred Slovakom Petrom Saganom.

Izidi letečega cilja, Gernika-Lumo:

1. Eenkhoorn 20 točk

2. Gugliemi 17

3. Ferron 15

4. Calmejane 13

5. Wilsly 11

6. Pedersen 10

7. Sagan 9

8. Philipsen 8

9. Cavendish 7

10. Couqard 6

11. Groenewegen 5

12. Meeus 4

13. Girmay 3

14. Stuyven 2

15. Renard 1

100 km do cilja - Tadej Pogačar se je začasno znašel povsem na repu glavnine. Zdaj se s kolegom iz UAE Emirates prebija nazaj v ospredje, sicer pa dan za slovenskega prvaka poteka mirno.

114 km do cilja – Pascal Eenkhoorn je osvojil dve gorki točki na Cote San Juan de Gaztelugatxu in prevzel vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki. Drugi je bil na drugem kategoriziranem klancu dneva Francoz Simon Gugliemi. Vodilna skupina ima 1:33 prednosti pred glavnino.

117 km do cilja - Začel se je vzpon na Cote de San Juan de Gaztelugatxe (III. kategorija, 3,5 km, 7,6-odstotni povprečni naklon). Vodilna peterrica ima zdaj 1:20 prednosti pred glavnino.

125 km do cilja - Med petimi kategoriziranimi vzponi današnje etape je še kopica nekategoriziranih. A za zdaj vse poteka gladko, tudi sprinterjiza zdaj nimajo večjih težav, sicer pa glavnina ubežno peterico skoraj ves drži na manj kot dveh minutah razlike. V tem trenutku imajo ubežniki 1:40 prednosti. Možnosti, da ubežnikom danes uspe priti do cilja, so neznatne. Tu in tam se pojavi nekaj kapelj, ponekod je cesta malce vlažna, za zdaj pa so se kolesarji uspešno izogibali močnejšemu dežju.

137 km do cilja - Glavnino zdaj vleče Tim Declerq (Soudal - QuicksStep), peterica vodilnih ima 1:35 prednosti. Kolesarji se bližajo naslednjemu kategoriziranemu vzponu dneva, Cote de San Juan de Gaztelugatxe (3,5 km, 7,6-odstotni povprečni naklon).

150 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme, prednost bežeče peterice je spet nekoliko padla. Ob progi je domala ves čas nepregledna množica navijačev. Nekaj tekmovalcev je imelo težave s kolesi, a so se hitro in brez večjih težav spet priključili glavnini.

158 km do cilja - Prednost vodilne peterice je spet padla pod dve minuti.

165 km do cilja - Prednost ubežnikov je po prvem vzponu dneva narasla na dve minuti in 25 sekund. Na čelu glavnine je kolesar Ineosa, takoj za njim je nekaj članov Alpecin - Deceunincka, za njimi Jumbo-Visme ...

168 km do cilja - Prve gorske točke na letošnme Touru sta osvojila Jonas Gregaard (2) in Pascal Eenkorn (1).

170 km do cilja - Kolesarji so na prvem kategoriziranem vzponu dneva, Cote de Laukiz (III. kategorija, 2,2 km, 6,9-odstotni povprečni naklon), glavnina peterico drži na 1:25.

177 km do cilja - Ubežna peterica ima že minuto prednosti pred glavnino. Za zdaj kolesarji vozijo po suhi cesti, obstaja pa velika verjetnost ploh.

Bežijo Pascal Eenkhorn (Niz/Lotto-Dstny), Lilian Calméjane (Fra/Intermarché), Simon Guglielmi (Fra/Arkea), Valentin Ferron (Fra/TotalEnergies) in Jonas Gregaard (Dan/Uno-X). Foto: Reuters

Enajst ekip je na letošnji Tour prišlo z novim dizajnom dresov, 12 kolesarjev vozi tudi v posebnih majicah državnih prvakov.

Državni prvaki s cestnih dirk na letošnjem Touru so: Tadej Pogačar (Slovenija), Dylan Van Baarle (Nizozemska), Valentin Madouas (Francija), Fred Wright (Velika Britanija), Esteban Chaves (Kolumbija), Mattias Skjelmose (Danska), Emanuel Buchmann (Nemčija), Quinn Simmons (ZDA), Gregor Mühlberger (Avstrija), Alex Kirsch (Luksemburg), Aleksej Lucenko (Kazahstan) in Richard Carapaz (Ekvador).

180 km do cilja - Peterici kolesarjev je uspelo uiti glavnini, ta se je umirila. Imamo uspešen pobeg. Bežijo Nizozemec Pascal Eenkhorn (Lotto-Dstny), Francozi Lilian Calméjane (Intermarché), Simon Guglielmi (Arkea) in Valentin Ferron (TotalEnergies) ter Danec Jonas Gregaard (Uno-X).

182 km do cilja – Prva etapa 110. Toura se je začela tudi zares! Kolesarji so prevozili deset kilometrov zaprte vožnje po ulicah Bilbaa, na pot jih je pospremila množica navijačev, zdaj pa so dosegli kilometer nič in direktor dirke Christian Prudhomme je z zastavico naznanil začetek bojev. Takoj po uradnem staru so se začeli napadi na čelu glavnine.

Z dirko je začelo 176 kolesarjev iz 22 moštev, Slovenijo zastopa trojica Luka Mezgec (Jayco AlUla), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Start: ob 12.30 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 12.55 bo šlo zares. Tadej Pogačar je bil na startu odlično razpoložen, etapo je začel v posebni majici slovenskega državnega prvaka, ima pa obljepljeno levo zapestje, ki si ga je zlomil pri padcu na aprilskem spomeniku Liege - Bastogne - Liege. Dve od treh zlomljenih kosti ima že zaceljeni, prav Pogačarjeva poškodba pa je bila vroča tema zadnjih nekaj dni. Ga bo oviralo pri dirkanju, mu ne bo povzročalo nobenih težav? Kmalu bo jasno.

V cilju kolesarje pričakujejo med 17.15 in 17.45. Prav v času etape je v okolici Bilbaa velika verjetnost ploh.