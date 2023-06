V kakšnem stanju je Tadej Pogačar tik pred Tourom?

"V levem zapestju imam od 60- do 70-odstotno gibljivost. Na treningih me to ni niti malo motilo. V ponedeljek sem opravil CT, ki je pokazal, da sta se dve od treh kosti že povsem zacelili, skafoidna pa potrebuje še nekaj časa," je v Bilbau danes razlagal slovenski šampion Tadej Pogačar, ki bo v soboto v Baskiji začel svojo četrto Dirko po Franciji. Znameniti Tour je dobil v letih 2020 in 2021, lani pa je moral priznati premoč Dancu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma).

Kmalu bo videl, ali lahko zmaga na Touru

Pogačar in Vingegaard sta tudi letos izrazita favorita za zmago na francoski pentlji, a Pogačar zaradi izgube treninga po zlomu zapestja med padcem na spomladanskem spomeniku Liege–Bastogne–Liege v napovedih ostaja previden. "Med dirko bomo videli, ali letos lahko zmagam na Touru. V zadnjih tednih sem imel odlične treninge, dirkal pa nisem. Če bi bilo vse kot običajno, bi šel pred Tourom na Kriterij po Dofineji ali dirko Po Sloveniji. Vseeno menim, da imam dobre noge, psihološko sem super, zato upam, da sem pripravljen," je še povedal kolesarski as, ki je formo pred Tourom preveril na slovenskem državnem prvenstvu in zanesljivo zmagal tako na kronometru kot na cestni dirki.

"Tudi danes je Jonas glavni mož na Touru"

O največjem tekmecu Vinegaardu je z izbranimi besedami govoril že v nedavnem ekskluzivnem intervjuju s Sportalom, danes pa je poudaril, da bo na dirki bolj kot ne osredotočen le nase. "Ne razmišljam veliko o lanski predstavi Jumbo-Visme, razmišljam o svojih letošnjih. Poskušam se osredotočiti na svoje dirkanje. Sicer pa naša konkurenca ne bo le Jumbo-Visma, pač pa še mnogo drugih ekip. V kolesarstvu se moraš osredotočiti le nase."

"Lani sem bil sicer dovolj dober, da bi lahko zmagal, a je bil Jonas v ključnih trenutkih močnejši od mene." Foto: Guliverimage

Lanski Tour je bil velika lekcija za ekipo UAE Emirates, še pravi slovenski šampion. V enajsti etapi ga je ekipa Jumbe z agresivno, napadalno taktiko, v kateri je ključno vlogo odigral tudi Primož Roglič, zlomili. Tega Pogačar ne bo nikoli pozabil, pa najbrž nikoli več dovolil. "Letos bomo poskušali biti boljši in dirko dobiti," pravi. "Lani sem bil sicer dovolj dober, da bi lahko zmagal, a je bil Jonas v ključnih trenutkih močnejši od mene. Tudi danes je on glavni mož na Touru. Na Dofineji je bil dominanten, nato pa je povedal, da takrat sploh še ni bil v najboljši formi, zato že težko čakamo, da vidimo, kakšen je prispel na Tour," je dodal Gorenjec.

"Odločitev o deljeni vodilni vlogi je pametna"

V UAE Emirates si bo letos kapetansko vlogo delil z Britancem Adamom Yatesom. Zaradi odločitve vodstva ekipe ni užaljen. "Ekipa je enotna in ni pomembno, kdo je spredaj. Vsi si želimo isto, zmagati na Touru. Vseeno je, komu od nas uspe. Odločitev o deljeni vodilni vlogi je pametna. Sam nisem v stoodstotni formi, pred Tourom nisem veliko dirkal in je zato bolje, da imamo rezervni načrt."

