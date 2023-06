"Letos nimam ničesar izgubiti, vračam se po poškodbi in kar se bo zgodilo, se bo zgodilo. Jaz sicer mislim, da sem v dobri formi, a v resnici nikoli ne veš. Letos bo mentaliteta, s katero se podajam na Tour, zagotovo povsem drugačna kot lani," je pred svojim četrtim nastopom na najbolj cenjeni kolesarski dirki, Dirki po Franciji, v ekskluzivnem spletnem pogovoru poudaril 24-letni Tadej Pogačar, prvi kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Razgovoril se je o poškodbi, Jonasu Vingegaardu, adaptaciji na visoke temperature, telesni teži, zadnjih pripravah pred Tourom, svežini in formi, šokantni smrti Gina Mäderja in seriji Tour de France na Netflixu.

Tadej Pogačar pred začetkom Dirke po Franciji:

- o favoritih za končno zmago,

- spremenjeni mentaliteti,

- poškodbi zapestja in morebitnih dvomih,

- ekipi UAE za Tour in njeni motivaciji,

- adaptaciji na visoke temperature in telesni teži,

- zadnjih pripravah pred Tourom, svežini in formi,

- šokantni smrti Gina Mäderja in

- seriji Tour de France na Netflixu.

Kakšno bo letos končno zaporedje Dirke po Franciji? Foto: Guliverimage

Dirka po Franciji, ki se bo z razgibano etapo v Bilbau na severu Španije začela v soboto, 1. julija, torej čez natanko tri dni, bo četrti Tour za Tadeja Pogačarja. Leta 2020 in 2021 je zmagal na najbolj prestižni dirki na kolesarskem horizontu, lani pa moral priznati premoč Danca Jonasa Vingegagarda, ki je Pogačarja z ekipno pomočjo in dovršeno taktiko zlomil v 11. etapi s ciljem na Col du Granon.

Pogačar, zdaj tri leta starejši in mnogo bolj izkušen kot na prvem Touru, vrhunec sezone kljub poškodbi zapestja konec aprila na dirki Liege-Bastogne-Liege pričakuje sproščeno in umirjeno. Sam je med ekskluzivnim spletnim pogovorom za tri tuje medije in Sportal, kot glavnega favorita za zmago izpostavil Vingegaarda, ki je v začetku junija suvereno zmagal na dirki Kriterij po Dofineji.

Foto: Guliverimage

"Mentaliteta bo povsem drugačna kot lani"

Na vprašanje Sportala, ali je takšen položaj zanj celo bolj udoben in manj obremenjujoč, je Pogačar priznal, da je pritisk drugačen, če zmago napadaš, ne pa braniš, kot je to počel zadnji dve leti. "Letos nimam ničesar izgubiti, vračam se po poškodbi in kar se bo zgodilo, se bo zgodilo. Jaz sicer mislim, da sem v dobri formi, a v resnici nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Letos bo mentaliteta, s katero se podajam na Tour, zagotovo povsem drugačna kot lani."

Najbolj vroče vprašanje tega trenutka je seveda stanje levega zapestja, ki si ga je 'gorenjski volk' poškodoval 23. aprila na dirki Liege-Bastogne-Liege. "Zapestje je vsak dan bolje," zagotavlja Pogačar. "Gibljivost sicer še vedno ni najboljša, a na kolesu se počutim dobro."

Zadnji pregled zapestja je opravil v ponedeljek, dan po dirki za državno prvenstvo, kjer je na dominanten način osvojil naslov državnega prvaka v cestni vožnji, tako kot mu je to uspelo tri dni prej tudi v vožnji na čas. "Samo, da smo stoodstotni, da ne bom pretiraval s pritiski na kost," je razlog za dodaten pregled pojasnil prvi kolesar lestvice UCI. Kaj je pokazalo zadnje slikanje zapestja bo najverjetneje znano šele jutri, 29. junija, dva dneva pred začetkom Toura, ko bo Pogačar v Bilbau gost novinarske konference.

Pogačar in Luka Mezgec na cestni preizkušnji državnega prvenstva, kjer je Pogačar prvič osvojil naslov državnega prvaka med člani. Le tri dni prej je postal tudi državni prvak v vožnji na čas. Foto: Vid Ponikvar

Brez bolečin, a tudi brez polne gibljivosti

Slovenski kolesarski zvezdnik pravi, da kljub težji in nadležni poškodbi levega zapestja nikoli ni občutil nobenih bolečin. "Morda tudi zato, ker nisem nikoli pritiskal direktno na kost, je pa po drugi strani res, da ne morem povsem ukriviti zapestja. Na kolesu ne čutim nobenih bolečin, tako da sem glede tega lahko zadovoljen. V zadnjih tednih sem lahko opravil res dober trening."

Na zadnjih pripravah z jedrom ekipe za Tour

Foto: UAE Emirates Pogačar je nekaj več kot dva tedna preživel v Sierra Nevadi v Španiji, kjer sta ga navdušila tako narava kot ceste.

"Poligon ni preveč zahteven, kar je super zaradi zapestja, poleg tega so ceste urejene, tudi prometa ni veliko, zato smo se počutili varno."

Po Sierra Nevadi se je z ekipo odpravil v francoske Alpe na ogled etap, ki bodo na sporedu v tretjem tednu Toura, nato pa je skupaj s Poljakom Rafalom Majko, Špancem Marcom Solerjem, Britancem Adamom Yatesom in Avstrijcem Felixom Grosschartnerjem pred odhodom v Slovenijo, kjer je Pogačar brez prevelikega naprezanja osvojil oba naslova državnega prvaka, opravil še zadnji trening v italijanskem Sestrieru, ki je zdaj že stalna pripravljalna baza ekipe UAE za Tour.

Na Tour prihaja bolj svež kot zadnja leta, a v zelo dobri formi

Pravi, da zaradi poškodbe ni bil preveč prikrajšan glede treninga.

"S pravim treningom sem začel nekaj dni pozneje, kot bi to storil, če ne bi prišlo do poškodbe. Prva dva do tri tedne sem trening kompenziral s tekom, hojo in plavanjem, veliko časa sem preživel na trenažerju. Ure treninga so bile bolj ali manj enake kot prejšnja leta, intenzivnost pa je bila celo višja.

Do Sierra Nevade so bili moji treningi drugačni kot prejšnja leta, a ko sem prišel na višinske priprave, je bila osnova zelo dobra, samo finalizirali smo še nekaj detajlov na kolesu. Morda je bilo to celo bolje kar zadeva Tour, saj bom na dirko prišel bolj svež, pa vseeno v zelo dobri formi. Torej, pristop je bil malenkost drugačen kot zadnja tri leta."

Dvomi? Zaskrbljenost?

Pogačar pravi, da je bil zaradi poškodbe zaskrbljen le drugi teden po poškodbi, ko je imel na roki mavec in ni mogel normalno trenirati niti doma na trenažerju.

"Ko pa sem dobil pomoč dobrih fizioterapevtov, ki so mi pripravili plastično opornico, ki mi je omogočila več agilnosti, sem bil precej prepričan, da se lahko dobro pripravim na Tour. Po tistem nisem več čutil nobenih dvomov."

Foto: Ana Kovač

Kljukica tudi pri adaptiranju na visoke temperature

V ekipi UAE so v fazi priprav, ki se jih je udeležil, mislili na vse, tudi na adaptacijo na visoke temperature, ki bodo bržkone stalnica Toura tudi letos, in ki Pogačarju niso tako ljube kot dež in nizke temperature.

"Ko sem po padcu začel trenirati doma v Monaku na trenažerju, je bilo zunaj precej vlažno in vroče, kot je v Monaku to običajno, tako da je bila že to dokaj dobra priprava na vročino. Z mislijo na visoke temperature smo se tudi odpravili na priprave v Sierra Nevado, kjer je običajno v tem letnem času zares lepo vreme. No, letos ni bilo tako, nismo imeli vsak dan 30 stopinj v Granadi, je pa bilo še vseeno precej toplo, tako da smo se lahko nekoliko prilagodili na vročino, ki nas čaka na Touru. Na nekaterih treningih sem bil oblečen bolj kot bi bilo treba, spremljali smo vnos hrane in tekočine v telo, kar je zelo pomembno, tako da mislim, da smo tudi na tem področju naredili nov korak pri pripravah na Tour."

Pogačar bo samo še letos v igri za belo majico najboljšega mladega kolesarja. Za belo majico se potegujejo kolesarji, ki so 1. januarja na leto dirke stari manj kot 25 let. Foto: Guliverimage

"Teža letos ne bo problem"

Pogačar je spregovoril tudi o telesni teži, ki je na tritedenskih dirkah, kjer je ključno dogajanje skoncentrirano v gorskih etapah, kjer so boljši bolj sloki kolesarji, izjemnega pomena.

"V sezoni klasik sem bil res nekoliko težji, recimo temu, da sem imel spomladansko težo, po Liegu pa zaradi poškodbe nisem imel na programu dolgih, intenzivnih treningov, ampak so bili krajši in bolj intenzivni na domačem trenažerju, pri teku in hoji, tako da sem pridobil še nekaj mišične mase in nekaj maščobe, ki sem jo nato spet izgubil. Vrednosti so dokaj dobre, rekel bi celo, da sem blizu idealni teži iz obdobja, ko sem dosegal najboljše rezultate. Teža letos zame ne bo problem," je na vprašanje Sportala odgovoril Pogačar, ki se na letošnji Tour podaja z močno ekipo, kombinacijo hribolazcev in specialistov za ravninske etape.

Pogačar zadovoljen z ekipo: Vsi smo zelo motivirani

Poleg Poljaka Majke, Danca Mikkela Bjerga, Španca Solerja in Norvežana Vegarda Stake Laengena, ki so bili s Pogačarjem na Touru že lani (Soler je odstopil zaradi želodčnih težav oz. časovne zapore, Laenger pa zaradi okužbe s covid-19), mu bodo na najbolj čislani etapni dirki v sezoni pomagali še Avstrijec Grossschartner, Italijan Matteo Trentin in Adam Yates, ki ga je na Kriteriju po Dofineji premagal zgolj lanski zmagovalec Toura Jonas Vingegaard. Yates bi lahko v primeru Pogačarjevih težav z zapestjem ali kakšno drugo nevšečnostjo prevzel vajeti kapetana ekipe UAE Emirates.

Ekipa UAE za Dirko po Franciji:



Tadej Pogačar,

Rafal Majka,

Mikkel Bjerg,

Felix Grossschartner,

Marc Soler,

Matteo Trentin,

Vegard Stake Laengen in

Adam Yates.



Športni direktorji: Andrej Hauptman, Marco Marcato in Simone Pedrazzini

Pogačar je zatrdil, da je zelo zadovoljen z ekipo kolesarjev, ki ga bodo spremljali na letošnjem Touru, si pa nedvomno želi, da bi bili ekipi prihranjeni križi in težave, ki so se jim zgodili lani. Od okužbe s covid-19, poškodb in posledično zdesetkanja ekipe. "Letos smo znotraj ekipe imeli precej poškodb, vendar sem s sestavo ekipe zelo zadovoljen. Vsi smo izjemno motivirani in komaj čakamo, da se Tour začne."

"Jonas je pokazal, da lahko zmaga skoraj z levo roko"

Pogačar je v času rehabilitacije budno spremljal dogajanje na dirkah, seveda je bil še posebej pozoren na Kriterij po Dofineji (4. do 11. 6.), kjer je lanski zmagovalec Toura Jonas Vingegaard pometel s konkurenco. Prvega zasledovalca, Pogačarjevo desno roko v gorskih etapah, Adama Yatesa je premagal za kar dve minuti in 22 sekund.

"Mislim, da je (Jonas, op. a.) na Dofineji pustil zelo velik pečat. Pokazal je, da lahko zmaga skoraj z levo roko. Že zdaj je videti v izjemni formi in vse oči so uperjene vanj. Na dirki je skušal pokazati svojo dominantnost, skušal je pokazati, da lahko zmaga z lahkoto in zdaj pred Tourom bo vsa pozornost usmerjena vanj. Konkurenca mu ni mogla slediti, tako da ja, mislim, da vsi pričakujejo, da bo Tour zmagal z lahkoto. Sam nisem dirkal že vse od Ardenov (izjema sta bili dirki za državno prvenstvo, kje je Pogačar zmagal), poleg tega sem bil poškodovan."

"Ne nalagam si prevelikega stresa"

Zanimalo nas je še, ali na področju mentalne priprave sodeluje s športnim psihologom ali mentalnim trenerjem, ali je tovrstna priprava, ki je nedvomno izjemnega pomena, na njegovih plečih. "Bolj ali manj je to na mojih plečih, v ekipi imamo sicer psihologa … Ne nalagam si prevelikega stresa, sem precej sproščen, zavedam se, da imamo dobro ekipo, in vemo, kaj moramo storiti."

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Ni mi treba gledati Netflixa, da bi vedel, kaj se je zgodilo v 11. etapi"

Med ljubitelji kolesarstva je zadnje dni precej debate o seriji Tour de France: Unchained na Netflixu, priljubljeni platformi za gledanje filmov in TV-serij na spletu, kjer skozi oči glavnih akterjev sedmih ekip (Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, Quick-Step Alpha Vinyl, Groupama-FDJ, AG2R, EF Education-EasyPost in Alpecin-Deceuninck), ki so sodelovale pri projektu, povzema dogajanje na lanskem Touru.

Zanimalo nas je, ali si je Pogačar serijo že ogledal in kaj si misli o njej, predvsem o famozni 11. etapi s ciljem na Col du Granon, kjer je Vingegard ob izdatni pomoči moštvenih kolegov postavil temelje za zmago na lanskem Touru.

Usodna 11. etapa, ki je Vingegaardu prinesla, Pogačarju pa odnesla Tour. Foto: Reuters

"Ne, nisem si je še ogledal, pa tudi sicer zelo dobro vem, kaj se je dogajalo na lanskem Touru," se je nasmehnil Pogačar in dodal: Ni mi treba gledati Netflixa, da bi podoživel, kar se je dogajalo v 11. etapi. Ta spomin je v moji glavi zelo svež, tako da … Slišal sem, da gre za dobro serijo, da so jo dobro sestavili skupaj in zagotovo si jo bom ogledal v prihodnjih tednih."

Na naše podvprašanje, ali bo ekipa UAE sodelovala v drugi sezoni, je dodal, da še ne ve. "Bomo videli, nisem prepričan."

"Smrt Gina Mäderja je šok za vse nas"

Pogačar je spregovoril tudi o pokojnem švicarskem kolesarju Ginu Mäderju, ki je 16. junija umrl za posledicami hudega padca na Dirki po Švici. To je bil tudi dan, ko smo bili dogovorjeni za intervju s slovenskim asom, a ga je zaradi tragičnega dogajanja pričakovano prestavil.

"Zelo žalostno, kaj se mu zgodilo, to je velika tragedija. Gino ni imel niti enega sovražnika niti enega slabega odnosa s komerkoli, tudi do novinarjev je bil vedno izredno ljubezniv. Počaščen sem, da sem lahko dirkal z njim vse od konkurence U17, tudi na dirki Tour de l'Avenir sva se merila. Njegova smrt je bila za vse nas velik šok."

