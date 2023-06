Po največji preizkušnji v življenju se vrača na Tour

Med zadnjimi je svojo ekipo za sobotni začetek kolesarske Dirke po Franciji potrdil INEOS Grenadiers. Sestavlja jo naslednja osmerica kolesarjev: Ben Turner, Carlos Rodriguez, Tom Pidcock, Daniel Martinez, Michal Kwiatkowski, Omar Fraile, Jonathan Castroviejo in Egan Bernal. Na Tour de France se torej vrača zmagovalec dirke iz leta 2019, danes 26-letni kolumbijski zvezdnik. Leta 2020 je odstopil, predlani ga ni vozil, saj je nastopil na Dirki po Italiji, lani pa se ga ni mogel udeležiti zaradi poškodb, ki jih je utrpel, ko se je na treningu v domovini zaletel v avtobus.

🗣️ "We’ve selected an exciting group of riders that bring a mix of skills and experience. The strength of this team will lie in the way we take on the race, and how we approach each stage."



Get the pre-#TDF2023 thoughts of Rod Ellingworth and our riders: https://t.co/rDcuyi51xN pic.twitter.com/9cXBYFAjMo