Egan Bernal šokiral z izjavo: Nesreča je nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo

Kolumbijski kolesar Egan Bernal, ki se je januarja lani huje poškodoval v nesreči med treningom, se je v obsežnem intervjuju za športni časnik AS razgovoril o številnih temah. Med drugim je razkril, da danes verjame, da je bila nesreča nekaj najboljšega, kar se mu je zgodilo v življenju, in priznal, da se je nekaj časa poigraval celo z razmišljanjem o koncu kariere.

"Razmišljal sem o upokojitvi," je dejal Egan Bernal, ki pri 26 letih in težki poškodbi piše novo športno zgodbo. "Vendar me je, ko sem videl, kako so nekateri ljudje (v enako zahtevnih trenutkih) zmogli položaj obrniti na bolje, to motiviralo," je priznal v daljšem pogovoru za športni časnik AS.

Na vprašanje novinarja, kaj je bila najboljša stvar v procesu rehabilitacije, ki je sledil hudi nesreči na treningu – 24. januarja lani se je z veliko hitrostjo zaletel v stoječi avtobus, pri tem pa si je zlomil več kot 20 kosti, tri dni je preležal v komi – je odgovoril: "Morda se bo slišalo nenavadno, ampak v tem trenutku lahko rečem, da je bila nesreča nekaj najboljšega, kar bi se mi lahko zgodilo. Seveda, če bi lahko čas zavrtel nazaj, bi bilo bolje, da se to ne bi zgodilo, toda ker se je in ker sem eno leto pozneje tukaj, kjer sem, mislim, da je bila to ena od najboljših stvari," je dejal.

Zakaj? "Ker sem se zbližal z družino, z Bogom, srečal sem nekaj zelo dobrih ljudi, in to vse, zahvaljujoč nesreči," je naštel.

"Ko bom imel otroke in vnuke, jim bom povedal, da je njihov oče skoraj umrl, ko je pri 25 letih trčil v avtobus, tako bodo lahko razumeli, da se vedno, tudi ko so stvari slabe, lahko zgodi nekaj dobrega."

Spregovoril je tudi o procesu okrevanja, ko je v svojem življenju začel skoraj od začetka. "Moral sem se naučiti umivati zobe, jesti, vsi ti majhni koraki so bili na začetku res težki, a sem jih zmogel, zahvaljujoč strasti in odločenosti."

Egan Bernal v dresu ekipe Ineos Grenadiers sezono 2023 začenja ta konec tedna na dirki Vuelta a San Juan v Argentini, kot glavni cilj pa si je zastavil nastop na francoskem Touru, morda, "odvisno od tega, kako bo šlo na Touru", se bo odločil tudi za nastop na Vuelti.