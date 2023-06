Pogačar v dobri formi, kaj pa njegovi tekmeci?

V minulem tednu so v številnih državah organizirali državna kolesarska prvenstva, znanih je tudi nekaj kolesarjev, ki bodo na prihajajoči Dirki po Franciji tako kolesarili v posebnih majicah prvakov. Takšno bo nosil dvakratni slovenski prvak Tadej Pogačar, ki je zmagal tako na četrtkovem kronometru kot tudi nedeljski cestni dirki, medtem ko je njegov največji tekmec na znamenitem Touru Jonas Vingegaard domače prvenstvo izpustil. Se je pa na Danskem izkazal še en mladi as, ki utegne predstavljati nevarnost favoritoma na bližajoči se Dirki po Franciji.

Številka ena svetovnega kolesarstva, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, je zadnji test pred julijskim Tourom opravil doma v Sloveniji. Poškodbo zapestja, ki jo je staknil pri padcu na aprilskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege je 24-letnik iz Klanca pri Komendi očitno uspešno saniral, saj je na domačem državnem prvenstvu pometel s konkurenco. V četrtek je premočno zmagal na posamičnem gorskem kronometru na Pokljuko, v nedeljo pa zanesljivo osvojil še svoj prvi naslov državnega prvaka na cestni dirki v Radovljici.

Pogačar se na svoj četrti Tour – ta se bo začel v soboto v Bilbau – po tretjo zmago, kot kaže, odpravlja v dobri formi. V kakšni pa so nekateri njegovi tekmeci? Zadnji vpogled v formo dajejo dosežki z državnih prvenstev, ki so se po svetu odvijala ta teden.

V Jumbo-Vismi so lahko zadovoljni

Pogačarjevega glavnega tekmeca za skupno na prihajajočem Touru, Danca Jonasa Vingegaarda, ta teden nismo videli na delu, je pa že z zmago na Kriteriju po Dofineji v začetku meseca, pokazal, da z njim ne bo šale, v Jumbo-Vismi – tokrat na Tour odhaja brez Primoža Rogliča – pa bo imel tudi odlične pomočnike.

Wout Van Aert je v Belgiji zmagal v vožnji na čas. Foto: Guliverimage

Prvi v vrsti teh je zagotovo Wout Van Aert, novi belgijski državni prvak v vožnji na čas. Na tej Van Aerta sicer ni uspel izzvati branilec naslova Remco Evenepoel, ki je v četrtek padel, je pa zato mladi as moštva Soudal – QuickStep zmagal na nedeljski cestni dirki, ga pa na letošnjem Touru ne bomo gledali, bržčas se bo konec avgusta v Španiji spopadel s Primožem Rogličem na Vuelti.

V odlični formi je tudi Nizozemec Dylan van Baarle, ki je bil v ekipo vpoklican kot zamenjava za Stevena Kruijswijka (poškodoval se je v drugi etapi Dofineje). Van Baarle je v nedeljo zmagal na cestni dirki nizozemskega državnega prvenstva, pred mladim moštvenim kolegom Olavom Kooijem (ne bo ga na Touru) in zvezdnikom ekipe Alpecin – Deceunick Matthieuom van der Poelom.

Dobro sta pripravljena tudi Wilco Kelderman, deveti s posamičnega kronometra na nizozemskem DP, in Tiesj Benoot, četrti s cestne dirke v Belgiji. Christoph Laporte, Nathan Van Hooydonck in Sepp Kuss se za državne naslove niso borili.

Pri Pogačarjevih manj dejavni

Pogačarjevi potencialno soborci na Touru – UAE Emirates še niso objavili uradne postave – so bili nekoliko manj dejavni na svojih državnih prvenstvih. Poleg Pogačarja so ta teden dirkali le še Domen Novak, ki je bil včeraj sedmi na cestni dirki slovenskega prvenstva v Radovljici, pa Avstrijec Felix Grossschartner in Danec Mikkel Bjerg. Grossschartner je bil na avstrijskem državnem prvenstvu 28., za zmagovalcem, Gregorjem Mühlbergerjem (Movistar), je zaostal devet minut in pol. Veliko boljši pa je bil Bjerg.

22-letni Mattias Skjelmose je danski državni prvak. Foto: Reuters

Nova danska grožnja

24-letnik iz Köbenhavna je na danskem prvenstvu v vožnji na čas zasedel odlično tretje mesto. Za zmagovalcem Kasperjem Asgreenom (Soudal – QuickStep) je zaostal 31 sekund, za drugo uvrščenim Mattiasom Skjelmosejem (Trek - Segafredo) pa le tri. Prav 22-letni Skjelmose, zmagovalec letošnje Dirke po Švici, pa je pretekli teden prikazal strah vzbujajočo formo. Stopničkam s kronometra je v nedeljo dodal še zmago na cestni dirki. Skjelmose na svoj prvi Tour odhaja sproščen, a nadvse nevaren.

Pri Treku, ki je se je za Tour preimenoval v Lidl – Trek, bo imel tudi odlično podporo z Alexom Kirchom (dvakratnim državnim prvakom Luksemburga), Jasperjem Stuyvnom (tretjim s cestne dirke v Belgiji), Madsom Pedersenom (14. s cestne dirke na Danskem), Giulijem Cicconejem (15. na cestni dirki v Italiji) in Tonyjem Galopinom, četrtim s francoskega državnega prvenstva. V tem sta vrh v nedeljo zasedla člana moštva Groupama – FDJ, Valentin Madouas in Rudy Molard, na četrtkovem kronometru pa je v Franciji slavil Remi Cavagna (Soudal – QuickStep).

Mezgec edini, pri Bahrainu navdušil mladi Britanec

Slovenski podprvak iz Radovljice Luka Mezgec je bil edini član Jayco AlUle na tekmah državnih prvenstev ta teden, malce bolj pestro pa je bilo v Bahrain – Victoriousu Mateja Mohoriča. Ob tem, da je Podbličan v nedeljo sam prišel do tretjega mesta na slovenskem prvenstvu, se je lahko razveselil tudi uspehom mladega moštvenega kolega Freda Wrighta. 24-letni Londončan je blestel na britanskem prvenstvu, na sredinem kronometru zaostal le za komaj 19-letno senzacijo iz moštva Ineos Grenadiers, Joshuo Tarlingom, v nedeljo pa na cestni dirki z vso, resda tokrat precej okrnjeno konkurenco.

Fred Wrighta je blestel na britanskem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Mohoričeva nemška kolega v ekipi za Tour, Niklas Arndt in Phil Bauhaus sta dirkala v Nemčiji, a brez vidnejših dosežkov. Bauhaus je na cestni dirki odstopil, Arndt pa je zasedel 30. mesto. Sicer je v Nemčiji zavladala ekipa Bora – Hansgrohe, ki je z Nilsom Polittom slavila zmago na kronometru, z Emanuelom Buchmannom pa na cestni dirki. Pri Bori je razlog za zadovoljstvo tudi četrto mesto Patricka Konrada na avstrijskem prvenstvu.

Kaj pa Ineos?

Pri Ineos Grenadiers postave za Tour še niso uradno razkrili, na dirko vseh dirk pa lahko odpeljejo dva državna prvaka. Michal Kwiatkowski je na Poljskem zmagal v vožnji na čas, Jonathan Castroviejo pa je najboljši kronometrist v Španiji. Na Iberskem polotoku je na cestni dirki zmagal 23-letni član Movistara Oier Lazkano, ki je za šest sekund ugnal še leto mlajšega Juana Ayusa, vzhajajočo zvezdo Pogačarjeve ekipe UAE Emirates. A španskih mladeničev na letošnjem Touru ne bo.

#RoadNats 🇸🇰 / Chute à l’arrivée sur la course en ligne des championnats de Slovaquie, impliquant notamment 🇸🇰 Peter Sagan (TEN). pic.twitter.com/5oX2nPBRod — Renaud Breban (@RenaudB31) June 25, 2023

Sagan padel

Prava drama je bila na Slovaškem, kjer je sprinterski zvezdnik in sedemkratni dobitnik prestižne zelene majice najboljšega po točkah na Touru, Peter Sagan (TotalEnergies), padel v ciljnem sprintu cestne dirke in zmago prepustil Matušu Stočeku (ATT Investments).

