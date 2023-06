Dirko, ki jo je zaznamovala tragedija, osvojil Skjelmose

Danec Mattias Skjelmose je presenetljivi zmagovalec 86. kolesarske dirke po Švici. Na sklepnem 25,7 kilometra dolgem kronometru sta ga sicer prehitela Španec Juan Ayuso in belgijski svetovni prvak Remco Evenepoel, a je bila njegova prednost dovolj velika, da je na koncu slavil prav pred Špancem in Belgijcem.

Samo dirko je zaznamoval tragični dogodek s smrtjo Švicarja Gina Mäderja, ki se je ponesrečil v četrtek pri padcu na spustu s prelaza Albula proti cilju v La Punt. V petek so odgovorni potrdili njegovo smrt in v soboto je bilo na štartu le še 113 kolesarjev, saj so dirko predčasno zapustile švicarska ekipa Tudor Pro Cycling, belgijski Intermarche-Circus-Wanty in Mäderjeva ekipa Bahrain-Victorious. Nadaljevanju se je odpovedalo še 17 posamičnih kolesarjev, med njimi tudi Švicar Stefan Küng, ki je dobil uvodni kronometer. Pred dilemo so bili tudi organizatorji in se šele pozno ponoči odločili, da bodo v soboto nadaljevali dirko.

Remco Evenepoel Foto: Guliverimage V nedeljo je o končnem zmagovalcu odločal kronometer med St. Gallenom in Abtwilom, ki je s 600 višinskimi metri ponujal priložnost za spremembe v končnem vrstnem redu, a je Mattias Skjelmose zbral dovolj moči, da je obdržal tako zelo želeno rumeno majico vodilnega in si s tem priboril zmago. Za Juanom Ayusom je zaostal za osem sekund, za Remcom Evenepoelom le za eno, prednost v skupni razvrstitvi pred španskim kolesarjem pa je znašala devet sekund.

Tudi na zadnji etapi so se kolesarji spomnili pokojnega Mäderja. Evenepoel je po nastopu poljubil pest in s prstom pokazal v nebo ter roko položil na srce. "To zmago podarjam Ginu in njegovi družini. To je najboljšo način, da jim izkažemo spoštovanje. Prav vseeno mi je, da mi ni uspelo pridobiti potrebnih sekund. Etapa je namenjena le Ginu," je po zmagi dejal Belgijec.