Zaradi zemeljskega plaza skrajšali 6. etapo Dirke po Švici

Prireditelji kolesarske dirke po Švici so zaradi zemeljskega plaza skrajšali današnjo etapo med krajema La Punt in Oberwil-Lieli v dolžini 215,3 km. Ta bo zavoljo težav na cestišču na začetku današnje trase krajša za 65 km, so sporočili prireditelji švicarske pentlje. Današnja preizkušnja se bo začela ob 12.30 v Churu, kolesarska karavana pa se je tako izognila dvema zahtevnima vzponoma prve in druge težavnostne kategorije.

Četrtkovo etapo je zaznamovala nesreča Švicarja Gina Mädera (Bahrain Victorious), ki je ob visoki hitrosti na spustu do cilja v La Puntu padel in nekaj časa nepremično ležal v vodi. Zdravniki so na kraj nesreče prišli dve minuti po padcu in si ga morali oživljati, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Churu.

Na istem ovinku je nesrečo doživel tudi Američan Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), ki je zaradi pretresa možganov ostal v bolnišnici na opazovanju.

Na švicarski pentlji je v skupnem vodstvu Danec Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), ki ima osem sekund naskoka pred Avstrijcem Felixom Gallom (AG2R Citroen) in 18 pred Špancem Juanom Ayusom (UAE Emirates).

Preberite še: